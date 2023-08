Les médecins ont décapité mon bébé pendant l’accouchement avant que les médecins « soutiennent sa tête pour couvrir leurs traces »

Une maman qui prétend que son bébé a été décapité lors de l’accouchement a déposé une plainte contre l’hôpital qui a tenté de « brouiller ses pistes ».

Jessica Ross et Treveon Isaiah Taylor Sr disent qu’un médecin a utilisé trop de force lors de l’accouchement de leur bébé le 9 juillet.

L’avocat Roderick Edmond, de gauche à droite, rejoint par Treveon Isaiah Taylor, Sr., Jessica Ross et l’avocat Cory Lynch Crédit : AP

Lors d’une conférence de presse à Atlanta aujourd’hui, leurs avocats ont annoncé le procès contre le Dr Tracey St. Julian et le Southern Regional Medical Center, un hôpital de RiverdaleGéorgie.

L’avocat Cory Lynch a déclaré: «Ils étaient tellement excités par la naissance de leur premier enfant.

« Malheureusement, leurs rêves et leurs espoirs se sont transformés en un cauchemar qui a été dissimulé par le Southern Regional Medical Center. »

Selon le costume, le bébé s’est coincé pendant l’accouchement, mais St. Julian a retardé une intervention chirurgicale et n’a pas cherché d’aide rapidement.

Au lieu de cela, elle a appliqué une force ridiculement excessive sur la tête et le cou du bébé pour essayer de le délivrer, a déclaré l’avocat Roderick Edmond, qui est également médecin.

Environ trois heures se sont écoulées avant que St. Julian n’emmène Ross, 20 ans, pour une césarienne, selon le procès. À ce moment-là, un moniteur fœtal avait cessé d’enregistrer un rythme cardiaque.

La césarienne a enlevé les jambes et le corps du bébé, mais la tête a été délivrée par voie vaginale, selon Edmond.

Le couple a demandé une césarienne plus tôt, alors que le bébé aurait encore pu survivre, mais a été refusé, a déclaré Edmond.

Il a déclaré que l’affaire mettait en évidence les taux plus élevés de mortalité infantile et maternelle chez les femmes noires.

Ross et Taylor, 21 ans, n’ont pas parlé mercredi nouvelles conférence.

Les avocats héritiers ont également accusé le personnel de la région du Sud d’avoir tenté de dissimuler la décapitation en décourageant le couple de se faire autopsier, en les encourageant à faire incinérer leur fils, à envelopper et à soutenir son corps pour donner l’impression que la tête était toujours attachée.

La poursuite allègue une négligence grave, une fraude et une souffrance émotionnelle infligée intentionnellement. Elle demande des dommages-intérêts punitifs non spécifiés.

Southern Regional a déclaré dans des déclarations qu’il ne pouvait pas discuter du traitement de certains patients en raison des lois sur la confidentialité, mais il nie les allégations à son encontre.

Il a ajouté plus tard que St. Julian n’était pas un employé de l’hôpital et qu’il avait pris les mesures appropriées pas en réponse à cette situation malheureuse.

Une porte-parole, Kimberly Golden-Benner, a déclaré que l’hôpital ne pouvait pas donner de détails.

Saint Julian fait partie d’un santé groupe de soins appelé Premier Women’s Obgyn qui a deux emplacements et offre des circoncisions, un traitement de l’infertilité et d’autres services en plus des soins obstétriques à faible et à haut risque, selon son site Web.