Les médecins formés à l’étranger disent qu’ils pourraient aider à combler la pénurie de médecins en Colombie-Britannique, mais qu’ils font face à trop d’obstacles

Alors que les salles d’urgence de certaines régions rurales de la province ont dû fermer ce week-end en raison d’une pénurie de personnel, certains médecins formés à l’étranger affirment que les obstacles à la pratique au Canada les ont forcés à chercher une autre carrière.

Dimanche, Interior Health a annoncé que le South Okanagan General Hospital à Oliver, en Colombie-Britannique, sera fermé de midi à 18 h. Vendredi, les services d’urgence du Dr Helmcken Memorial Hospital à Clearwater et de l’Ashcroft Hospital and Community Health Care Centre ont fermé pour fin de semaine.

Honieh Barzegari, qui a obtenu son diplôme de médecin de famille en Iran avant d’immigrer au Canada, dit qu’elle défend les diplômés internationaux en médecine (DIM) et un changement dans le système de santé de la province pour faciliter la pratique des médecins formés à l’étranger en Colombie-Britannique

“Le système est mis en place pour faire échouer les diplômés internationaux en médecine plutôt que de leur donner les moyens de pratiquer ici”, a déclaré Barzegari à CBC. La première édition.

Vendredi, le service des urgences du Dr Helmcken Memorial Hospital à Clearwater, dans l’intérieur de la Colombie-Britannique, a fermé pour le week-end. (Santé intérieure)

Barzegari a déclaré qu’elle avait déménagé au Canada en sachant qu’il devrait y avoir des opportunités de pratique en raison de la pénurie continue de médecins de famille en Colombie-Britannique, mais qu’elle n’était pas au courant de tous les frais et du temps que cela prendrait.

“La barrière financière est importante parce que les examens coûtent très cher, et j’ai aussi besoin de vivre et de payer mes factures”, a-t-elle déclaré. “La barrière émotionnelle d’essayer et d’échouer et de ne pas pouvoir obtenir la licence est un gros problème.”

Barzegari travaille maintenant comme responsable des solutions cliniques dans une entreprise de fabrication médicale.

L’Institut pour la citoyenneté canadienne, qui aide les nouveaux arrivants et les personnes qui demandent la citoyenneté, estime qu’il y a des milliers de médecins formés à l’étranger dont les qualifications leur ont permis d’obtenir rapidement la citoyenneté canadienne, mais les organismes de réglementation provinciaux refusent de reconnaître leurs titres de compétences.

Stigmatisation autour de la formation internationale

Valorie Crooks, professeure au département de géographie de l’Université Simon Fraser, affirme que les étudiants canadiens qui décident de faire leurs études médicales dans un autre pays ne savent pas ce qu’il faut pour revenir et pratiquer la médecine au Canada.

“Beaucoup de gens qui commencent à choisir ces écoles ne se rendent pas compte qu’ils reviendront en tant que diplômés internationaux en médecine (IMG).

“Ils devront entrer dans la profession médicale de la même manière que d’autres qui ont été formés à l’étranger.”

Un travailleur de la santé est photographié à Vancouver, en Colombie-Britannique, en janvier. Certains médecins formés à l’étranger dans la province affirment que les obstacles à la pratique au Canada les ont forcés à chercher une autre carrière. (Ben Nelms/CBC)

Elle a dit qu’en plus de tous les tests de qualification et des diplômes médicaux reconnus, il y a une stigmatisation autour des étudiants qui décident de suivre une formation médicale ailleurs.

“L’un des points soulevés est la préoccupation concernant la qualité de l’éducation dans ces établissements, cela crée donc une couche de stigmatisation que certains Canadiens de retour devront rencontrer en plus d’autres obstacles.”

Crooks a déclaré que de nombreux DIM sont «exclus» du système simplement parce qu’il n’y a pas suffisamment de capacité dans le système de santé de la province pour leur permettre de pratiquer.

“Le nombre de Canadiens qui vont à l’étranger pour étudier la médecine et qui veulent revenir et pratiquer limite encore davantage l’espace disponible pour ceux qui ne sont pas nés et qui n’ont pas grandi au Canada.”

Ajouter plus de places en résidence

Rajkumar Vijendra Das, médecin de famille à Vancouver, en Colombie-Britannique, a déclaré avoir immigré au Canada en 2010 en provenance de l’Inde après avoir travaillé comme médecin dans son pays d’origine pendant plus de cinq ans.

Il a dit qu’il lui avait fallu environ huit ans pour réussir les examens de qualification et terminer sa résidence avant de pouvoir pratiquer la médecine – ce qui aurait pu prendre moins de temps s’il avait été accepté plus tôt dans une résidence.

“J’ai donc passé tous les examens nécessaires et j’ai postulé pour la résidence. J’ai postulé partout au Canada et j’étais prêt à aller n’importe où. J’avais aussi l’expérience, mais je n’étais pas à la hauteur.”

Il a dit qu’il travaillait dans un centre d’appels pour économiser de l’argent afin de payer les examens coûteux que les DIM doivent réussir, qui ne sont proposés que quelques fois par an.

“Les examens peuvent coûter 2 000 $ ou plus, et il faut en passer plusieurs. J’ai dû économiser pour ça.”

Das dit qu’il est finalement retourné en Inde pour acquérir plus d’expérience clinique avant de revenir en Colombie-Britannique et de présenter une nouvelle demande de résidence.

Une civière se trouve à l’extérieur de l’hôpital St. Paul’s à Vancouver en janvier 2021. L’Institut pour la citoyenneté canadienne estime qu’il y a des milliers de médecins formés à l’étranger dont les qualifications leur ont permis d’obtenir rapidement la citoyenneté canadienne, mais les organismes de réglementation provinciaux refusent de reconnaître leur identifiants. (Ben Nelms/CBC)

“Mon employeur m’a donné du temps libre et j’ai pu retourner en Inde, mais tout le monde ne peut pas le faire car ils ont des familles à nourrir”, a-t-il déclaré.

Das a déclaré que davantage de places en résidence doivent être désignées pour les DIM en Colombie-Britannique

“L’UBC a 52 places en résidence pour les DIM”, a-t-il déclaré. “Donc, cela devient une installation de loterie, et cela devient si compétitif, mais si vous aviez le double de ce nombre, alors cela aurait du sens.”

Le rapport 2021 du Service canadien de jumelage des résidents montre que 325 diplômés internationaux en médecine ont été jumelés pour une résidence sur 3 365 jumelages.

Das a dit qu’il est l’un des chanceux qui ont pu poursuivre une carrière en médecine au Canada alors que tant d’autres ont été forcés de faire autre chose.

En mars, le Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique a déclaré qu’un programme conçu pour intégrer davantage de médecins formés à l’étranger dans la profession médicale de la Colombie-Britannique avait été retardé en raison de l’impact de la pandémie sur les chirurgies.

Le collège a déclaré que le nouveau rôle de médecin associé pourrait aider à répondre aux besoins de la province en matière de soins de santé en permettant aux médecins qui ne sont pas admissibles à un permis complet de travailler sous la supervision d’un médecin.

La registraire du Collège, la Dre Heidi Oetter, a déclaré qu’une fois le programme en place et pleinement opérationnel, il devrait aider à attirer davantage de médecins dans le système de santé de la Colombie-Britannique.