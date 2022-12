Les médecins “ne peuvent pas penser à une cause naturelle” pour les vomissements par projectile d’un bébé prétendument suralimenté par l’infirmière Lucy Letby

Un médecin qui a témoigné lors du procès de l’infirmière néonatale tueuse présumée Lucy Letby au Royaume-Uni a déclaré qu’il “ne peut pas penser à une cause naturelle” pour les graves vomissements par projectile d’un nourrisson qui aurait été blessé sous ses soins.

Letby, 32 ans, est accusée d’avoir suralimenté la petite fille malade, désignée devant le tribunal sous le nom d’enfant G, alors qu’elle travaillait dans l’unité néonatale de l’hôpital Countess of Chester en septembre 2015, selon la BBC.

Letby aurait assassiné sept nourrissons et tenté d’en assassiner 10 autres au cours d’une tuerie d’un an entre juin 2015 et juin 2016. Elle a nié les 22 accusations portées contre elle.

Letby aurait tenté de tuer l’enfant G à trois reprises, a déclaré le tribunal de la Couronne de Manchester. Les procureurs allèguent qu’elle a mis plus de lait et d’air dans le système du nourrisson, provoquant lésions cérébrales irréversibles .

Le Dr Stephen Breary, qui était alors consultant de garde à l’unité néonatale, a témoigné devant le tribunal que l’état du bébé s’était “amélioré” et était “stable” le 6 septembre 2015.

Breary a déclaré au tribunal que tôt le 7 septembre, il avait reçu un appel d’urgence parce que le bébé avait “un très gros vomi de projectile” qui s’est retrouvé sur le sol et sur une chaise à côté de son berceau. L’enfant s’est effondré vers 2 heures du matin ce jour-là après que Letby l’ait commencée quart de nuit à l’hôpital .

“Ce n’était pas quelque chose dont j’avais été témoin auparavant”, a déclaré Breary.

Le Dr Dewi Evans, un autre expert médical qui a examiné le cas pour la National Crime Agency, a déclaré que des vomissements aussi graves pour un petit bébé étaient “étonnants”.

“Pour un bébé de [4.4 pounds] vomir aussi loin, c’est tout à fait remarquable, dit-il. Encore plus étonnant, c’est le vomi qui finit sur la chaise. C’est à plusieurs mètres.”

“Je ne me souviens pas d’un bébé qui a vomi sur le sol. Je ne me souviens pas d’un bébé qui a vomi à cette distance. Cela a été décrit à juste titre comme extraordinaire”, a ajouté Evans.

Evans a déclaré au tribunal qu’il pensait que la seule explication des vomissements du bébé était qu’elle “avait reçu beaucoup plus de lait” que les 1,5 onces approuvées dans sa sonde d’alimentation, et que cela “ne peut pas se produire accidentellement”.

Le procureur Nick Johnson avait précédemment déclaré au jury qu’elle souffrait du “même problème” plus tard ce mois-là, à la suite d’un flux documenté de Letby.

“Il n’y avait eu aucun problème significatif avec G. Elle avait vomi parce qu’on lui avait donné trop de lait et d’air”, a-t-il déclaré.

Le père de la petite fille, qui a été transféré à la comtesse de Chester en août 2015 après être né prématuré à 23 semaines, a déclaré au tribunal que sa fille était gravement handicapée après que Letby aurait tenté de la tuer.

“Quand elle était dans l’incubateur de la comtesse de Chester, elle souriait au son de ma voix”, a déclaré le père. “Après le vomi, elle était différente et elle ne répondait plus à ma voix.”

Il a dit une IRM a révélé plus tard l’étendue de ses lésions cérébrales et elle est maintenant atteinte de paralysie cérébrale quadriplégique.

Ian Leonard de Fox News a contribué à ce rapport.