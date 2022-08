Les médecins luttent contre l’épuisement professionnel, la dépression et l’anxiété : enquête

TORONTO-

Le bien-être des médecins à travers le Canada a considérablement diminué, de nombreux médecins signalant une moins bonne santé mentale qu’avant la pandémie de COVID-19, selon une nouvelle enquête.

Le sondage national sur la santé des médecins de l’Association médicale canadienne, publié jeudi, indique que 53 % des répondants ont signalé des symptômes d’épuisement professionnel, y compris un épuisement émotionnel.

Le taux d’épuisement professionnel signalé chez les médecins était 1,7 fois plus élevé que lors de la précédente enquête de l’association en 2017.

L’enquête suggère qu’un quart des répondants souffraient d’anxiété grave ou modérée et que près de la moitié des répondants souffraient de dépression.

Quarante-neuf pour cent des médecins qui ont participé au sondage ont également indiqué qu’ils étaient susceptibles de réduire ou de modifier leurs heures cliniques au cours des deux prochaines années.

La présidente de l’association, la Dre Alika Lafontaine, a déclaré que les réponses des participants « reflètent l’état actuel du système de santé », ajoutant que la pandémie de COVID 19 a exacerbé de nombreux défis auxquels les médecins sont confrontés depuis des années.

“Les gens abandonnent la pratique clinique à temps plein, les gens font différentes choses pour atténuer l’épuisement professionnel, un sentiment négatif plus répandu envers la direction que prend le système de santé et ensuite à quel point cela affecte certains types de médecins plus … les médecins de famille en particulier ont vraiment du mal », a-t-il déclaré lors d’une récente entrevue.

Le sondage en ligne a impliqué 4 121 médecins, résidents en médecine et étudiants en médecine qui ont participé entre le 13 octobre et le 13 décembre 2021.

Lafontaine, qui est anesthésiste praticien à Grande Prairie, en Alberta, a déclaré que les médecins sont résilients mais que les niveaux de stress auxquels ils sont confrontés sont très élevés.

“Nous avons été formés dans des situations où le stress fait partie intégrante du travail”, a-t-il déclaré. “Nous savons que fournir des soins dans le système médical est un travail stressant, mais ce stress est devenu complètement incontrôlable.”

L’enquête suggère que 36% des médecins ont eu des pensées suicidaires à un moment donné de leur vie, contre 18% des médecins déclarant avoir pensé au suicide en 2017.

Cinquante-sept pour cent de tous les répondants ont dit qu’ils se sentaient toujours ou souvent fatigués au travail, et seulement 36 % des répondants ont dit qu’ils dormaient toujours ou souvent de manière optimale.

Lafontaine a déclaré que les gouvernements provinciaux du Canada ont eu une «obsession d’efficacité» au cours des deux dernières décennies et que les fournisseurs de soins de santé n’ont pas reçu le soutien dont ils ont besoin pour s’assurer que leurs environnements de travail sont durables.

Il a déclaré que les fournisseurs de soins de santé, les administrateurs et les gouvernements devraient commencer à travailler vers des solutions pancanadiennes.

“Et assurez-vous ensuite que nous avons les bonnes priorités : nous concentrer sur des environnements de travail durables, veiller à ce que des soins aux patients de haute qualité et de haute sécurité soient fournis”, a-t-il déclaré.

Le gouvernement de l’Ontario n’a pas répondu dans les délais à une demande demandant ce que fait la province pour soutenir le bien-être des travailleurs de la santé.

Lafontaine, qui a récemment été élu premier président autochtone de l’Association médicale canadienne, a déclaré que le gouvernement fédéral peut aider en travaillant à une plus grande collaboration dans les ressources humaines en santé.

Une porte-parole de Santé Canada a déclaré que le gouvernement fédéral reconnaît que les travailleurs de la santé sont épuisés et qu’il comprend la nécessité d’augmenter durablement l’offre de travailleurs de la santé et de créer des lieux de travail plus sains pour soutenir la rétention et leur santé mentale.

Natalie Mohamed a déclaré dans un communiqué que le gouvernement travaillait avec les provinces et les territoires pour trouver des solutions pour relever les défis importants en matière de ressources humaines en santé, comme l’accès aux services de soins de santé dans les communautés rurales et éloignées.

“(Le budget d’avril) a prévu un financement de 26,2 millions de dollars pour augmenter le montant remboursable des prêts étudiants pour les médecins, les infirmières et les autres praticiens éligibles qui pratiquent dans les communautés rurales et éloignées”, a-t-elle déclaré.

“(Il) a également fourni 115 millions de dollars sur cinq ans, dont 30 millions de dollars en cours, pour élargir le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers et aider chaque année jusqu’à 11 000 professionnels de la santé formés à l’étranger à faire reconnaître leurs titres de compétences et à trouver du travail dans leur domaine.

Les fermetures temporaires de salles d’urgence ont tourmenté les hôpitaux à travers le pays, en particulier les hôpitaux ruraux, tout au long de l’été alors que le système de santé fait face à une pénurie d’infirmières et d’autres membres du personnel.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a rencontré lundi les premiers ministres de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard à Moncton, au Nouveau-Brunswick, pour discuter des défis actuels du système de santé.

Les premiers ministres ont offert peu de détails, mais ont déclaré que les dirigeants du Canada devaient se réunir pour créer un plan visant à réduire les temps d’attente aux urgences et les arriérés de chirurgies.



