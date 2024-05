Les médecins ont dit à cette mère de deux enfants que l’éruption cutanée sur son tibia n’était qu’une « peau squameuse » depuis une DÉCENNIE… en fait, c’était un cancer qui lui a laissé un cratère de la taille d’une balle de cricket dans la jambe.

Par Emily Stearn, journaliste santé pour Mailonline









Une mère de deux enfants qui s’est retrouvée avec un « cratère » de la taille d’une balle de cricket dans la jambe a affirmé que les médecins avaient qualifié son cancer de « peau squameuse » pendant plus d’une décennie.

Megan Grieves, de Leicester, a repéré pour la première fois un petit grain de beauté sur sa jambe gauche alors qu’elle n’avait que 15 ans.

Mais après que sa grand-mère l’ait exhortée à la faire examiner, elle dit que son médecin généraliste a cru qu’il s’agissait d’une peau sèche et lui a plutôt prescrit des crèmes hydratantes.

Bien que le grain de beauté ait atteint la taille d’une pièce de 10 pence au cours de 13 ans, elle a reçu à plusieurs reprises d’autres onguents pour traiter une poussée de « psoriasis », a-t-elle affirmé.

Ce n’est qu’après que Mme Grieves, alors âgée de 28 ans, a été vue par un autre médecin généraliste en 2016 qu’elle a été référée à un dermatologue et qu’on lui a diagnostiqué un mélanome, l’une des formes de cancer de la peau les plus mortelles.

Se souvenant de son calvaire, Mme Grieves, aujourd’hui âgée de 36 ans, a déclaré : « J’avais un grain de beauté sur la jambe depuis aussi longtemps que je me souvienne.

«Quand j’ai eu 15 ans, ma grand-mère a dit qu’elle n’aimait pas le look et m’a dit d’aller chez le médecin.

« Mon grain de beauté s’écaillait et des morceaux se décollaient. Je pense que sur une période de 10 ans, je suis allé voir le médecin généraliste à propos de ce grain de beauté environ 30 fois.

« Je revenais sans cesse chez les médecins et chaque fois que j’allais chez le généraliste, ils me disaient simplement que c’était une peau sèche ou du psoriasis et me donnaient de la crème E45 pour essayer et me prescrivaient beaucoup de choses différentes.

« Au fil du temps, mon grain de beauté est devenu de plus en plus croûteux et squameux et saignait parfois.

« Cela a commencé de la taille d’une grosse tache de rousseur et a atteint la taille d’une pièce de 10 pence. »

Après son rendez-vous en dermatologie, on lui a dit d’aller chercher ses résultats à l’hôpital.

Mme Grieves, maman de deux enfants, a déclaré : «Ils m’ont demandé si j’étais venu seul et j’ai alors compris que quelque chose n’allait pas.

« Mon cœur s’est serré, mais j’étais aussi encore très naïf à ce stade et je ne comprenais pas ce qui pouvait être si mal avec un grain de beauté.

«Puis ils m’ont dit que c’était un mélanome. Le diagnostic a eu un impact considérable sur nos vies. La convalescence a été très longue et je suis resté debout pendant très longtemps.

Environ 15 000 Britanniques et 100 000 Américains reçoivent chaque année un diagnostic de mélanome, la forme de cancer de la peau la plus courante. Il s’agit du cinquième cancer le plus répandu au Royaume-Uni, et les chiffres sont en augmentation.

L’exposition accrue aux rayons UV du soleil ou des lits de bronzage a été imputée à cette augmentation.

Malgré d’énormes progrès dans le traitement, qui ont vu le taux de survie passer de moins de 50 pour cent à plus de 90 pour cent au cours de la dernière décennie, ce traitement tue toujours plus de 2 000 personnes par an.

Le mélanome se développe souvent rapidement et peut rapidement s’enfouir dans la peau et dans les vaisseaux sanguins situés en dessous.

Il existe trois types de cancer de la peau. Chacun peut se présenter de différentes manières. Ceux-ci incluent des grains de beauté asymétriques ou anormaux, des taches squameuses ou sombres et des bosses cireuses à la surface de la peau.

Une fois que les cellules cancéreuses pénètrent dans la circulation sanguine, la maladie peut se propager dans tout le corps.

Après la deuxième intervention chirurgicale de Mme Grieves en 2017, elle affirme avoir reçu un diagnostic de lymphœdème, une maladie chronique provoquant un gonflement des tissus du corps, et de fibromyalgie, qui déclenche des douleurs dans tout le corps.

Elle a ajouté : « Ma grand-mère est décédée maintenant, mais elle m’a permis de continuer. Sans elle, je n’aurais peut-être jamais fait examiner mon grain de beauté. Elle m’a sauvé la vie.

‘Ils [the doctors] ils ont dit qu’ils ne sauraient pas à quel point c’était grave [the skin cancer] c’était jusqu’à ce que je subisse l’opération.

«Ils ont coupé un cercle de ma jambe et je me suis retrouvé avec une blessure ouverte.

‘[In the second surgery], ils ont disséqué certains ganglions lymphatiques du côté gauche de l’aine et ont pratiqué une biopsie de ceux-ci. Heureusement, on m’a dit que le mélanome ne s’était pas propagé et j’ai eu beaucoup de chance.

« On m’a fait une greffe de peau maintenant, donc elle est guérie, mais j’ai un énorme cratère dans la jambe et il descend presque jusqu’aux os. Si je frappe, c’est atroce.

Elle n’a plus jamais les jambes nues en public après avoir remarqué que « les enfants le regardent ».

Elle a ajouté : « Je ne peux même pas aller dans un parc à thème avec mes enfants parce que rester longtemps dans la file fait gonfler ma jambe. Le lymphœdème m’accompagnera pour le reste de ma vie.

Aujourd’hui, Mme Grieves exhorte les autres à ne pas « accepter un refus » de la part de leurs médecins ou à ne pas abandonner s’ils pensent que quelque chose ne va pas.

Elle a déclaré : « Le médecin généraliste m’a dit qu’il s’agissait de psoriasis depuis 10 ans et de plaques de peau sèche. C’est ce que je dis aux gens, n’acceptez pas un non comme réponse et retournez voir votre médecin généraliste.

« Je me suis toujours couvert et je n’ai jamais été sur un transat, donc cela montre que cela peut arriver à n’importe qui, mais en ne portant pas de crème solaire et de transats, cela augmente le risque. »

«Aucun bronzage ne vaut ce que j’ai vécu.

« Ce qu’on vous dit en tant que patient atteint d’un mélanome, c’est que le premier jour de chaque mois, vous devriez vérifier votre peau dans un miroir pour détecter de nouveaux grains de beauté ou des changements. »

Cela survient alors que les scientifiques ont révélé le mois dernier que le premier vaccin personnalisé à base d’ARNm contre le mélanome était en cours d’essai sur des patients britanniques.

Le vaccin est conçu sur mesure pour les individus en utilisant la constitution génétique spécifique de leur tumeur, ce qui lui donne les meilleures chances de guérison.

Il agit en disant au corps de traquer les cellules cancéreuses et d’empêcher la maladie mortelle de réapparaître.

Les premiers résultats du vaccin – développé par les géants pharmaceutiques Moderna et MSD – ont montré qu’il améliorait considérablement les chances de survie.