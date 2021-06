« Les médecins m’ont assuré qu’il devrait bientôt sortir » : Saira Banu sur la santé de Dilip Kumar | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice vétéran Saira Banu s’est rendue sur Twitter et a partagé la dernière mise à jour sur la santé du légendaire acteur Dilip Kumar et a déclaré que les médecins lui avaient assuré qu’il devrait bientôt sortir.

S’adressant au compte Twitter officiel de Dilip Saab, elle a écrit : « Ces derniers jours, mon mari bien-aimé, Yousuf Khan, ne se sentait pas bien et se rétablissait dans un hôpital de Mumbai. A travers cette note, je tiens à vous remercier tous de le garder dans vos prières et pour tout l’amour et l’affection. La santé de mon mari, mon Kohinoor, notre Dilip Kumar Sahab est stable et les médecins m’ont assuré qu’il devrait bientôt sortir. Je vous exhorte à ne pas croire aux rumeurs. Alors que je vous demande de prier pour la santé de Sahab, je prie pour que le Tout-Puissant vous garde tous en sécurité et en bonne santé pendant cette pandémie.

Cordialement, Saira Banu Khan.

Message de Saira Banu pic.twitter.com/TDQzXDAigs – Dilip Kumar (@TheDilipKumar) 7 juin 2021

Saira a également exhorté ses fans à ne pas croire aux rumeurs concernant la santé de l’acteur de Bollywood de 98 ans. Elle a également partagé que l’état de Dilip Saab est stable et a remercié tout le monde pour leurs souhaits.

Plus tôt dans la journée, le Dr Jalil Parkar, spécialiste de la poitrine, qui traite Saab à l’hôpital PD Hinduja, a déclaré que l’acteur vétéran était sous oxygène et non sous ventilateur.

Il a également été déclaré que les poumons de l’acteur sont remplis d’eau et qu’il sera bientôt soigné à l’hôpital PD Hinduja de Khar, à Mumbai, par une équipe de médecins.

L’acteur a été admis à l’hôpital dimanche 6 juin après s’être plaint d’essoufflement. Plus tard, il a reçu un diagnostic d’épanchement pleural bilatéral et a été admis dans une unité de soins intensifs. Son état a cependant été qualifié de stable par les médecins.

Plus tôt, en mai, l’acteur de « Mughal-e-Azam » avait été admis à l’hôpital pour un examen de routine.