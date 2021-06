Les médecins ont dit que je ne bougerais plus jamais après avoir été paralysé à 18 ans, mais j’ai marché dans l’allée, a déclaré la star de 7 Yards, Chris Norton

DESCENDANT le terrain de football, Chris Norton avait un œil sur le ballon et une détermination à vaincre son adversaire alors que la foule hurlait de soutien.

Quelques secondes plus tard, le sportif de 18 ans était allongé sur le sol, paralysé du cou aux pieds et face à un avenir sombre, incapable de se nourrir ou même de se gratter le nez.

Chris Norton a juré de marcher dans l’allée avec la mariée Emily Crédit : ©SarahKate/Netflix

Avec seulement 3 % de chances d’éprouver des sensations ou des mouvements sous le cou – sans parler de la marche – Chris, de l’Iowa, aurait pu laisser l’accident de 2010 mettre fin à ses espoirs et à ses rêves.

Mais avec une volonté d’acier et l’aide de sa fiancée Emily Summers, il est monté sur scène lors de sa cérémonie de remise des diplômes, cinq ans plus tard et, en 2018, il a accompli un vœu sincère en promenant sa mariée sept mètres dans l’allée de leur belle mariage.

L’histoire inspirante de Chris est racontée dans une nouvelle émission Netflix, 7 Yards: The Chris Norton Story, qui documente son désespoir d’être abattu à son apogée et sa détermination acharnée à se remettre sur pied pour le grand jour du couple.

Aujourd’hui papa de sept enfants par adoption et par famille d’accueil, dit au Sun que le travail acharné, l’entraînement et une attitude mentale positive l’ont aidé à surmonter d’énormes obstacles.

« Il m’a fallu du temps pour réaliser que le bonheur ne se mesure pas par étapes, dit-il.

« Il y a des gens qui peuvent courir, sauter et nager qui sont malheureux, donc le bonheur n’a rien à voir avec nos capacités physiques et tout à voir avec notre état d’esprit.

« Chaque jour, je me concentre sur mes capacités et non sur mes handicaps, sur les choses que je peux faire, pas sur ce que je ne peux pas. C’est ce qui me donne mon attitude positive.

Chris était un joueur de football prometteur avant son accident Crédit : Chris Norton

Chris a été dit qu’il ne marcherait plus jamais

Une attaque qui a changé la vie en une seconde

Ayant grandi dans une famille unie de l’Iowa, Chris était un enfant actif, jouant avec les sœurs Katie et Alex dans le parc, faisant du vélo et pratiquant tous les sports qu’il pouvait – y compris le baseball, le basket-ball, le football et le football américain – entraîné par papa Terry .

Se décrivant comme le « compétiteur ultime », il ajoute : « Le sport était vraiment important pour moi. J’étais toujours en compétition, toujours en train de faire quelque chose de social.

En octobre 2010, Chris avait un avenir prometteur dans le football américain lorsqu’il a rejoint son équipe universitaire pour le sixième match de la saison, sous les yeux de sa famille.

Mais les acclamations se sont transformées en horreur lorsque Chris est entré pour un tacle et a perdu le temps d’une fraction de seconde, frappant les jambes de son adversaire avec force et lui cassant deux vertèbres dans le cou.

Le sport faisait partie intégrante de la vie de Chris Crédit : Chris Norton

« En un instant, j’ai perdu toute sensation et tout mouvement de mon cou vers le bas », se souvient-il.

« J’écoutais les joueurs s’écraser les uns contre les autres au-dessus de moi, puis le sifflet a retenti et j’ai essayé aussi fort que j’ai pu pour repousser le sol mais je ne pouvais pas bouger.

« C’était comme si quelqu’un venait de couper l’alimentation de mon corps. J’étais complètement conscient, ma tête ne me faisait pas mal et je n’avais aucun symptôme de bourdonnement ou de commotion cérébrale.

« Plus que tout, j’étais gêné parce que je ne voulais pas être le joueur allongé au sol qui arrête le match.

« Les ambulanciers sont venus et m’ont demandé de serrer le poing et de dire : ‘Pouvez-vous nous sentir toucher vos jambes ?’ Je ne pouvais rien ressentir.

« La peur a commencé à monter à l’intérieur, puis ils ont appelé un hélicoptère. C’est à ce moment-là que j’ai su que c’était mauvais, alors j’ai fermé les yeux et j’ai essayé d’échapper à la réalité parce que je ne pouvais pas accepter ce qui se déroulait devant moi.

« J’aimais ma vie, je ne voulais pas qu’elle change. »

Chris avec sa famille aimante, Terry, Deb et sa soeur Alex et Katie Crédit : Chris Norton

Chris se débrouillait bien avec son équipe universitaire Crédit : Chris Norton

Le pire cauchemar devient réalité

Chris a été transporté d’urgence à l’hôpital où il a subi une intervention chirurgicale pour fusionner les os de sa colonne vertébrale.

«Je me suis réveillé après l’opération, les yeux flous et groggy, pensant que je venais de faire le pire cauchemar de ma vie», dit-il.

