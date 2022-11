Les médecins iraniens ont rejoint les manifestations de Mahsa Amini

Commentez cette histoire Commentaire

Des centaines de médecins se sont rassemblés devant le Conseil médical iranien à Téhéran le 26 octobre pour prendre position – protestant contre la présence des forces de sécurité dans les hôpitaux et contre l’arrestation et l’intimidation de leurs collègues pendant deux mois de troubles à l’échelle nationale. Les manifestants ont formé de petits groupes. Certains ont scandé “Mort au dictateur”, un cri de ralliement courant contre l’ayatollah Ali Khamenei, le chef suprême du pays.

Les forces de sécurité, pour la plupart des agents en civil, avaient installé des positions autour du bâtiment et des camionnettes étaient garées à proximité pour transporter les détenus. Puis, sans avertissement, la police anti-émeute à moto a commencé à tirer des plombs métalliques sur la foule, ont déclaré deux témoins au Washington Post.

“Ils tiraient avec des fusils, sans arrêt, tout le monde a commencé à courir”, a déclaré un médecin qui a fourni un compte rendu écrit de l’attaque.

«Ils ont utilisé des fusils de chasse [with pellets], des matraques et des gaz lacrymogènes sans aucune limitation », a rappelé un autre médecin. “Ils ont battu une jeune femme dentiste et un vieux médecin d’environ 70 ans [years old] sur la tête et ils tombèrent par terre.

La poste n’a pas pu vérifier de manière indépendante leurs comptes, qui ont été partagés sous couvert d’anonymat pour éviter les représailles. Mais ils ont été corroborés par des militants et d’autres médias. Une vidéo tremblante de l’attaque publiée en ligne montre des gens criant et essayant de fuir alors que des coups de feu retentissent.

Les médecins iraniens ont été parmi les premiers à remettre en cause l’explication officielle de la mort de Mahsa Amini, 22 ans, détenue par la “police des mœurs” à la mi-septembre, et sont désormais la cible d’une répression de plus en plus large. Alors que le soulèvement marque sa huitième semaine – le défi le plus soutenu à la république islamique depuis des décennies – le gouvernement punit le personnel médical pour avoir prodigué des soins aux manifestants blessés.

Ce qui s’est passé le 26 octobre a été l’affrontement le plus direct à ce jour entre les autorités et la communauté médicale iranienne. Le chef adjoint du conseil médical de Téhéran a déclaré qu’il avait été poussé alors qu’il tentait d’aider une femme médecin et que le chef du conseil avait reçu un coup de poing au visage pendant le chaos. Tous deux ont démissionné le même jour au milieu d’informations selon lesquelles des médecins avaient été arrêtés. D’autres ont publié sur les réseaux sociaux des photos d’ecchymoses et de coupures sanglantes qu’ils ont subies lors de la répression.

“C’est vraiment l’ingérence des agents de sécurité à l’intérieur des établissements médicaux qui a fait monter la communauté médicale en armes, et maintenant ils sont eux-mêmes une cible”, a déclaré Hadi Ghaemi, directeur exécutif du Centre pour les droits de l’homme en Iran, un New York groupe de défense basé sur le tourisme.

Depuis les premiers jours des manifestations, les forces de sécurité se sont positionnées à l’intérieur des hôpitaux pour identifier et arrêter les manifestants, et ont fait pression sur le personnel médical pour qu’il les dénonce. Au fur et à mesure que les arrestations augmentaient, de nombreux manifestants ont commencé à éviter les hôpitaux, amenant des médecins sympathiques à offrir des soins à domicile, souvent au prix de grands risques personnels.

Alors que les manifestations secouent l’Iran, sa force de sécurité la plus redoutée est à l’affût

“Les médecins ne sont pas différents du reste de la société iranienne – ils font partie de la communauté”, a déclaré Shahram Kordasti, un hémato-oncologue basé à Londres qui a été en contact avec des médecins en Iran pendant les manifestations. “Ils souffrent de la même manière que les autres.”

