Les médecins nigérians entament une grève illimitée pour les salaires et les conditions de travail alors que la crise de Covid se poursuit

La grève, dirigée par l’Association nationale des médecins résidents (NARD), qui représente les médecins diplômés en formation pour devenir spécialistes, a commencé lundi.

« La grève nationale a commencé à 8 heures du matin. C’est une grève illimitée. Le Dr Okhuaihesuyi Uyilawa, président de la NARD, a déclaré, cité par l’AFP.

«Nous appelons les Nigérians à faire preuve de patience avec nous. Les médecins et leurs familles souffrent. Nous ne pouvons plus payer nos factures à cause de l’insensibilité du gouvernement et de la négligence de notre bien-être.

Parmi les motifs d’action, les médecins des hôpitaux publics ont fait part de leur mécontentement face aux mois de retards de paiement. Parmi les autres problèmes soulevés, citons le non-paiement des indemnités Covid-19 du personnel médical, la pénurie d’équipement médical et les demandes de couverture d’assurance-vie.

La manifestation intervient après que la NARD et le Conseil exécutif national ont décidé à l’unanimité de faire grève samedi.

Une autre action de grève majeure pourrait avoir lieu dans le secteur de la santé en difficulté au Nigeria.@nard_nigeria dernières résolutions du NEC.#MakeOurHospitalWorkpic.twitter.com/iKggSPqLQv – TalkHealth9ja (@talkhealth9ja) 31 juillet 2021

L’État de Lagos a lancé un appel à la veille de la grève, implorant les médecins participant à l’action revendicative de reconsidérer leur choix. Une grève précédente en avril a vu des médecins sans travail pendant 10 jours dans tout le pays, ce qui a paralysé le système de santé.

Le Nigeria a enregistré son plus grand nombre de cas à la fin du mois de janvier, avec un peu moins de 2 500 signalés en une journée. Alors que les cas de coronavirus sont considérablement plus faibles ces derniers temps, les 30 et 31 juillet, plus de 500 nouvelles infections ont été signalées par jour.

La campagne de vaccination du pays est également très lente. Le Nigeria, le pays le plus peuplé d’Afrique, n’a réussi à vacciner complètement que 0,7% de ses citoyens, selon les statistiques de l’Université Johns Hopkins.

Depuis le début de la pandémie, le Nigéria a enregistré plus de 174 000 cas de coronavirus, avec 2 149 personnes ayant perdu la vie à cause du virus.

