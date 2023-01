Les médecins font le point sur la star de la NFL après l’effondrement sur le terrain

Damar Hamlin montre une “amélioration substantielle”, selon les informations du centre médical de l’Université de Cincinnati

La sécurité des Buffalo Bills, Damar Hamlin, est éveillée et capable de communiquer alors qu’il poursuit sa convalescence après l’arrêt cardiaque qu’il a subi lors du match contre les Bengals de Cincinnati lundi soir.

Hamlin, 24 ans, s’est effondré au stade Paycor au premier quart du match après avoir fait un tacle. Il a été réanimé sur le terrain et transporté au centre médical de l’Université de Cincinnati, où le personnel a fait le point sur son état jeudi.

L’un des médecins traitant Hamlin, Timothy Pritts, a déclaré que le joueur était toujours incapable de parler mais qu’il pouvait bouger les mains et les pieds et qu’il pouvait communiquer par écrit. Selon Pritts, Hamlin avait demandé si son équipe, les Bills, avait remporté le match de lundi soir, ce qui l’a amené à répondre : « La réponse est oui, Damar, tu as gagné. Tu as gagné le jeu de la vie.

Lire la suite Un joueur de la NFL critique après un arrêt cardiaque sur le terrain

Alors que Hamlin est toujours considéré comme gravement malade, il a montré des signes de “Amélioration substantielle” ont déclaré les médecins, sa question sur le résultat du match étant un signe que “non seulement les lumières sont allumées, mais il est chez lui.”

Son collègue médecin William Knight a salué la réponse de l’équipe médicale des Bills lundi soir alors qu’ils se précipitaient à l’aide de Hamlin avant qu’il ne reçoive la RCR sur le terrain. “La route a été longue et difficile ces trois derniers jours… Il a fait une amélioration assez remarquable,” Knight a déclaré, cité par ESPN.

Hamlin reste sous ventilateur en soins intensifs, et il est trop tôt pour spéculer sur la durée d’un rétablissement complet – ou si cela est possible – ont ajouté les médecins.

“Lorsque nous parlons de neurologiquement intact, c’est un terme très grossier de grands mouvements moteurs et de commandes suivantes”, dit Chevalier. “Lorsque nous parlons des choses les plus fines qui font de nous des êtres humains – la cognition, l’émotion, la parole, le langage, etc. – nous sommes impatients d’en apprendre plus à ce sujet bientôt.”

La NFL a confirmé jeudi qu’elle avait annulé le match Bengals-Bills, ce qui signifie qu’il ne sera pas repris ou rejoué. Cincinnati menait 7-3 lorsque l’action a été reportée.

Ses coéquipiers ont regardé avec angoisse après l’effondrement de Hamlin.

© Dylan Buell / Getty Images



Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a déclaré que cela avait été un “semaine très difficile” mais que la ligue a été encouragée par les améliorations de l’état de Hamlin et le “une effusion de soutien et de soins” que le joueur et sa famille avaient reçu.

Les Bills se préparent pour leur dernier match de saison régulière contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre dimanche, tandis que les Bengals affronteront les Ravens de Baltimore le même jour. Les Bills et les Bengals se battent contre les Chiefs de Kansas City pour la tête de série de la Conférence de football américain, ce qui leur donnerait un laissez-passer au premier tour des séries éliminatoires.