Les médecins expliquent tout ce que les nouvelles mamans doivent savoir

Avec la Semaine mondiale de l’allaitement maternel en cours, l’accent est à nouveau mis sur la façon dont le lait maternel est la source ultime de nutrition pour les nouveau-nés. Le thème de la campagne cette année est « Protéger l’allaitement maternel : une responsabilité partagée », et l’un des objectifs est d’informer les gens sur l’importance de protéger l’allaitement maternel.

Dans cet objectif, nous avons parlé aux médecins des avantages de l’allaitement et des préoccupations qui l’entourent au milieu de la pandémie de Covid-19. Le Dr Ashwini Bhalerao Gandhi, gynécologue consultant à l’hôpital PD Hinduja de Mumbai, déclare : « Le lait maternel est la nutrition idéale dont un bébé a besoin pour sa croissance et sa vitalité. Il contient des composants nutritionnels abondants et facilement absorbés, des antioxydants, des enzymes, des propriétés immunitaires et des anticorps vivants.

Énumérant les divers effets favorables que l’allaitement peut avoir sur la mère et l’enfant, le Dr Bhavini Shah Balakrishnan, gynécologue et obstétricien consultant à l’hôpital Masina de Mumbai, déclare : « Le lait maternel fournit toute l’énergie et les nutriments dont un nourrisson a besoin pour les premiers jours. mois de vie. C’est pourquoi, l’American Academy of Pediatrics recommande l’allaitement comme seule source de nutrition pour le bébé pendant environ six mois et peut être poursuivi aussi longtemps que la mère et le bébé le désirent.

Avantages pour les nourrissons

Le lait maternel, en particulier le colostrum, est riche en nutriments. Après l’accouchement, une femme produit du colostrum, qui est jaune vif et a une consistance collante et dense. Il est extrêmement nécessaire pour la santé de votre bébé car c’est une riche source d’immunoglobulines et de vitamines A, D, E et K. Le lait produit plus tard (appelé lait de transition et lait mature) est vital pour le bébé car il est riche en graisses, protéines, minéraux, sucre et eau.

Les nourrissons allaités présentent des risques réduits de :

• Asthme

• Obésité

• Diabète de type 1

• Maladie grave des voies respiratoires inférieures

• Otite moyenne aiguë (otites)

• Syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN).

• Infections gastro-intestinales (diarrhée/vomissements)

• Entérocolite nécrosante (ENC) chez les prématurés

Avantages pour les mères

• L’allaitement brûle 500 à 600 calories par jour, facilitant ainsi la perte de poids.

• Le cerveau libère des hormones ocytocine et prolactine pendant l’allaitement, ce qui aide à créer des liens avec le bébé et à soulager l’anxiété et le stress.

• Les femmes qui allaitent semblent moins susceptibles de développer une dépression post-partum.

• La poursuite de l’allaitement interrompt également l’ovulation et fournit une contraception supplémentaire.

• L’allaitement permet à la mère d’économiser beaucoup d’efforts supplémentaires, de temps et d’argent. C’est un moyen facile d’étancher la faim et la soif du bébé.

Les femmes qui allaitent ont un risque plus faible de :

• Hypertension artérielle

• Arthrite

• Taux élevés de graisses dans le sang

• Cardiopathie

• Diabète de type 2

Quand commencer et à quelle fréquence allaiter votre bébé ?

Maintenant que vous connaissez les bienfaits du lait maternel, à quelle fréquence devez-vous allaiter votre bébé ? Le Dr C. Jayasree Reddy, obstétricien consultant senior et gynécologue à l’hôpital Ankura pour femmes et enfants à Hyderabad, précise :

« Vous devez commencer à allaiter dès que possible après l’accouchement, généralement dans l’heure qui suit. Les bébés sont biologiquement prêts à être allaités peu après la naissance. Vous devez allaiter votre bébé pendant au moins 15 à 20 minutes toutes les 2-3 heures ou lorsque le bébé le demande. Les roucoulements, l’agitation, les soupirs, les mouvements oculaires rapides, les bruits de succion, les claquements des lèvres ou les mouvements de la main à la bouche sont quelques signaux d’alimentation dont vous devez être conscient. Puisque pleurer est un signal tardif, n’attendez pas que votre bébé pleure avant de commencer à allaiter.

Est-il sécuritaire pour une mère séropositive d’allaiter son enfant ?

