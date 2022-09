Les médecins m’ont demandé si j’avais eu un accident de voiture après qu’une morsure d’araignée ait laissé mon corps couvert d’ecchymoses

Les MÉDECINS pensaient qu’une mère avait eu un accident de voiture après qu’une morsure d’araignée ait laissé son corps couvert d’ecchymoses.

Tracy Keeble, 43 ans, pense avoir été mordue alors qu’elle portait des sandales en promenant son chien Dottie.

Les jambes de Tracy Keeble cinq semaines après la première morsure Crédit : Jam Press Vid/Tracy Keeble

Elle était couverte d’énormes bleus Crédit : Jam Press Vid/Tracy Keeble

Elle pense avoir été mordue par l’araignée en promenant son chien Crédit : Jam Press/Tracy Keeble

Elle a d’abord pensé qu’elle avait une morsure de fourmi rouge et l’a traitée avec la crème habituelle, mais a trouvé les marques se répandant sur ses bras avec des ecchymoses sombres sur ses jambes en quelques semaines.

Les médecins de l’hôpital lui ont dit qu’elle avait peut-être été mordue par une araignée mortelle. Le venin d’une fausse veuve est 230 fois plus fort que les espèces indigènes du Royaume-Uni, et la créature peut gagner des batailles contre d’autres araignées ainsi que des musaraignes et des chauves-souris.

Le responsable du développement de produits, de Forest of Dean, Gloucestershire, a déclaré: “Cela m’a causé tellement de problèmes, je suis juste déçu de ne pas pouvoir grimper aux plafonds et créer mes propres toiles comme Spiderman.

“Quand j’ai vu la morsure pour la première fois, j’ai juste pensé que c’était d’une fourmi rouge ou quelque chose comme ça et je n’y ai pas beaucoup pensé, j’ai pensé que c’était de ma faute si je portais des sandales.

“Mais au cours de la semaine suivante, cela a commencé à se propager et lorsque les ecchymoses se sont produites, j’ai pensé que j’avais une septicémie.

“Je pensais que j’allais devoir perdre une jambe ou quelque chose comme ça, je paniquais vraiment.

“Quand je suis arrivé à l’hôpital, les ecchymoses sur mes jambes étaient si graves que les médecins n’arrêtaient pas de me demander si j’étais victime d’un traumatisme. J’avais l’air d’avoir été victime d’un accident de voiture.

“Je comprends pourquoi ils ont demandé et c’est bien qu’ils l’aient fait, mais je n’arrive pas à croire que j’ai eu tout cela d’une araignée.

“Ça fait mal de porter des jeans, je dois me présenter au bureau en draps et vêtements amples.

“Je ne peux pas avoir la couette sur moi la nuit car elle me semble trop lourde. J’ai l’impression d’avoir un poids mort sur moi.

“Ça a été vraiment bouleversant.”

Tracy a vu son médecin généraliste à quelques reprises avant son diagnostic et aurait reçu des antibiotiques, mais deux semaines après la promenade du chien, elle s’est précipitée chez A&E avec de la fièvre et des ecchymoses noires.

Tracy a déclaré: “Les médecins ont même fait une séance photo de mes ecchymoses.

“J’ai l’impression que je vais bientôt être dans une sorte de manuel.

“Ils disaient qu’ils n’avaient jamais rien vu de tel auparavant.

“J’y suis resté quelques jours en tant que patient de jour et j’ai eu des visites du dermatologue.

“Ils ne peuvent pas le dire avec certitude, mais ils pensent que la morsure a déclenché autre chose et je passe des tests sanguins pour une infection rhumatoïde et musculaire.”

Fausses araignées veuves Il existe SIX types différents de fausses araignées veuves au Royaume-Uni – mais seulement deux sont assez grosses pour mordre à travers la peau humaine. Ils tirent leur nom de leur similitude avec l’araignée mortelle de la veuve noire, bien que leurs morsures soient environ 1000 fois moins toxiques. On pense que la fausse veuve s’est rendue en Grande-Bretagne en 1879 avec une cargaison de bananes et peut avoir une envergure de jambe allant jusqu’à 35 mm, soit environ la taille d’une pièce de 50 pence. On pense que ce type d’araignée est le plus dangereux de Grande-Bretagne.

Maintenant, plus d’un mois après la morsure, Tracy a vu les ecchymoses s’estomper, mais elle est toujours aux prises avec les effets secondaires.

Elle a ajouté: “Mes jambes sont encore assez sensibles mais ça va un peu mieux. Ça commence à guérir au moins.

“C’est juste très difficile de dormir à cause de la douleur. Pour être honnête, je n’ai pas eu une bonne nuit de sommeil depuis cinq semaines.

“Je veux juste avertir les gens car je ne pensais pas que cela pourrait arriver au Royaume-Uni.

“Quand j’en parle à des amis ou à des collègues, ils finissent par googler parce qu’ils n’y croient tout simplement pas.

“Je suis juste pétrifié par les araignées maintenant.

“Avant, c’était toujours moi qui m’en débarrassais dans la maison et je le faisais avec humanité – prenez un verre ou un mouchoir ou laissez-les faire. Après tout, ils aident avec les mouches.

“Mais l’autre jour, mon mari en a signalé un et je l’ai juste perdu et j’ai dû demander à mon fils de s’en débarrasser au plus vite.

“Mon cœur battait dans ma poitrine. Je suis absolument pétrifié maintenant.

“Mais je dois penser positivement car ça va mieux.

“Je plaisante avec les gens en leur disant que je devrais poursuivre Marvel car j’ai du mal à faire des toiles d’araignées avec mes poignets.”

Le bras de Tracy quelques jours seulement après la morsure Crédit : Jam Press/Tracy Keeble

La morsure s’est aggravée pendant plusieurs semaines Crédit : Jam Press Vid/Tracy Keeble