Le risque d’accident vasculaire cérébral mineur associé à la combinaison des vaccins contre le Covid et la grippe ne devrait pas dissuader les gens

Recevoir trois injections à la fois, c’est bien, mais les médecins disent que les adultes peuvent les espacer

Les médecins ont exhorté les personnes âgées à retrousser leurs manches pour recevoir trois vaccins différents cet automne – qualifiant de « minuscules » les liens ténus avec un risque plus élevé d’accident vasculaire cérébral.

Cet avis fait suite à une analyse de la Food and Drug Administration publiée cette semaine qui a révélé qu’il y avait un risque légèrement élevé d’accident vasculaire cérébral chez les plus de 85 ans qui ont reçu en même temps le nouveau vaccin Covid-19 et le vaccin contre la grippe formulé pour les personnes âgées.

Il s’agit de la deuxième analyse réalisée par les responsables de la santé qui signale une association possible entre les accidents vasculaires cérébraux et les personnes âgées après avoir reçu la combinaison de vaccins saisonniers.

Mais des experts en santé cardiaque et en maladies infectieuses ont déclaré à DailyMail.com que le risque associé à l’obtention simultanée des vaccins contre la grippe et le Covid, ainsi que du nouveau vaccin contre le VRS, est si faible que les gens peuvent toujours être à l’aise de les faire en même temps. séance.

Pour ceux qui veulent être extrêmement prudents et ne craignent pas d’avoir « deux bras douloureux », il est également possible d’espacer les vaccinations.

Les experts en maladies infectieuses et les cardiologues ont déclaré que le risque infime entre un accident vasculaire cérébral et la réception simultanée des vaccins contre le Covid et la grippe ne devrait pas décourager les personnes âgées de se faire vacciner contre la grippe, le Covid et le VRS en une seule séance.

Le Dr Lili Barouch, cardiologue à l’Université Johns Hopkins, a déclaré à DailyMail.com : « Ce risque est infime. C’est minuscule. Je ne laisserais pas cela empêcher qui que ce soit de se faire vacciner.

Le Dr Stuart Ray, immunologiste à la faculté de médecine de l’université Johns Hopkins, a déclaré : “Je pense qu’il est raisonnable d’envisager de les espacer”.

Il y a eu environ trois accidents vasculaires cérébraux ou événements similaires appelés accidents ischémiques transitoires pour 100 000 doses de vaccins contre le Covid et la grippe administrées en même temps entre le 31 août et le 6 novembre de l’année dernière.

À titre de comparaison, en 2022, le taux de mortalité dû au Covid chez les plus de 85 ans était de 1 224 pour 100 000.

Ce sera la première année que les adultes de 60 ans et plus auront accès à un vaccin contre le virus respiratoire syncytial, qui tue entre 6 000 et 10 000 personnes âgées chaque année.

Les personnes âgées disposeront également de trois options mises à jour de vaccins antigrippaux à haute dose contenant trois à quatre fois plus d’antigène du virus de la grippe pour protéger les personnes âgées.

L’analyse de la FDA a signalé une augmentation de 20 à 35 % du risque d’accident vasculaire cérébral chez les personnes âgées qui ont reçu le vaccin Moderna ou Pfizer avec le vaccin contre la grippe au cours de la même visite, par rapport aux personnes âgées qui n’ont reçu que le vaccin bivalent Covid.

Le Dr William Schaffner, spécialiste en médecine préventive et en maladies infectieuses à la faculté de médecine de l’université Vanderbilt, a étudié l’analyse de près avant sa publication.

Le Dr Schaffner, membre du groupe d’experts en vaccins des Centers for Disease Control and Prevention, a déclaré à DailyMail.com : « La réponse courte est non, cela ne devrait pas dissuader les gens de se faire vacciner. [Covid and flu shots] fait simultanément. J’ai attrapé le Covid et la grippe dans le même bras simultanément.

« Les données sont très petites et incohérentes dans d’autres bases de données – l’Angleterre, la France et Israël ont réalisé des études rétrospectives similaires et n’ont pas trouvé de risques similaires. Il s’agit probablement d’un hasard statistique ou d’un risque accru très, très faible par rapport au risque d’accident vasculaire cérébral suite à Covid ou à la grippe.

En termes absolus, il y a eu 3,1 AVC supplémentaires pour 100 000 doses après les vaccins Pfizer et contre la grippe, et 3,3 AVC pour 100 000 doses de vaccins contre la grippe et Moderna.

« Si les gens souhaitent les étaler sur quelques semaines, ce n’est pas un problème. Les gens devraient recevoir tous les vaccins, donc s’ils peuvent le faire en même temps, c’est formidable, mais je ne laisserais pas ce petit risque les empêcher de se faire vacciner.

Les Centers for Disease Control and Prevention, qui publient des recommandations de vaccination à l’échelle nationale pour différents groupes d’âge, n’ont pas adopté de position ferme quant à savoir s’il est préférable d’administrer les trois injections en même temps ou de les espacer de quelques semaines.

Interrogé par DailyMail.com, le CDC a fourni les mêmes recommandations que celles publiées sur son site Internet.

Le Dr Barouch, qui est également directeur du programme de cardiologie sportive à Hopkins, a déclaré : « Personnellement, je prévois de les recevoir tous en même temps et je les prends généralement dans le même bras, donc je n’ai pas deux douleurs. bras.

Elle a ajouté : “Nous ne voulons pas trop interpréter cette petite quantité d’informations.”

Les adultes plus inquiets voudront peut-être espacer chaque vaccin d’une semaine ou deux, une méthode qui n’a pas démontré de modification de l’efficacité des vaccins.

Il n’y a pas de temps d’attente recommandé entre l’obtention du vaccin contre le Covid et celui contre la grippe, selon le CDC.

Le Dr William Schaffner, spécialiste en médecine préventive et en maladies infectieuses à la faculté de médecine de l’université Vanderbilt, a déclaré à DailyMail.com qu’un espacement des injections de deux semaines est idéal.

Par exemple, se faire vacciner contre la grippe et le Covid un samedi et recevoir le vaccin contre le VRS deux samedis plus tard offrirait la même protection que si on recevait les trois à la fois.

La question de savoir si une personne âgée finira par recevoir les injections simultanément ou sur quelques semaines dépendra des conversations entre elle et son médecin.

Le Dr Stuart Ray, immunologiste à la faculté de médecine de l’université Johns Hopkins, a déclaré : « Il est sage d’avoir une discussion avec les prestataires de soins du risque individuel de cette personne. Mais je pense qu’il est raisonnable d’envisager de les espacer.

«Certaines personnes courent plus de risques d’événements vasculaires que d’autres. Je pense que cela dépend aussi du fait que cette personne est, d’un point de vue respiratoire, très fragile. Si elle souffre de problèmes pulmonaires chroniques, une infection comme le VRS pourrait provoquer une maladie précipitée.

Selon le Dr Ray, une personne qui vient de se remettre de Covid n’aura probablement pas besoin de vaccin pendant un certain temps car elle a une immunité résiduelle après la guérison. Pendant ce temps, si une personne âgée côtoie fréquemment des enfants qui peuvent être porteurs et transmettre facilement le VRS, les médecins peuvent fortement lui recommander de se faire vacciner pour une protection supplémentaire.