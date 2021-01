Un groupe de pression dirigé par des médecins a fait part de ses inquiétudes quant à la stratégie de vaccination radicalement modifiée du gouvernement britannique contre Covid-19 pour donner la priorité aux premières doses, alors que les infections quotidiennes dans le pays ont atteint un nouveau record jeudi.

Dans une lettre adressée au secrétaire à la Santé Matt Hancock, la Doctors ‘Association UK a accusé le gouvernement d’envoyer « messages mixtes » sur ses nouveaux plans pour obliger les gens à attendre 12 semaines pour leur deuxième dose du vaccin Pfizer en deux parties, afin que des personnes plus vulnérables puissent être vaccinées.

Le Royaume-Uni a signalé jeudi 55 892 autres cas de Covid-19, son total quotidien le plus élevé de la pandémie, dépassant le record précédent de 53 135 établi deux jours auparavant, et poursuivant la flambée des infections au cours de la dernière quinzaine.

L’association des médecins du Royaume-Uni a déclaré qu’elle avait « graves préoccupations » sur les plans de vaccination, car les généralistes n’avaient eu que deux jours pour annuler les rendez-vous pour les secondes doses alors qu’ils étaient déjà « étiré physiquement et mentalement » au milieu de l’augmentation des infections.

Dans sa lettre, également adressée au Comité mixte du gouvernement sur la vaccination et l’immunisation, il a déclaré que « non testé » la stratégie n’a pas « suivez la science » – une phrase utilisée à plusieurs reprises par le Premier ministre britannique Boris Johnson pour décrire la réponse du gouvernement à la pandémie.

«Des messages mitigés et le manque de preuves conduiront inévitablement à saper la confiance du public dans le vaccin et pourraient avoir un impact négatif sur l’adoption», ajouta la lettre.

«Des messages mitigés et le manque de preuves conduiront inévitablement à saper la confiance du public dans le vaccin et pourraient avoir un impact négatif sur l'adoption», ajouta la lettre.

Nous avons de réelles et graves préoccupations au sujet de ces changements soudains du régime de vaccination de Pfizer Cela sape le processus de consentement et ne respecte pas complètement la science.

Mercredi, les quatre médecins en chef du Royaume-Uni ont déclaré que les données vues par le régulateur britannique des médicaments montraient que les vaccins Pfizer et AstraZeneca-Oxford « offrent une protection considérable après une seule dose, au moins à court terme. »

Ils ont ajouté: « Accorder la priorité aux premières doses de vaccin pour autant de personnes que possible sur la liste prioritaire protégera le plus grand nombre de personnes à risque dans l’ensemble dans les plus brefs délais. »

Cependant, l’Association des médecins du Royaume-Uni a déclaré que le jury ne savait toujours pas si une dose unique du vaccin Pfizer était suffisante, bien que Pfizer ait déclaré qu’une protection initiale contre le virus était possible dans les 12 jours suivant l’inoculation.

Citant les propres conseils de la société, la déclaration des médecins a déclaré que les plans d’administrer des secondes doses jusqu’à 12 semaines après la première peuvent donner une efficacité inférieure au niveau de 95% rapporté par Pfizer après ses essais de phase trois sur des participants recevant des doses à seulement trois semaines d’intervalle. .

Jeudi, le Royaume-Uni a signalé 981 autres décès dans les 28 jours suivant un test positif, le décompte quotidien le plus élevé depuis le 24 avril, portant le nombre total de morts à 73 512.