« Le chirurgien est entré et a confirmé que mon cauchemar est maintenant ma nouvelle réalité. Il m’a dit que j’avais 3% de chances de retrouver une sensation ou un mouvement sous le cou.

« C’était tellement surréaliste que je pouvais à peine le traiter. La veille, à la même heure, je m’habillais pour mon match de football universitaire.

« Au début, j’étais engourdi, puis je me suis mis en colère. Je me suis dit ‘Je vais battre tous les pronostics. Je ne ferai pas partie de ces 97 % qui ne s’en remettent pas.

L’adolescent a commencé à bouger la tête autant qu’il le pouvait – en plaisantant, il ressemblait à un « bobblehead géant » – et a réussi à hausser les épaules.

Mais alors que les parents de Chris, Terry et Deb, et ses deux sœurs étaient constamment à ses côtés, lui donnant des discours d’encouragement et lui disant qu’il se rétablirait, il a rapidement sombré dans le désespoir la nuit.

« Mes moments les plus bas étaient d’essayer de dormir la nuit, parce que c’est à ce moment-là que mes peurs et mes doutes arrivent et que je pensais à mon avenir. Est-ce que je retournerai un jour à l’école ? Quelle fille veut être avec moi ? Vais-je un jour être papa et avoir ma propre famille ?

« Chaque nuit, je pleurais pour m’endormir et je ne pouvais même pas essuyer les larmes de mes yeux. Je devais demander à quelqu’un de le faire pour moi.

La quatrième nuit, cependant, une infirmière bienveillante appelée Georgia est venue le voir à 2 heures du matin et a changé sa vie.

Agenouillée à son chevet, elle lui dit : « Chris, regarde-moi dans les yeux. » Puis elle a dit : « Je viens du Wyoming et les gens du Wyoming ne mentent pas. Je veux que tu saches que tu vas battre ça. Vous battrez ceci.

« J’ai immédiatement commencé à pleurer », dit Chris. «J’avais tellement besoin d’entendre ces mots parce que jusqu’à ce moment-là, je me demandais si tout le temps et les efforts que je consacrais à mon rétablissement porteraient leurs fruits, mais cette femme m’a vraiment aidé à restaurer ma confiance en moi et à foncer.

« J’ai découvert à quel point une personne et quatre mots peuvent vraiment avoir un impact. »

Chris recrée son accident dans des scènes de la série Crédit : Netflix

Chris a subi une intervention chirurgicale pour fusionner des vertèbres Crédit : Netflix

Défier les docs avec des entraînements épuisants

Après trois mois à l’hôpital, Chris a déménagé dans une maison Ronald McDonald – une maison gérée par une organisation caritative pour les enfants malades et leurs familles – alors qu’il commençait un traitement à la Mayo Clinic à Rochester, Minnesota.

Déterminé à bouger à nouveau ses membres, Chris a commencé par une thérapie d’une heure par jour et a travaillé jusqu’à trois, puis quatre. Lorsqu’on lui a refusé une cinquième heure, ses physiothérapeutes lui ont donné des séances d’entraînement supplémentaires qu’il pouvait faire seul.

« Si je ne dormais pas, je travaillais », dit Chris. « J’ai compris que le futur prendra soin de lui-même quand vous vous occupez d’aujourd’hui.

« C’est à moi de décider où je vais dans la vie et comment mon rétablissement s’avère, alors j’ai continué à maximiser chaque opportunité de faire une chose de plus, car une étape supplémentaire peut faire la plus grande différence. »

Chris était déterminé à se remettre sur pied Crédit : Netflix

Nouvel amour et rêves de marche de remise des diplômes

Alors que Chris continuait à se renforcer, une romance en ligne s’est épanouie avec Emily,

« Emily n’est pas une personne superficielle, elle va en profondeur, posant les questions percutantes que les connaissances et les amis évitent souvent », dit-il. «Elle veut vraiment connaître les gens pour ce qu’ils sont et cela m’a attiré vers elle.

«Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, en personne, ma mâchoire est tombée. Je ne pouvais pas croire à quel point elle était belle. Je devais essayer de jouer cool, m’assurer qu’elle ne sache pas qu’elle est hors de ta ligue.

«J’avais tellement d’insécurité à cause des défis physiques auxquels je faisais face, me demandant si une fille regarderait au-delà de cela. Mais elle s’en fichait, elle voulait juste me connaître en tant que personne.

Alors que le couple se rapprochait, Emily s’est lancée pour aider Chris à réaliser un rêve : monter sur scène lors de sa cérémonie de remise des diplômes.

« Emily était mon entraîneur le plus dur. Elle me poussait toujours à faire un pas de plus, à faire une marche de plus. Et finalement, elle pouvait me marcher mieux que n’importe quel physiothérapeute professionnel.

« Mon rêve de traverser la scène est aussi devenu son rêve. C’est vraiment spécial quand quelqu’un que vous aimez se soucie autant de votre propre objectif.

