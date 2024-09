Les médecins m’ont renvoyé chez moi à quatre reprises lorsque je me suis plaint de mes douleurs à l’estomac. Puis, on m’a donné un diagnostic bouleversant

Monica Ackermann n’avait pas pu aller aux toilettes depuis deux jours lorsque des douleurs abdominales paralysantes ont commencé.

La jeune femme de 31 ans souffrait tellement qu’elle pouvait à peine descendre les escaliers de sa maison pour promener son chien.

Une amie inquiète a emmené d’urgence la jeune Australienne – qui vit désormais à Split, en Croatie – à l’hôpital, mais rien n’aurait pu la préparer à ce qui s’est passé ensuite.

Les médecins n’avaient pas pris ses inquiétudes au sérieux auparavant, mais cette fois, ils ont ordonné des examens urgents.

Alorsautre chose que Monica savait, c’est qu’un chirurgien lui avait dit qu’elle avait une énorme tumeur qui bloquait 90 pour cent de son côlon.

Alors qu’elle était amenée dans la salle préopératoire pour une intervention chirurgicale d’urgence en janvier 2024, Monica a demandé à un ami de nourrir son chien qui l’attendait à la maison.

« À ce stade, je pensais encore que je serais à la maison pour le promener le matin », a-t-elle déclaré à FEMAIL.

« Je n’ai même pas appelé mes parents. Ils étaient en croisière. J’ai donc appelé ma sœur et je lui ai dit que j’allais me faire opérer et que je lui parlerais le lendemain matin. »

Monica Ackermann n’avait que 31 ans lorsqu’on lui a diagnostiqué un cancer du côlon

Une heure et demie plus tard, elle réalisa que les choses pourraient être un peu plus graves qu’elle ne le pensait.

« À 22 heures, il y avait 25 infirmières et médecins dans la salle. Ils m’ont dit qu’ils ne voyaient pas ce genre de choses chez les jeunes », a déclaré Monica, directrice dans le secteur de l’immobilier et de la construction.

« Ce genre de chose » s’est avéré être un cancer du côlon de stade quatre.

Et même s’il est encore considéré comme « rare » et « choquant » que des jeunes adultes en bonne santé développent un cancer de l’intestin, il devient de plus en plus courant.

Les experts affirment qu’il y a eu une augmentation de 50 % des cas chez les personnes âgées de 20, 30 et 40 ans en seulement 30 ans.

Les données de JAMA Surgery montrent que le cancer du côlon devrait augmenter de 90 % chez les personnes âgées de 20 à 34 ans d’ici 2030.

Tout en reconnaissant qu’il existe probablement « plusieurs » facteurs contributifs, les meilleurs spécialistes ont suggéré qu’une infection infantile courante pourrait être en partie responsable de l’augmentation des cas jeunes de cette maladie, connue sous le nom de cancer du côlon aux États-Unis.

Dans une interview avec la Health Foundation, le Dr Charles Swanton, médecin en chef de Cancer Research UK, a parlé de « données émergentes » montrant qu’un type spécifique de bactérie E. coli contractée dans l’enfance pourrait « contribuer au moins à certains des processus d’initiation du cancer ».

Des preuves alarmantes en sont fournies par son collègue spécialiste du cancer, le Dr Kimmie Ng, spécialiste américain du cancer colorectal à début précoce, qui a noté que bon nombre de ses cas jeunes concernent en fait des enfants.

La femme australienne a été diagnostiquée à Split, en Croatie, où elle avait vécu pendant deux ans auparavant

Les données de JAMA Surgery ont montré que le cancer du côlon devrait augmenter de 90 % chez les personnes âgées de 20 à 34 ans

Monica a noué des liens d’amitié avec de nombreuses jeunes femmes diagnostiquées avec la maladie, reflétant ainsi les données choquantes.

Le jeune Australien s’est réveillé de l’opération dans de terribles souffrances et avait une stomie – une ouverture dans l’abdomen pour permettre les selles.

« Ils m’ont remis en place avec d’énormes agrafes. On m’a dit qu’il faudrait prendre des décisions difficiles dans les semaines à venir », se souvient-elle.

Après sa première opération, les médecins ont dit à Monica qu’elle avait trois mois pour commencer la chimiothérapie. La première étape a donc été de congeler ses ovules. Elle rêve de fonder une famille un jour.

