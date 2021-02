Les médecins font la course pour trouver et vacciner les personnes vulnérables confinées chez elles

Un groupe d’agents de santé s’est précipité hors d’un hôpital de Boston un matin de semaine récent, serrant de petites glacières rouges remplies de vaccins COVID-19.

Leur défi: battre le trafic, une tempête de neige imminente et l’horloge. Ils ont dû se faire vacciner dans les bras de leurs patients renvoyés chez eux avant que les vaccins n’expirent dans quelques heures.

«Cette horloge est dans mon esprit tout le temps», a déclaré le Dr Won Lee, spécialiste des soins à domicile au Boston Medical Center.

Des millions de résidents américains auront besoin de vaccins contre le COVID-19 car ils quittent rarement ou jamais leur domicile. Les médecins et les infirmières qui se spécialisent dans les soins à domicile mènent cette initiative et commencent à obtenir de l’aide des gouvernements des États et locaux à travers le pays.

Mais ils font face à plusieurs défis. Les chercheurs affirment que de nombreuses personnes confinées à la maison ne reçoivent pas de soins médicaux réguliers, ce qui rend difficile l’identification de tous ceux qui ont besoin d’un vaccin.

Les fournitures sont également limitées, et les vaccins Pfizer et Moderna expirent quelques heures après que les seringues ont retiré le vaccin des flacons.

Cela rend difficile pour un médecin de voir de nombreux patients alors qu’ils doivent également rester chez quelqu’un pendant au moins 15 minutes après le coup au cas où une réaction allergique se développe.

«Ils ne vivent pas l’un à côté de l’autre», a déclaré le Dr David Moen de Prospero Health Partners, qui fournit des soins aux patients dans plusieurs États. «C’est difficile d’aller dans plusieurs endroits.»

Même ainsi, les fournisseurs de soins de santé font état de progrès. Lee pense qu’elle peut administrer cinq ou six doses au cours d’une journée moyenne. Ce sera son objectif principal au cours des prochaines semaines.

L’un de ses récents arrêts a eu lieu dans l’appartement du deuxième étage d’un patient régulier, Domingas Pina, 106 ans, qui n’a pas quitté la maison depuis environ un an.

Lee s’assit avec Pina à la table de sa salle à manger, essuya l’épaule du patient puis administra rapidement le tir alors que Pina détournait le regard.

La patiente a ensuite souri sous son masque chirurgical et a levé le pouce. Pina, qui parle principalement créole portugais, recevra sa deuxième dose de vaccin le mois prochain, aux alentours de son 107e anniversaire.

«Elle manque tous ses petits-enfants et ses amis qui venaient tout le temps», a déclaré sa fille Maria Lopes. «Nous ne voulons pas la perdre.»

Après avoir administré le vaccin à Pina, Lee lui a demandé comment elle allait et à propos de ses médicaments contre l’hypertension. Elle a ensuite glissé les pantoufles Darth Vader de Pina pour examiner ses pieds.

Avant longtemps, le médecin était parti pour son prochain patient.

Le bureau de Lee organise les rendez-vous et explique le vaccin à l’avance. Cela facilite la visite et Lee essaie de voir des patients qui vivent près les uns des autres pour gagner du temps.

Elle leur dit également qu’elle ne peut pas rester trop longtemps après les injections «parce que je dois m’assurer que j’apporte ces vaccins à tous les patients qui en ont besoin aujourd’hui.»

Le Dr Karen Abrashkin espère adopter une approche similaire. Elle utilisera un logiciel de cartographie pour planifier des arrêts parmi des groupes de patients qui vivent à proximité les uns des autres dans la région de New York.

Mais le directeur du programme House Calls de Northwell Health attend toujours le vaccin.

«Nous recevons de nombreuses questions chaque jour sur le moment où nous allons avoir des vaccins à administrer à la maison», dit-elle. «L’approvisionnement n’est tout simplement pas encore là.»

L’une de ses patientes, Ida Sobel, âgée de 103 ans, n’a pas l’intention de quitter son immeuble jusqu’à ce qu’elle se fasse vacciner.

Pendant qu’elle attend, Sobel, qui est légalement aveugle et vit avec un aide-soignant à domicile, se fait livrer de la nourriture. Elle marche dans le couloir devant sa porte d’entrée pour faire de l’exercice et ouvre une fenêtre lorsqu’elle veut de l’air frais.

«Je suis dans une zone très fréquentée», a déclaré un résident du Floral Park, à New York. «Les gens ne sont pas assez conscients pour vous éviter et rester loin, alors je les évite.»

Le Dr Christine Ritchie, professeur à la Harvard Medical School, estime qu’environ 2 millions de résidents américains sont confinés chez eux. Cinq autres millions ont du mal à quitter leur domicile ou ont besoin d’aide pour le faire. Beaucoup d’entre eux peuvent également avoir besoin de vaccins.

Cette population comprend généralement des personnes âgées ayant des niveaux de revenu inférieurs à la moyenne et des problèmes médicaux graves comme la démence, les maladies cardiaques avancées ou l’arthrite.

Ritchie a noté que les personnes confinées à la maison attirent moins l’attention des responsables de la santé publique que celles qui vivent dans des groupes comme les maisons de retraite, qui reçoivent des vaccins des grandes chaînes de pharmacies.

Les personnes confinées à la maison, a déclaré Ritchie, «ont tendance à être en quelque sorte invisibles pour la société.

À Staten Island, James De Silva est devenu frustré parce qu’il n’a pas de bonnes options de vaccin pour sa mère de 96 ans, mais les personnes beaucoup plus jeunes qu’elle peuvent se faire vacciner si elles quittent la maison. Mary Stella De Silva est principalement alitée et reçoit des soins à domicile 24 heures sur 24.

Ces soins n’incluent pas le vaccin et De Silva devra organiser une ambulance ou un transport spécial pour l’emmener à un rendez-vous, s’il en obtient un.

«Je pense que le retour à la maison devrait avoir un peu plus de priorité que quelqu’un qui n’a que 65 ans et qui pourrait ne pas avoir de maladie sous-jacente», a-t-il déclaré. «On ne lui accorde pas l’attention qu’elle mérite, franchement.

Cela semble changer. Les services d’incendie du pays ont commencé à livrer des vaccins.

Dans la ville de Corpus Christi sur la côte du golfe du Mexique, au Texas, les pompiers ont utilisé une liste de bénéficiaires de repas à domicile pour livrer plus de 2000 doses du vaccin Moderna depuis fin janvier. Le chef Robert Rocha a déclaré qu’ils avaient également mis en place une ligne directe pour tous ceux qui ont encore besoin d’une vaccination.

La semaine dernière, le maire de New York, Bill DeBlasio, a déclaré que sa ville commencerait à envoyer du personnel médical dans les appartements des personnes confinées à la maison dès qu’un vaccin à dose unique fabriqué par Johnson & Johnson serait disponible. Les régulateurs fédéraux peuvent approuver ce vaccin dans quelques semaines.

De telles livraisons ne peuvent pas commencer assez tôt pour De Silva et sa mère.

«Si elle était dans une maison de soins infirmiers ou dans un établissement de soins de longue durée, elle aurait déjà été vaccinée», a-t-il déclaré. «Elle est vraiment dans la même situation, mais elle est à la maison.»

Le journaliste vidéo d’Associated Press, Rodrique Ngowi, a contribué à ce rapport.

Le Département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du Département de l’enseignement des sciences de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.