Peu d’hôpitaux fournissent désormais des soins sans enregistrer au préalable le numéro d’identification national du patient, un moyen facile pour les forces de sécurité de suivre les manifestants blessés, selon des médecins et des militants. Certains manifestants sont même allés chez les vétérinaires pour éviter d’être repérés et arrêtés.

Des forces en civil ont également surveillé des pharmacies, ont déclaré des médecins et des militants. Si quelqu’un vient acheter une compresse de gaze stérile pour un ami ou un parent blessé, les agents peuvent les confronter sur place ou, plus probablement, les suivre pour procéder à une arrestation lorsqu’ils identifient la personne nécessitant des soins médicaux.

La menace omniprésente de la surveillance a conduit à la création d’un réseau en ligne informel où les manifestants peuvent identifier leurs blessures et contacter un gestionnaire, qui les met ensuite en contact avec un médecin de leur région, s’il en existe un. Un système de code est utilisé pour minimiser les risques d’infiltration d’agents de sécurité dans le réseau, selon un médecin impliqué dans l’effort.

Ces réseaux distribuent également des médicaments, mais s’approvisionner auprès des pharmacies locales est devenu délicat ; des plans sont en cours de discussion pour s’approvisionner en médicaments en dehors de l’Iran afin de réduire les chances de détection, a déclaré le médecin au Post, sous couvert d’anonymat.

Un compte Twitter créé il y a deux semaines et appelé « Emdadgaran Enghelab », ou « Travailleurs humanitaires de la révolution », offre aux manifestants une aide détaillée en farsi. Le compte compte déjà plus de 18 000 abonnés.

Un article récent comprenait un graphique animé étape par étape montrant comment retirer les plombs métalliques couramment tirés par les forces de sécurité, et comment nettoyer et panser correctement les plaies. D’autres messages conseillent les manifestants sur la façon de traiter les blessures à la tête et le gaz poivré.

روش خارج کردن ساچمه در منزل »

توجه : {{خارج کردن ساچمه در غالب موارد اورژانسی و حتی ضروری نمی باشد}}

توصیه های عمومی 👇🏻👇🏻#مهسا_امینی pic.twitter.com/Y6KJeYfXW7 — امدادگران انقلاب (@emdadgarane401) 2 novembre 2022

“Nous enseignons aux gens comment prendre soin d’eux-mêmes”, a déclaré un membre du groupe au Post, citant “les blessures par balle, les traumatismes contondants causés par des matraques, les traumatismes pénétrants comme les coups de couteau et aussi les effets des gaz anti-émeutes” comme les plus courants. blessures subies par les manifestants.

Tactiques de répression : comment l’Iran essaie d’arrêter les manifestations de Mahsa Amini

Les forces gouvernementales ont tenté de masquer leur présence dans et autour des manifestations en utilisant des ambulances à la fois pour transporter le personnel de sécurité et pour détenir des manifestants détenus, selon des médecins et des militants.

“Un gouvernement responsable utilise une ambulance pour soigner les blessés”, a déclaré Sahar Motallebi, médecin iranien et ancien employé de l’ONU basé en Suède. “Ce gouvernement utilise des ambulances pour détenir des gens.”

C’est l’utilisation abusive du matériel médical et l’infiltration des hôpitaux, selon les médecins, qui les ont poussés à rejoindre le soulèvement. Trois jours après la répression à Téhéran, le chef du conseil médical de la ville de Mashhad, dans le nord-est du pays, et sa femme, qui est également membre du conseil, ont été arrêtés pour avoir prétendument organisé une manifestation organisée par le personnel médical la semaine précédente, ainsi que un troisième médecin qui a pris la parole lors de l’événement.

Le jour où les médecins ont été arrêtés à Mashhad, les étudiants en médecine de l’Université des sciences médicales du Kurdistan, à des centaines de kilomètres de là, dans la ville occidentale de Sanandaj, ont organisé leur propre manifestation. UN vidéo montre des étudiants en blouse blanche courant pour se mettre à l’abri alors que des coups de feu retentissent et que le personnel de sécurité prend d’assaut le campus.