Emily a trouvé un centre de formation brillant pour Chris, à 12 heures de son domicile dans l’Iowa, et a déménagé avec lui pour l’aider à se préparer pour la marche de remise des diplômes.

La veille de la remise des diplômes, Chris a planifié une proposition surprise, en louant une salle de banquet et en demandant à sa famille de la décorer, avec des pétales de rose épelant les mots « Marry Me » et leur chanson préférée, All Of Me de John Legend, jouant pendant qu’Emily marchait. dans.

« Je m’étais entraîné pendant quatre ans et demi pour traverser la scène lors de la remise des diplômes, et nous avions prévu qu’Emily soit celle qui me ferait traverser la scène », explique Chris.

« Heureusement, elle a dit ‘oui’ – sinon la remise des diplômes le lendemain aurait été vraiment gênante. »

Chris s’est entraîné pour réapprendre à marcher Crédit : Netflix

La vidéo de Chris récupérant son diplôme et traversant la scène, en 2015, est devenue virale, avec plus de 3 millions de vues, et il a été époustouflé par la réaction de ses amis et de sa famille.

« Le jour où j’étais si nerveux que j’étais presque malade », dit-il. « Les remises de diplômes sont si longues que j’avais peur d’être hué en dehors de la scène pour avoir été trop lent.

«Mais quand Emily m’a levé, toute la pièce a éclaté en un tonnerre d’applaudissements, d’acclamations et d’applaudissements, ce qui m’a donné un peu plus de carburant pour le feu.

«Quand je suis arrivé à la fin, j’ai levé les yeux pour accepter mon diplôme et reconnaître le soutien de la foule et tout le monde pleurait, de ma mère à mes meilleurs amis et à des gens que je n’ai jamais vu pleurer.

« Je n’avais aucune idée à quel point ce moment était émouvant et puissant pour tant de gens. »

La marche de remise des diplômes a été émouvante pour les amis et la famille Crédit : Aaron Lurth

Vœu de marcher 7 mètres le jour du mariage

Le prochain objectif de Chris était de promener son fiancé dans l’allée et il a fait le vœu de parcourir sept mètres.

À l’approche de la date de 2018, l’équipe du documentaire s’était déjà engagée et avait nommé leur film 7 Yards.

« Il n’y a pas de marge de manœuvre dans ce titre », plaisante Chris. « Je ne pouvais plus marcher cinq mètres maintenant. »

Chris s’est lancé dans un programme d’entraînement exténuant, s’entraînant quatre à six heures par jour et s’entraînant à marcher à côté d’Emily plutôt que derrière, comme il l’avait fait pour la remise des diplômes.

« Le jour du mariage était incroyablement spécial », dit-il.

« C’était différent de la marche de remise des diplômes parce que nous nous sentions tous les deux tellement en paix. Nous savions que, quoi qu’il arrive, même si nous trébuchions et tombions, nous nous entendions. Peu importe les obstacles ou les défis auxquels nous étions confrontés, nous allions vivre la vie en équipe.

Emily et Chris ont trouvé la paix lors de leur grand jour Crédit : ©SarahKate/Netflix

Leur mariage époustouflant a dépassé toutes les attentes Crédit : ©SarahKate/Netflix

Papa à sept ans et inspiration pour bien d’autres

Issu d’une famille aimante et solidaire, Chris – qui est maintenant un conférencier motivateur et dirige un organisme de bienfaisance appelé la Fondation Chris Norton – a toujours voulu des enfants.

Emily, qui a travaillé avec des enfants pris en charge depuis qu’elle a quitté l’école, a toujours été désireuse d’accueillir et d’adopter.

Incroyablement, le couple est maintenant parents de SEPT enfants par famille d’accueil et adoption – Whitley, 22 ans, qu’ils ont accueillie à 17 ans, Eva, 11 ans, Lily, Izzy, sept ans, Tafari, sept ans, Arianna, cinq et deux ans – vieux Keandre.

Chris a récemment mis en place des camps pour les enfants en fauteuil roulant et leurs familles, où ils peuvent tous participer à des activités allant de l’équitation et du tir au pigeon d’argile aux tyroliennes et au laser tag.

Il est toujours incapable de marcher sans aide et est en fauteuil roulant la plupart du temps, mais son attitude incroyablement positive s’est avérée une source d’inspiration pour beaucoup.

Emily et Chris avec leur nouvelle famille incroyable

« J’avais un père formidable qui m’a appris à lancer un ballon de basket, à balancer une batte et à jouer au soccer. Ce sont toutes des choses que je veux faire avec mes enfants, mais je ne peux pas », dit-il.

« C’est probablement l’une des choses les plus douloureuses que je dois endurer, mais je refuse de laisser ce que je ne peux pas faire me paralyser de faire ce que je PEUX faire.

«Je sais que je peux être un père présent et aimant, je peux être leur pom-pom girl, quelqu’un qui les encourage et les élève. C’est le père le plus important que vous puissiez être.

7 Yards : The Chris Norton Story est désormais disponible sur Netflix