Les médecins généralistes ont dit de revenir aux rendez-vous en face à face par les chefs de la santé alors que les restrictions de Covid se relâchent

Les médecins sont invités à revenir aux rendez-vous en face à face par les chefs de santé à mesure que les restrictions de Covid s’assouplissent.

Les médecins généralistes ont été exhortés à « rétablir le service de routine » après que des milliers de Britanniques ont eu du mal à obtenir des consultations en personne pendant la pandémie.

Les responsables de la santé ont exhorté les médecins généralistes à reprendre les consultations en face à face alors que les restrictions étaient supprimées Crédit : Getty

Les chiffres accablants de NHS Digital montrent que 61% des consultations de médecins généralistes en décembre se sont déroulées en face à face, soit une baisse de 2% par rapport au mois précédent.

Les statistiques mettent également en évidence le manque à gagner actuel par rapport aux chiffres d’avant la pandémie, lorsque 80% des patients se sont rendus en chirurgie pour discuter de leur santé.

Tout en félicitant les médecins pour leurs vaillants efforts pendant Covid, les responsables de la santé ont clairement indiqué qu’ils souhaitaient revenir à la normale dès que possible, après la suppression des restrictions.

Les règles sur les masques, les passeports vaccinaux, le travail à domicile, l’isolement et les voyages ont toutes été déchirées – laissant beaucoup se demander pourquoi ils ne peuvent pas voir un médecin.

Des groupes de patients ont fait part de leurs craintes que les rendez-vous téléphoniques soient devenus la « nouvelle norme », rapporte The Telegraph, alors que les médecins généralistes étaient occupés à distribuer des vaccins.

Ils ont également critiqué le fait que les Britanniques âgés devaient « sauter des obstacles » pour voir un médecin.

Le Dr Nikki Kanani, directeur médical des soins primaires du NHS England, a écrit aux médecins généralistes : « Il est maintenant important que tous les services du NHS, y compris dans

soins primaires, sont en mesure de rétablir les services de routine là où ils ont été interrompus

conformément à la demande du premier ministre de concentrer toutes les ressources disponibles sur

mission nationale omicron.

Elle a également exhorté les médecins à s’assurer que les cas urgents, les patients suspects de cancer et ceux perdus dans l’essaim d’arriérés aient un accès efficace aux services de santé.

L’année dernière, la British Medical Association a dit aux médecins de refuser de voir de nouveaux patients qui leur étaient référés par les hôpitaux, des patients décédés des lignes d’appel 111 inondées et d’arrêter les cliniques du soir ou du week-end.

La qualité des soins est restée au centre de la ligne, car les pressions de la pandémie ont fait des ravages sur les services du NHS.

Dennis Reed, du groupe de campagne des plus de 60 ans Silver Voices, a déclaré: « Trop souvent, nous voyons des gens abandonner en raison de longues attentes ou de difficultés à obtenir le rendez-vous dont ils ont besoin ou se retrouver dans A&E avec des problèmes qui ne sont traités que lorsqu’ils sont beaucoup plus Avancée. »

Les dernières statistiques montrent que 25 millions de personnes avaient des rendez-vous en personne en décembre, alors qu’il y en avait 30 millions en novembre.

Mais huit millions de piqûres de rappel ont été administrées par des médecins au cours de la période de deux mois.

Et les responsables de la santé ont déclaré que deux millions supplémentaires avaient été livrés via des rendez-vous sans rendez-vous à l’approche de Noël.

Le professeur Martin Marshall, président du Royal College of General Practitioners, a averti que les médecins généralistes étaient toujours aux prises avec des arriérés et des pénuries de personnel, ainsi qu’avec une population vieillissante et en multiplication.

Il a déclaré à propos des chiffres: « Les chiffres d’aujourd’hui révèlent une fois de plus le nombre constamment élevé de rendez-vous de patients que les médecins généralistes et nos équipes parviennent à livrer sous une charge de travail intense et des pressions de main-d’œuvre, qui n’ont été qu’exacerbées par la pandémie.

« Rien qu’en décembre, les médecins généralistes ont pris 25 millions de rendez-vous de patients – plus que pendant la même période pré-pandémique – et sans tenir compte du travail exceptionnel effectué pour livrer la campagne de rappel Covid-19, protégeant les patients du virus.

Il a poursuivi: « Le gouvernement s’est engagé dans un manifeste à 6 000 médecins généralistes supplémentaires d’ici 2024 – plus 26 000 employés de cabinet supplémentaires – et nous devons de toute urgence voir des progrès afin de pouvoir fournir en toute sécurité les soins et les services.

dont nos patients ont besoin, maintenant et à l’avenir. »