Les médecins fument alors que l’État indien annonce le déploiement d’un remède anti-coronavirus par un gourou du yoga qui a amèrement attaqué la médecine moderne

L’annonce de la décision par les autorités sanitaires de Haryana a fait face à une réaction violente parmi les praticiens de la médecine moderne à travers le pays. Les remèdes ont été conçus par le gourou du yoga, Baba Ramdev, et sont fabriqués par sa société, Patanjali Ayurved.

Lundi, le ministre de la Santé de l’État, Anil Vij, a déclaré: « [100,000] Les kits Patanjali Coronil seront distribués gratuitement parmi les patients Covid à Haryana. La moitié du coût de Coronil a été supportée par Patanjali et l’autre moitié par [the] Covid Relief Fund du gouvernement de Haryana. »

Les soi-disant «kits Coronil» contiennent trois remèdes ayurvédiques, à savoir les pilules Swasari Vati, Anu Taila et Coronil. Ce dernier, un médicament contenant trois herbes, a été dévoilé par le gourou en juin dernier et annoncé comme un remède miraculeux contre le coronavirus. Cependant, aucune preuve scientifique n’a jamais été fournie pour étayer de telles affirmations.

L’Ayurveda, un système de médecine alternative, est largement pratiquée en Inde, en partie en raison du manque d’accès universel à des traitements plus modernes. C’est en fait une combinaison de pratiques spirituelles et médicales, visant à garder le corps, l’esprit et l’esprit en équilibre pour prévenir les maladies plutôt que les traiter.

L’annonce de Haryana a mis en colère les praticiens de la médecine moderne en Inde, qui se sont précipités pour condamner les autorités de l’État.

« Vous baissez la garde en pensant que vous êtes protégé d’une manière ou d’une autre, mais je pense qu’un réel préjudice peut être causé en donnant aux gens un faux sentiment de sécurité », a déclaré Lancelot Pinto, pneumologue consultant à l’hôpital Hinduja de Mumbai.

Ajay Khanna, secrétaire d’État de l’Association médicale indienne (IMA) de l’Uttarakhand, où se trouve le siège de Patanjali, a déclaré que cette décision avait gravement porté atteinte à la réputation du système de santé de l’État.

«Si le gouvernement de l’Haryana fait cela, c’est leur perte», Khanna a déclaré à Reuters.

L’annonce de Haryana est intervenue quelques jours après que Ramdev a lancé une attaque vicieuse contre la médecine moderne, affirmant qu’elle avait causé des milliers de décès parmi les patients atteints de coronavirus. Il s’est également moqué des pénuries d’oxygène subies par de nombreux hôpitaux à travers l’Inde alors qu’ils continuent de lutter contre une deuxième vague dévastatrice de Covid-19, affirmant que les poumons des patients peuvent facilement être restaurés grâce au yoga.

«Dieu nous a donné de l’oxygène gratuit, pourquoi ne respirons-nous pas cela? Comment peut-il y avoir une pénurie lorsque Dieu a rempli l’atmosphère d’oxygène? Les imbéciles recherchent des bouteilles d’oxygène. Respirez simplement l’oxygène gratuit. Pourquoi vous plaignez-vous du manque d’oxygène, de lits et de crématoriums? » il a dit.

Le gourou a retiré ses remarques après avoir été grondé par plusieurs responsables, dont le ministre indien de la Santé. Pourtant, il a renouvelé son assaut sur la médecine moderne lundi, soulevant la question de savoir pourquoi elle n’a toujours pas de remèdes pour de nombreuses maladies.

La controverse en cours a été délibérément déclenchée par le gourou, a allégué Vij, accusant Ramdev d’avoir organisé un coup de presse pour vendre ses remèdes.

«C’est plus un homme d’affaires qu’autre chose. Pour vendre son produit, il a déclenché un combat entre la médecine allopathique et l’ayurveda », Dit Vij.

Baba Ramdev est un gourou du yoga extrêmement populaire, avec une grande armée d’adeptes. Son Twitter, qui compte plus de 2,4 millions d’abonnés, est jonché de vidéos assorties censées montrer des cas de guérison miraculeuse de diverses conditions extrêmes, y compris le cancer, obtenues grâce aux pratiques ayurvédiques.

