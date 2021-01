Les guerriers COVID se battent de toutes leurs forces contre cette pandémie mortelle. La perte de sommeil, l’augmentation du stress, l’éloignement des familles entraînent tous des effets néfastes sur leur corps de plus d’une façon.

Depuis le début de la pandémie, la musique fait partie intégrante des personnes qui luttent contre l’isolement. Des numéros de danse impromptus dans les hôpitaux au chant en direct dans les rues italiennes.

Maintenant, Anainah Patel, une étudiante en médecine en Inde, voulait découvrir comment la musique et le mouvement pouvaient aider uniquement les patients, mais les combattants de première ligne comme les médecins et le personnel de santé.

Parler à Le temps de l’Inde, Anainah a déclaré: «La vie d’un médecin est de toute façon stressante et puis il y a d’autres facteurs de stress comme étudier pour les examens. Le travail quotidien dans les services, consistant à être à proximité et à opérer des patients COVID, faisait des ravages ».

Dans sa vie épuisante, elle s’est réfugiée dans des efforts artistiques. Mais ils nécessitent du temps et de l’engagement; quelque chose qu’elle ne pouvait pas épargner avec son horaire chargé.

Selon le rapport, Anainah a d’abord pensé à ajuster certains mouvements de ballet comme le plie et la pirouette pendant ses pauses dans les équipes. Cependant, il ne lui était pas possible de suivre le cours de sa vie. Cependant, sa tentative ratée a inspiré certains artistes à penser aux travailleurs de la santé comme elle. Cela a donné naissance à Project Move, une bibliothèque en ligne composée de musique et de mouvements pour aider nos travailleurs de la santé à consacrer quelques minutes à leurs soins personnels.

Projectmove.in est une ressource en ligne entièrement gratuite destinée à répondre aux besoins des «professionnels de la santé épuisés», selon l’introduction de leur site Web. Le fondateur, Vaidehi Patel, est un instructeur de mouvement et danseur de ballet qui a d’abord été approché par Anainah. Lorsqu’elle s’est retirée en raison d’un manque d’espace libre dans son emploi du temps pour assister à ses cours, Vaidehi a été invitée à démarrer ce projet.

«J’ai travaillé dans des hôpitaux avec des médecins et j’ai vu leur pression en temps normal. Avec la pandémie, j’ai réalisé leur stress accru et cela m’a poussé davantage à créer une ressource spécialement pour eux en signe de gratitude », a-t-elle déclaré.

En tant que professionnelle du mouvement, elle pensait que créer cet accès en ligne à de la musique et des postures relaxantes était sa façon de redonner aux professionnels de la santé. Ces mouvements visent tous à améliorer l’humeur et le bien-être général des médecins, infirmières et autres membres du personnel soignant qui travaillent dur.

Vaidehi est allé de l’avant et a parlé à de nombreux médecins pour tenter d’organiser les mouvements les plus bénéfiques. Elle les appelle «outils d’adaptation» et les mouvements sélectionnés sont ceux qui nécessitent un minimum d’espace et d’accessoires. Ils visent à relâcher les tensions et à renforcer le corps pour résister aux nombreuses pressions associées au fait d’être en mouvement toute la journée.

Ces mouvements sont des formes de méditation à travers la danse et le Pilates avec un peu de sommeil yogique. Elle a également incorporé des tutoriels apaisants sur la respiration pour calmer leur esprit stressé.

Selon Vaidehi, de nombreux musiciens se sont portés volontaires pour faire partie de ce projet et ensemble, ils ont créé une variété de listes de lecture. Ils incluent de la musique de mouvement classique avec guitare, bol tibétain, handpan et autres instruments apaisants. La musique elle-même va des numéros pop au raga de minuit et aux mélodies endormies; le tout visant à se détendre et à rendre l’auditeur heureux.