Les médecins et autres membres du personnel médical ont continué à gérer les hôpitaux surchargés de patients, l’Inde étant témoin d’une augmentation quotidienne de plus de 2,5 lakhs de nouveaux cas de COVID-19 au cours des derniers jours. La situation résultant d’une pénurie de fournitures médicales associée à la rareté des lits dans les hôpitaux a mis une pression énorme sur les médecins et autres travailleurs de première ligne, qui luttent contre la pandémie de COVID-19 en cours avec le sourire et l’espoir d’un avenir meilleur dans les jours à venir. . Les salles COVID des hôpitaux ont l’air sombre et la situation dans les salles reste déprimante et épuisante pour les médecins traitant les patients, même à haut risque de contracter l’infection contagieuse.

Même si la situation s’améliore un peu mieux en raison d’une baisse du nombre de cas actifs de COVID-19, la situation générale reste « sombre » car le pays enregistre toujours plus de 4000 décès par jour. Dans une atmosphère aussi incertaine et effrayante, une vidéo est devenue virale montrant un groupe de médecins dansant sur la chanson populaire Seeti Maar du film récemment sorti Radhe avec Salman Khan et Disha Patani. La vidéo suscite les éloges des internautes et est considérée comme un rayon de positivité en ces temps de test.

La vidéo partagée sur Instagram montre un groupe de médecins portant des gommages et des masques dansant énergiquement sur la piste énergique de Salman et Disha.

La vidéo a été partagée le 14 mai et a été vue plus de 36 900 fois. Les internautes continuent de louer les mouvements de danse des médecins et apprécient leur esprit. De nombreux utilisateurs ont déclaré que la vidéo avait amélioré leur humeur, tandis que certains ont montré leur appréciation pour le clip en partageant des emojis de cœur dans les commentaires.

« Un bon docteur … en effet un anti-stress pour nous … de vrais héros », a déclaré un utilisateur d’Instagram. «Énorme numéro de danse à succès de Telugu. C’est bien de voir que cela procure une certaine détente à nos médecins surchargés », a commenté un autre.

L’acteur Disha Patani, qui est également la co-vedette de Khan dans le film, a pris note de la vidéo et l’a partagée sur ses histoires Instagram et a déclaré: «Wow! Nos vrais héros.

Selon les dernières données du ministère de la Santé de l’Union, l’Inde a signalé lundi 281 386 nouveaux cas de Covid-19, portant le nombre total de cas signalés à 24 965 463. Le nombre total de décès a atteint 2 74390 alors que le pays a enregistré 4 106 décès au cours des dernières 24 heures. Le nombre de cas actifs est descendu à 3 516 997 contre 3 618 458 dimanche.