Avec de nombreuses mères testées positives au Covid-19 après avoir accouché au cours de la dernière année, elles ont hâte de savoir si elles peuvent transmettre le virus à leur bébé par le lait maternel. Expliquant qu’il n’y a rien à craindre, le Dr Ashwini a déclaré : « Jusqu’à présent, le virus n’a pas été trouvé dans le lait maternel. Il a été conseillé à toutes les mères de continuer à allaiter tout en pratiquant les trois W – porter un masque pendant l’allaitement, se laver les mains avec du savon avant et après avoir touché le bébé, et essuyer et désinfecter régulièrement les surfaces. Si une mère a contracté un coronavirus, elle peut souhaiter exprimer son lait maternel et nourrir le bébé à l’aide d’une tasse et d’une cuillère propres. Les mères infectées produisent des anticorps immunitaires dans leur lait qui protègent leurs bébés. Ces mères doivent consulter rapidement un médecin et suivre les instructions d’un professionnel de la santé. Seulement dans les cas où la mère est gravement malade, du lait extérieur peut être donné au bébé.

Quel régime doit suivre une mère allaitante ?

L’apport nutritionnel d’une mère allaitante devrait augmenter pour répondre aux besoins de l’enfant. Le Dr Meghana Nyapathi, spécialiste de la fertilité à la clinique de fertilité Oasis à Bengaluru, donne aux nouvelles mères les conseils alimentaires suivants :

• Ajoutez beaucoup de couleurs à votre assiette en consommant une variété de fruits et légumes.

• Prenez des aliments riches en protéines comme des œufs, du fromage et du poisson.

• Les amandes, les pistaches, les figues et les graines de lin devraient faire partie de votre alimentation quotidienne.

• Ajoutez des légumes à feuilles vert foncé et de la salade à votre menu.

Aliments à éviter:

• Les aliments contenant trop de sel comme les cornichons et les chips.

• Boissons gazeuses et aliments riches en sucre.

Comment les banques de lait maternel aident-elles?

Le lait maternel est vital pour un bébé, mais il y a des cas où une mère peut être incapable de produire du lait ou peut être loin du bébé. Dans ces cas, les banques de lait maternel peuvent aider les nourrissons à ne pas manquer la nutrition de la petite enfance. Expliquant comment ces banques peuvent aider, le Dr Ashwini a déclaré : « Les banques de lait maternel stockent le lait maternel pasteurisé stocké. En Inde, l’allaitement humide était pratiqué depuis les âges mythologiques. Le Dr Almeida Fernandes a fondé la première banque de lait en Asie sous le nom de Sneha à Mumbai. Il existe près de 14 banques de ce type dans toute l’Inde, mais ce nombre n’est pas suffisant. Compte tenu des complications associées à l’alimentation au lait maternisé en raison de l’incapacité de la mère à allaiter le bébé, de nombreuses unités et banques de ce type sont nécessaires. Le lait maternel stocké dans de telles banques peut être prescrit aux bébés prématurés, aux bébés malades, aux mères souffrant d’une maladie du post-partum et aux bébés dont les mères ont des échecs de lactation.

Astuces pour les mères qui travaillent

Jongler entre travail et allaitement peut devenir une tâche difficile pour les nouvelles mamans. Une mère qui doit rejoindre le bureau après l’accouchement peut demander l’aide d’un soignant pour s’assurer que son bébé reçoit la meilleure nutrition. Le Dr Meghana déclare : « Le lait maternel est un must pour l’enfant pendant au moins six mois. Si vous avez le soutien de votre famille ou d’un soignant, vous pouvez exprimer le lait maternel à l’aide de votre main ou d’un tire-lait qui peut être conservé dans des biberons stérilisés jusqu’à 48 heures au réfrigérateur. Un soignant peut décongeler le lait et le donner à l’enfant. Les fuites peuvent être un problème majeur pour certaines femmes dans le cas où un rembourrage absorbant peut être utilisé. Il est important d’avoir le soutien de votre employeur qui vous aidera à résoudre les problèmes après la livraison.

Besoin de développer des espaces sûrs

Bien que les avantages du lait maternel aient été soulignés à maintes reprises, l’allaitement en public a souvent suscité des critiques inutiles de la part des spectateurs, ce qui rend difficile pour les femmes de prendre en charge les besoins de leur bébé. Déclarant que nous devons développer des lieux plus propices à l’allaitement au sein de la communauté, le Dr Rucha Kaushik, chirurgienne consultante spécialisée dans le cancer du sein à l’hôpital PD Hinduja, a déclaré :

« Un accès facile à des lieux d’allaitement sûrs, confortables et dédiés à travers le pays aidera toutes les mères qui allaitent à éviter les angoisses liées à l’alimentation en public et peut aider à maintenir les bons intervalles entre les tétées. En raison de la prise de conscience croissante des avantages de l’allaitement, tous les bureaux gouvernementaux et quelques entreprises privées ont développé des installations de meilleure qualité et dédiées aux mères allaitantes. Cependant, nous en avons besoin de plus sur les lieux de travail, les parcs et les centres commerciaux. Dans l’Inde rurale, l’allaitement dans les lieux publics est acceptable, mais dans les zones urbaines, nous ne sommes toujours pas tout à fait à l’aise avec cela en raison de problèmes d’intimité et d’hygiène. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici