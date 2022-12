Les médecins ont dit à mon fils de 13 ans qu’il pouvait perdre son pied après avoir marché sur un vaporisateur en plastique – ça traversait sa chair

Un écolier a failli perdre son pied lorsqu’un stylo vape en plastique qu’il a tamponné a percé jusqu’à l’os.

Harley Bennett, 13 ans, a été laissé à l’agonie après que l’e-cig jetable de quatre pouces ait percé ses baskets de 200 £ et soit entré dans sa chair.

Harley Bennett, 13 ans, a failli perdre son pied lorsqu’un stylo vape en plastique sur lequel il a tamponné a percé jusqu’à l’os Crédit : Kennedy News

Harley a été laissé à l’agonie après que l’e-cig jetable de quatre pouces ait percé ses entraîneurs de 200 £

Harley a eu besoin d’une opération, mais a été averti qu’une amputation pourrait être nécessaire Crédit : Kennedy News

Il avait besoin d’une opération, mais le chirurgien l’a averti qu’une amputation pourrait être nécessaire en raison d’une infection de son os du talon fissuré.

Sa mère Samantha Robinson a déclaré: «Je me sentais terrifiée et malade.

“J’avais plus peur pour Harley et de sa réaction – vu à quel point il avait peur.”

La grand-mère de Harley, Andrea Keen, a ajouté: «Pouvez-vous imaginer qu’on vous dise que vous pourriez perdre votre pied? Il n’a que 13 ans. C’était affreux.

Mais après s’être fait opérer de la blessure subie en octobre, le collégien se remet de son calvaire.

Tout a commencé quand il a trouvé le vapo ELFBAR jeté avec des amis et a essayé de l’écraser “comme une canette de Coca”.

Il a dit : « Je ne pensais pas – je ne sais pas comment l’expliquer.

“J’ai juste tamponné dessus et ça m’est entré directement dans le pied.

“C’était très douloureux.”

L’amie de Harley a appelé Samantha et elle l’a emmené à l’hôpital de Cirencester où il a été bandé.

Il a ensuite été transféré à l’hôpital royal de Gloucester, où il a été maintenu sous perfusion d’antibiotiques et d’analgésiques avant une intervention chirurgicale de deux heures et une greffe de peau.

Bien qu’ils aient été libérés six heures plus tard, Harley et la femme de ménage Samantha ont subi le traumatisme.

Harley, de Cirencester, Gloucs, a déclaré: “Le moment où le médecin m’a dit que je pouvais perdre mon pied était très, très stressant – tout comme le processus de récupération – mais la douleur est bien meilleure maintenant.”

Samantha a ajouté: «L’hôpital n’avait jamais été en contact avec quelque chose comme ça auparavant – les infirmières étaient stupéfaites.

«La barre a fait la majeure partie du chemin et s’est coincée dans l’os du talon. C’était une coupe nette de chair qui avait disparu.

Gran Andrea a exhorté les utilisateurs à se débarrasser correctement de leurs vapos.

Elle a déclaré: «Il portait des chaussures à 200 £ avec une semelle très épaisse.

«Cela a traversé cela, à travers une chaussette, à travers sa chair, jusqu’à l’os.

“C’est assez choquant.”

ELFBAR a été contacté pour un commentaire.