Une nouvelle étude de Public Health England (PHE) suggère qu’une dose unique du vaccin Pfizer ou Oxford offre une protection spectaculaire contre l’hospitalisation et les maladies graves chez les personnes âgées.

Les nouvelles données sur l’efficacité du vaccin AstraZeneca ont « justifié » la décision du Royaume-Uni de le déployer dans les groupes plus âgés, a déclaré le médecin-chef adjoint de l’Angleterre.

Le Professeur Jonathan Van-Tam a déclaré que le Comité mixte britannique sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) avait estimé qu’il n’était « pas immunologiquement plausible » que le vaccin fonctionne dans les groupes d’âge plus jeunes et non plus âgés.

L’Organisation mondiale de la santé a également recommandé le jab pour les plus de 65 ans.

À la lumière de cela, le ministre français de la Santé a déclaré: «Le conseil supérieur de la santé considère désormais que les trois vaccins dont nous disposons en France ont une efficacité remarquable pour protéger les personnes contre le risque de formes sévères de Covid-19».

«En conséquence, je peux annoncer qu’à partir de maintenant, les personnes âgées de 50 ans et plus qui souffrent de maladies telles que le diabète, l’hypertension artérielle ou des antécédents de cancer peuvent être vaccinées avec AstraZeneca, y compris celles âgées de 65 à 74 ans.»

L’avis précédent était que le vaccin de la société anglo-suédoise ne soit administré qu’aux personnes âgées de 50 à 64 ans souffrant de comorbidités et aux travailleurs de la santé. Les plus de 75 ans continueront de recevoir le vaccin Pfizer et Moderna, a-t-il ajouté.

On ne sait toujours pas si la France mangera également une humble tarte après les critiques précédentes de la décision du Royaume-Uni d’espacer les coups.

Le mois dernier, le ministre français de l’Europe, Clément Beaune, a critiqué cette pratique en déclarant: « Je ne pense pas que notre public accepterait que nous prenions tous ces risques contre l’avis de nos scientifiques. »

Cependant, le principal organisme de santé du pays affirme maintenant qu’il existe suffisamment de preuves pour espacer les jabs d’AstraZeneca jusqu’à 12 semaines. Le ministère de la Santé n’a pas dit s’il tiendrait compte des conseils.

Le gouvernement français a été vivement critiqué ces dernières semaines pour un déploiement lent et inefficace de la vaccination. Les autorités luttent également contre le plus grand scepticisme vis-à-vis des vaccins dans le monde occidental. Près de la moitié des agents de santé des établissements de soins français ne veulent pas se faire vacciner.

Il y a des craintes que le pays, qui a un couvre-feu couvert de 18 h 00 à 6 h 00, doive imposer des verrouillages dans au moins 20 départements dans les prochains jours en raison de la hausse des taux d’infection. Les autorités «envisagent sérieusement» les bouclages de week-end en région parisienne.

Lundi, le bilan quotidien était de 379 morts et 3 544 patients Covid étaient en soins intensifs avec 25 430 personnes hospitalisées. Le taux d’incidence en région parisienne est désormais de 322 pour 100 000 habitants.

Les écoles restent ouvertes et la maire de Paris, Anne Hidalgo, a suggéré mardi que les cours devraient avoir lieu à l’extérieur sur les places et les parcs de la ville lorsque cela est possible – une idée qui, selon le ministère de l’Éducation et les syndicats, serait possible.

M. Macron a dit lundi aux Français de « tenir bon pendant encore quatre à six semaines ». Mardi, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a insisté sur le fait qu’il y avait «de la lumière au bout du tunnel avec la vaccination», ajoutant que cela serait accéléré car les pharmacies seraient autorisées à donner des coups de poing aux gens.

Le changement de ton français sur AstraZeneca est intervenu alors que le conseil belge de la santé a conseillé aux autorités de lever mardi l’interdiction du vaccin pour les plus de 55 ans.

La Belgique avait précédemment exclu d’autoriser le jab pour les plus de 55 ans, accusant un manque de données cliniques.

Au Canada, le vaccin a été autorisé pour les personnes âgées de 18 ans et plus par l’organisme de réglementation des médicaments vendredi, mais celui-ci a noté que les données d’essais cliniques disponibles étaient trop limitées pour estimer de manière fiable l’efficacité du vaccin chez les personnes de 65 ans et plus.

Mais il a également déclaré que « les preuves émergentes du monde réel » dans des endroits qui avaient déjà commencé à utiliser le vaccin suggéraient un avantage potentiel et aucun problème de sécurité.

L’Allemagne est sous pression pour modifier sa stratégie de vaccination après que le principal organisme de réglementation des vaccins du pays a reconnu que les conseils contre l’administration du vaccin AstraZeneca aux plus de 65 ans étaient viciés.

