Le prix de la statistique internationale de l’année est passé à 332 – le nombre de jours nécessaires pour produire un vaccin Covid-19.

La Royal Statistical Society a déclaré que le redressement rapide était une source d’espoir dans une année dominée par les chiffres du virus.

La statistique britannique de l’année était plus sombre – 17750 était le nombre de décès supplémentaires en avril dans les maisons de retraite en Angleterre et au Pays de Galles sur seulement quatre semaines en avril.

Le nombre total de décès dans les foyers de soins était 200% plus élevé que la moyenne quinquennale, contre 85% plus élevé à domicile et 65% dans les hôpitaux.

Le directeur de RSS, Stian Westlake, a déclaré: «Covid a fait de nous tous des statisticiens. De bonnes statistiques éliminent la confusion et les tournures et nous aident à comprendre ce qui se passe réellement.