Les médecins israéliens se retournent contre les alliés de Netanyahu

Les partenaires de la coalition du Premier ministre entrant veulent autoriser les hôpitaux religieux à refuser les patients homosexuels

Les médecins et le personnel hospitalier israéliens ont publié des messages de défi après que les partenaires de la coalition sioniste radicale du nouveau Premier ministre Benjamin Netanyahu ont déclaré vouloir autoriser les prestataires de soins de santé religieux à refuser les patients LGBT.

Le parlement israélien votera jeudi pour le nouveau gouvernement de Nethanyahu, après que l’ancien Premier ministre a formé une alliance avec les partis ultra-orthodoxes Jewish Power et Religious Zionism, ainsi qu’avec plusieurs petites factions conservatrices, pour s’assurer un sixième mandat.

Cependant, les nouveaux compagnons de lit de Netanyahu suscitent déjà la controverse pour le leader de retour. La députée du sionisme religieux Orit Struck a déclaré la semaine dernière que les lois israéliennes devraient exprimer « son code moral », et que les médecins devraient avoir le droit de ne pas servir les personnes de la communauté LGBT, à condition qu’un autre médecin soit sur place pour les soigner.

Les partis du sionisme religieux et du judaïsme uni de la Torah ont insisté pour que leurs accords de coalition avec le parti du Likud de Netanyahu incluent une clause permettant aux propriétaires d’entreprises privées de refuser des clients sur la base de croyances religieuses – comme dans le cas très médiatisé du boulanger chrétien Jack Phillips aux États-Unis. .

Netanyahu a réprimandé dimanche ses alliés les plus à droite et a souligné à plusieurs reprises que son gouvernement n’autoriserait pas la discrimination contre les personnes LGBT. “Dans le pays que je dirigerai, il n’y aura pas de situation où une personne, qu’elle soit LGBT, arabe ou ultra-orthodoxe ou toute autre personne, entrera dans un hôtel et ne recevra pas de service, entrera dans un médecin et ne recevra pas de service, ” dit-il dans un déclaration vidéo.

Cependant, la polémique ne s’est pas apaisée. Le centre médical Sheba a publié lundi une vidéo sur Instagram, mettant en vedette des agents de santé de tout le pays disant “nous traitons tout le monde.” Des déclarations similaires ont été faites par des médecins et du personnel du centre médical Rambam à Haïfa et de l’hôpital Barzilai à Ashkelon, a rapporté l’Associated Press.

Outre la fureur des LGBT, United Torah Judaism aurait également exigé que les événements publics séparés par sexe soient autorisés, tout en appelant le gouvernement à revoir la loi du retour : une politique permettant à tout Juif – ainsi qu’à ses enfants et petits-enfants – d’immigrer en Israël .

Si Netanyahu refuse, ses alliés pourraient menacer d’abandonner leur soutien à une législation qui rejetterait les accusations de corruption contre le nouveau Premier ministre.