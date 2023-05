Les médecins généralistes et les pharmacies sont au cœur même de nos communautés. Voici comment nous allons les transformer

LES GENS parlent parfois de leur médecin généraliste comme s’il s’agissait d’un ami proche ou même d’un membre de la famille.

Quand je grandissais, c’était la réalité.

Nos médecins généralistes font un travail brillant et ils voient plus de patients que jamais auparavant Crédit : Getty

Mon père était médecin généraliste et maman dirigeait la pharmacie locale.

Ils étaient au cœur de notre communauté, le visage amical du NHS et le premier port d’escale pour quiconque s’inquiétait pour sa santé.

C’est encore le cas aujourd’hui.

Nos médecins généralistes font un travail brillant et ils voient plus de patients que jamais auparavant.

Mais alors que nous nous remettons de la pandémie, les services sont mis à rude épreuve et les gens ont du mal à prendre rendez-vous.

Les lecteurs de Sun savent à quel point il est frustrant d’être bloqué par votre cabinet de médecin généraliste lorsque vous ou un membre de la famille avez désespérément besoin de voir un médecin, ou même s’ils ont juste besoin d’un rendez-vous de routine.

C’est une scène courante dans les foyers du pays à 7 h 59 tous les matins alors que les gens se préparent à composer leur médecin généraliste, dans l’espoir d’éviter la file d’attente.

Et lorsque l’accès aux soins primaires est difficile, cela a des répercussions sur tout le NHS, beaucoup de ceux qui ne peuvent pas obtenir de rendez-vous chez un médecin généraliste n’ayant d’autre choix que de se tourner vers A&E.

Vous méritez mieux que ça.

Notre NHS mérite mieux que ça.

Nous allons donc changer les choses dans le cadre d’un nouveau plan que je présente aujourd’hui.

Soutenus par un investissement gouvernemental de 1,2 milliard de livres sterling, nous allons transformer les services de médecins généralistes et de pharmacie en Angleterre, en tenant ma promesse de réduire les listes d’attente du NHS.

Dans le cadre de ce plan, des millions de patients bénéficieront d’un accès plus rapide et plus pratique aux soins du NHS depuis leur pharmacie principale, laissant les médecins généralistes libres d’aider les patients qui en ont le plus besoin.

Vous n’aurez plus à attendre pour voir le médecin généraliste pour des affections courantes comme un mal de gorge, un mal d’oreille, un zona ou une sinusite.

Pour la première fois, les pharmaciens pourront prescrire eux-mêmes des médicaments.

Nous avons 11 500 pharmacies communautaires, dirigées par des pharmaciens qui sont des professionnels de la santé compétents et qualifiés.

Il est donc parfaitement logique de leur donner un plus grand rôle pour aider les personnes atteintes de ce genre de conditions de routine.

C’est un changement simple, mais je sais que cela fera une énorme différence.

En fournissant 2,5 millions de contrôles supplémentaires de la tension artérielle dans les pharmacies communautaires, des dizaines de milliers de personnes supplémentaires seront moins exposées au risque de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral.

Cela pourrait sauver des vies en aidant à lutter contre le problème croissant des maladies cardiovasculaires.

En permettant à davantage de pharmacies de prescrire des contraceptifs oraux, nous faciliterons la vie d’environ un demi-million de femmes qui n’auront plus besoin d’attendre pour parler à leur médecin généraliste ou à une infirmière praticienne.

Cela signifie qu’il n’est plus nécessaire de sauter à travers des cerceaux chaque fois que vous manquez de pilules.

Et en donnant aux gens la possibilité de s’adresser eux-mêmes à des services tels que la physiothérapie, les tests auditifs et la podologie, nous aiderons environ un demi-million de personnes par an à obtenir plus rapidement le soutien dont elles ont besoin.

Ce sont des mesures sensées et pratiques, qui feront une réelle différence dans la vie quotidienne des gens – et aideront à alléger le fardeau et à rendre le NHS plus efficace.

Ensemble, ces mesures permettront de libérer environ 15 millions de rendez-vous chez le médecin généraliste au cours des deux prochaines années.

Et ça ne s’arrête pas là.

Nous fournissons également aux médecins généralistes l’aide pratique dont ils ont besoin pour gérer une forte demande.

Il est temps de dire adieu aux anciens systèmes téléphoniques analogiques qui vous font attendre des heures durant.

Ils seront remplacés par de nouveaux services en ligne conviviaux pour prendre des rendez-vous, obtenir des réponses à des questions sur la santé et accéder à des dossiers.

Nous mettrons fin à la ruée vers 8h pour prendre rendez-vous chez le médecin généraliste, et on ne demandera plus aux gens de rappeler un autre jour.

Au lieu de cela, si votre besoin est urgent, vous serez évalué le jour même et obtiendrez un rendez-vous ce jour-là si vous en avez besoin.

Si votre besoin n’est pas urgent, vous obtiendrez un rendez-vous dans les deux semaines.

Tout cela s’ajoute à notre travail pour former des milliers de médecins, d’infirmières et de pharmaciens supplémentaires, et à notre décision d’augmenter le financement de la médecine générale à un record de 11,5 milliards de livres sterling.

Ce plan n’aidera pas seulement les médecins généralistes et les pharmacies à fournir de meilleurs soins, il aura également un effet d’entraînement sur l’ensemble du NHS.

Ce plan est complet et contribuera à réaliser l’une de mes cinq priorités visant à réduire les listes d’attente afin que les gens puissent obtenir l’aide dont ils ont besoin plus rapidement.

C’est ce que moi, ce gouvernement, les conservateurs continuerons de faire pour vous.

Nous poursuivons le travail à accomplir pour répondre à vos priorités.

Je sais que de nombreux lecteurs de Sun marqueront le 75e anniversaire du NHS plus tard cette année.

Ce sera une grande fête, un élan d’affection pour cette institution qui en dit long sur qui nous sommes en tant que pays.

Mais ce doit aussi être un moment pour affirmer ensemble notre détermination à continuer de nous améliorer, de nous moderniser et de continuer à chercher des moyens de toujours mieux servir les patients.

C’est à cela que sert le plan que j’annonce aujourd’hui.