Originaire de Sydney, Monica s’était installée en Croatie deux ans auparavant après être tombée amoureuse de ce style de vie lors d’une visite alors qu’elle vivait au Royaume-Uni.

Ses amis et sa famille voulaient qu’elle rentre chez elle après le diagnostic dévastateur, mais elle reste incroyablement optimiste.

« J’adore ma vie ici. Je vis une vie tranquille dans un bel appartement en bord de mer et j’ai une vue sur la plage », a-t-elle déclaré.

« Je ne pense pas que je mourrai de ça. Je fais tout ce que les médecins me disent. »

Elle plaisante en disant qu’elle doit au moins survivre à son chien, car « personne ne l’aimera comme elle l’aime ».

Elle a déclaré qu’elle ne se sentait pas malade avant son diagnostic, mais qu’elle avait consulté un médecin pour des douleurs lancinantes récurrentes à l’estomac au cours des six mois précédents.

En août 2024, la jeune femme optimiste, aujourd’hui âgée de 32 ans, a subi sa deuxième intervention chirurgicale majeure : une lymphodectomie et une inversion de sa stomie.

À l’avenir, elle compte lutter contre le cancer avec tout ce qu’elle a.

« Mon heure n’est pas encore venue. Je vais tout faire pour m’améliorer, de sorte que dans deux ans, mon heure ne soit pas encore venue », a-t-elle déclaré.

Monica a déclaré que même si les gens traitent les patients atteints de cancer comme s’ils étaient très malades, elle ne se sent pas ainsi la plupart du temps.

Elle était « en meilleure santé » qu’elle n’ait jamais été dans les années qui ont précédé son diagnostic et lorsqu’elle ne suit pas activement de chimiothérapie, elle se sent toujours forte.

« Je suis active et en bonne santé, je promène le chien et fais environ 15 000 pas par jour », a-t-elle déclaré.

Monica a admis qu’elle était encore sous le choc de son diagnostic, des mois après sa première opération.

Elle se sentait en bonne santé et souffrait d’une certaine fatigue, mais elle pensait que cela était dû à son mode de vie chargé.

Monica dit qu’elle doit survivre à son chien – un chien qu’elle a sauvé lorsqu’elle a déménagé en Croatie

Au cours des six mois précédant sa visite aux urgences à l’hôpital, elle avait consulté des médecins à quatre reprises pour des douleurs à l’estomac.

Mais ils n’avaient jamais soupçonné un cancer.

« J’ai supposé qu’étant donné que je mangeais bien, j’avais peut-être trop de fibres ou quelque chose comme ça », a-t-elle déclaré.

« Cela a disparu après quelques jours. »

La fois suivante, elle a vu un gynécologue qui lui a fait des examens et tout est revenu à la normale.

Dans les mois qui ont précédé sa remise en forme, elle a participé à un match de boxe.

Le cancer du côlon peut provoquer la présence de sang dans les selles, un changement des habitudes intestinales, une grosseur à l’intérieur de l’intestin qui peut provoquer une obstruction. Certaines personnes souffrent également d’une perte de poids à cause de ces symptômes

Elle espère pouvoir sensibiliser les gens aux signes et aux symptômes du cancer de l’intestin afin qu’ils puissent trouver des réponses plus rapidement qu’elle.

« Je ne veux pas non plus blâmer le système de santé croate, car j’ai été inondée de messages de personnes du monde entier qui ont vécu des choses similaires », a-t-elle déclaré.

Elle souhaite que les médecins envisagent de faire subir une coloscopie aux jeunes femmes afin d’écarter toute possibilité de cancer, avant que la maladie n’atteigne un stade d’urgence.

Les personnes de moins de 50 ans atteintes d’un cancer colorectal de stade 4 ont un taux de survie à cinq ans de 20 %. Monica s’était vu initialement accorder deux ans, mais elle a immédiatement rejeté cette hypothèse.

Les examens postopératoires de Monica montrent qu’elle est désormais sans cancer.

Les signes avant-coureurs du cancer de l’intestin comprennent des saignements, un changement dans les habitudes intestinales, une perte de poids, de la fatigue, des douleurs ou des bosses et une occlusion intestinale.