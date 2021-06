Les médecins généralistes se préparent à une énorme augmentation des virus dangereux pour les enfants cet hiver

Les MÉDECINS de tout le pays se préparent à une énorme vague de virus dangereux qui sont courants chez les enfants.

Le NHS a déclaré aux médecins généralistes que les cas de virus respiratoires pourraient augmenter jusqu’à 50% cet hiver.

Les enfants n’ont pas été exposés au VRS car ils n’ont pas été autant à l’école en raison de Covid-19 Crédit : Alamy

Le professeur Simon Kenny, directeur clinique national du NHS England pour les enfants et les jeunes, a déclaré que dans le «pire des cas», les cas de virus tels que le virus respiratoire syncytial (VRS) pourraient doubler.

Les blocages en place en raison de la pandémie de coronavirus ont signifié que de nombreux enfants n’ont pas été scolarisés et donc ne se sont pas mélangés avec d’autres enfants.

Cela signifie que les enfants n’ont pas été exposés à des virus avec lesquels ils entreraient généralement en contact.

S’exprimant lors d’un webinaire du NHS la semaine dernière, le professeur Kenny a déclaré que les rapports de l’hémisphère sud indiquent qu’à mesure que les blocages se relâchent, d’autres mesures sont également assouplies, telles que le port du masque et la distanciation sociale.

Il a expliqué: « Le modèle potentiel le plus probable est une augmentation de 20 à 50% du nombre d’enfants atteints d’infections respiratoires et cela est largement dû au fait que nous avons maintenant une cohorte importante d’enfants qui n’ont jamais eu les virus normaux. »

Le professeur Kenny a déclaré que cette augmentation du nombre de cas exercerait très probablement une pression sur les services de soins primaires, le 111 et les services des accidents et des urgences, a rapporté Pulse.

Ses commentaires interviennent après que le mois dernier, la modélisation de Public Health England (PHE) a montré qu’il pourrait y avoir une augmentation possible des cas de (RSV).

Le VRS est une cause majeure de maladie respiratoire chez les jeunes enfants et peut infecter les poumons et les voies respiratoires, déclare la British Lung Foundation.

Mais quels symptômes devriez-vous rechercher chez vos enfants en ce qui concerne les virus respiratoires ?

1. Nez bouché

Avec la saison du rhume des foins qui bat son plein, il est facile de confondre ces symptômes avec le VRS.

Mais si le nez bouché a un impact sur la liberté de respiration de votre enfant, cela pourrait être un symptôme du VRS.

Qu’est-ce que le virus respiratoire syncytial ? Le virus respiratoire syncytial (VRS) est un virus courant et très contagieux qui infecte les voies respiratoires de la plupart des enfants avant leur deuxième anniversaire. Pour la plupart des bébés et des jeunes enfants, l’infection ne provoque rien de plus qu’un rhume. Mais pour un petit pourcentage, l’infection par le VRS peut entraîner de graves problèmes tels que la bronchiolite, qui est une inflammation des petites voies respiratoires des poumons, ou la pneumonie, qui peut mettre la vie en danger. L’infection par le VRS peut provoquer des symptômes semblables à ceux du rhume, notamment une toux et un écoulement nasal, qui durent généralement une à deux semaines. Appelez le médecin de votre bébé si vous remarquez l’un des symptômes suivants : Difficulté à respirer

Toux produisant du mucus jaune, vert ou gris

Exceptionnellement bouleversé ou inactif

Refuse d’allaiter ou de donner le biberon

Signes de déshydratation – absence de larmes en pleurant, peu ou pas d’urine dans la couche pendant six heures et peau fraîche et sèche Si votre bébé est très fatigué, respire rapidement ou a une teinte bleue sur les lèvres ou les ongles, consultez immédiatement un médecin. Source : WebMD

2. Maux de gorge

Si votre enfant se plaint d’un mal de gorge, cela pourrait être un autre signe de VRS.

Cela pourrait également avoir un impact sur leur capacité à manger et à boire et ils pourraient se plaindre de ne pas vouloir manger – car cela pourrait être trop difficile pour eux ou pourrait même leur causer un inconfort.

3. Toux

Une toux pourrait être la prochaine car de nombreux virus commenceront par un mal de gorge avant de progresser vers une toux.

Il est important que si votre enfant développe une nouvelle toux persistante, vous le fassiez tester pour Covid-19.

Une nouvelle toux persistante est un symptôme clé du virus et à mesure que les blocages continuent de s’assouplir, il est probable que votre enfant se mélangera plus fréquemment.

Si votre enfant a le VRS, il est probable qu’il souffre de toux Crédit : Getty – Contributeur

4. Fièvre

La fièvre est un autre symptôme du VRS.

En règle générale, le NHS dit qu’une température de 38 °C ou plus signifie que votre enfant a de la fièvre.

Il s’agit d’une réponse naturelle si le corps essaie de lutter contre la toux ou le rhume.

Le NHS déclare: « Beaucoup de choses peuvent provoquer une température élevée chez les enfants, des maladies infantiles courantes comme la varicelle et l’amygdalite, aux vaccinations. »

Encore une fois, une température élevée est également un symptôme de Covid-19, il est donc important de faire tester votre enfant si vous pensez qu’il pourrait avoir attrapé le virus.

5. Maux de tête

Les maux de tête sont également fréquents chez les enfants qui ont le VRS.

Cela peut parfois être dû au fait qu’ils ont beaucoup transpiré et se sont donc déshydratés par la quantité d’eau qu’ils ont perdue.

Essayez de garder votre enfant hydraté en lui permettant de boire de l’eau. Vous pouvez également acheter des poudres hydratantes dans votre pharmacie locale.

6. Sentiment général de malaise

Vous connaissez votre enfant mieux que quiconque et serez en mesure de dire s’il se sent mal.

S’ils se plaignent de ne pas se sentir bien, cela pourrait aussi être un signe de VRS.

Ils pourraient refuser de manger ou avoir du mal à dormir et si vous êtes inquiet, vous devriez contacter votre médecin généraliste pour obtenir de l’aide.

Une femme avait précédemment averti les autres parents de s’occuper du VRS après que son petit garçon se soit battu pour sa vie.

Le petit Marcelo a été diagnostiqué avec le virus respiratoire syncytial Crédit : Facebook

Le fils de Chloé Siler, Marcelo Pitt, âgé de trois mois, avait une petite toux, mais elle pensait que c’était dû au fait qu’il dormait avec la climatisation allumée.

Cependant, lorsqu’elle a remarqué qu’il était somnolent, elle l’a emmené d’urgence à l’hôpital Toowoomba dans le Queensland, en Australie.

Little Marcelo a été diagnostiqué avec le virus respiratoire syncytial (VRS) – qui sévit actuellement chez les nourrissons et les enfants à travers l’Australie – ainsi que la bronchite.

Il est à craindre que les consignes de sécurité utilisées tout au long de la pandémie de coronavirus, telles que la distanciation sociale, aient diminué l’immunité collective contre le virus, entraînant un énorme pic de cas.

À l’instar du coronavirus, le VRS imite les symptômes d’un rhume et la majorité des enfants qui l’attrapent ne sont que légèrement affectés.

Mais chez certains jeunes, cela peut être mortel.

Marcelo souffrait d’une déshydratation sévère et devait se faire insérer des tubes dans le nez.

Sa mère a averti les autres parents d’être vigilants et de garder un œil sur leurs enfants pour tout symptôme – décrivant le virus comme un « fléau ».