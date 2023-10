Les médecins étrangers occupent davantage de places en résidence alors que les Canadiens peinent à y entrer

Le Canada connaît une grave pénurie de médecins – une crise de personnel qui devrait s’aggraver dans les années à venir, car le nombre de postes de résidence proposés ne parvient pas à suivre la croissance rapide de la population.

Malgré ces défis, environ 1 000 médecins canadiens qui ont fait leurs études à l’étranger se voient refuser chaque année parce qu’ils ne peuvent pas obtenir de place en résidence au Canada, selon une étude de CBC News sur les données des facultés de médecine. Les médecins doivent effectuer une résidence pour être autorisés à exercer.

Les médecins canadiens qui souhaitent rentrer travailler chez eux se font régulièrement dire que ce n’est pas possible parce que les ressources sont limitées et qu’il n’y a qu’un nombre limité de postes de résidence à pourvoir.

Mais les facultés de médecine qui organisent des programmes de résidence trouvent encore de la place pour les ressortissants étrangers originaires de pays comme Oman, le Koweït et l’Arabie saoudite – des gens qui n’ont souvent pas l’intention de rester ici pour travailler à long terme.

Tout cela se fait avec la bénédiction d’Ottawa. Le gouvernement fédéral a exempté les facultés de médecine des lois sur l’immigration qui exigent que les Canadiens aient la priorité pour un emploi.

Les critiques soutiennent que le démantèlement du programme de « visa stagiaire » — qui accorde plusieurs centaines de places de résidence à des non-Canadiens — libérerait des postes afin qu’un plus grand nombre de médecins locaux puissent travailler ici au Canada et contribuerait à réduire le déficit de médecins.

Au cours de l’année universitaire en cours, 1 810 diplômés internationaux en médecine (DIM) canadiens ont postulé pour une résidence, selon données du Service canadien de jumelage des résidents (CaRMS). Parmi eux figurent des médecins qui ont fait des études de médecine dans des pays comme l’Australie, l’Irlande et le Royaume-Uni.

Parce que les facultés de médecine canadiennes privilégient leurs propres diplômés et appliquent strictement un quota de DHCEU, seuls 370 d’entre eux ont effectivement obtenu une résidence pour compléter la formation postuniversitaire requise.

Il en résulte une fuite massive des cerveaux, car de nombreux médecins canadiens qualifiés sont obligés d’aller aux États-Unis, un pays où les postes de résidence sont plus facilement disponibles.

Le Dr Joshua Ramjist est originaire de Pickering, en Ontario.

Il a étudié la médecine à l’Université St. George’s à Grenade, une petite nation insulaire des Caraïbes.

L’anxiété s’est installée lorsqu’il a essayé de rentrer à la maison et de s’entraîner.

« Il y a certainement eu quelques nuits blanches et un peu d’incertitude », a déclaré Ramjist à CBC News.

« Il existe un formidable bassin de diplômés en médecine internationaux talentueux, dévoués et désireux de prendre soin de leurs concitoyens canadiens. »

Pickering, Ontario. Le Dr Joshua Ramjist, originaire des Caraïbes, a fait ses études de médecine. Il est devenu un défenseur des autres diplômés en médecine internationaux (DIM) qui ont du mal à obtenir une résidence au Canada. Plus de 1 000 médecins canadiens qui ont fait leurs études à l’étranger se voient refuser chaque année. (Fourni par le Dr Joshua Ramjist)

Ramjist a obtenu une résidence très convoitée et travaille maintenant comme chirurgien pédiatrique à l’Hospital for Sick Children de Toronto.

Mais cette expérience meurtrière a fait de lui un défenseur des autres résidents potentiels qui tentent de naviguer dans le système labyrinthique.

« Cela réduit le pipeline. Nous ne verrons tout simplement pas de gens devenir médecins. Et c’est dangereux : nous avons besoin de médecins. Nous devons réduire les obstacles pour exploiter ces talents formés à l’étranger », a-t-il déclaré.

Fédéral les données suggèrent Le Canada manquera de quelque 44 000 médecins, dont plus de 30 000 médecins de famille et omnipraticiens, d’ici 2028.

Alors que le Canada supprime certains médecins nés au pays et naturalisés qui ont fait leurs études de médecine à l’étranger, des centaines de stagiaires étrangers sont régulièrement admis en résidence ici, malgré une apparente pénurie de ressources. Les Saoudiens constituent le groupe national le plus important parmi les résidents étrangers.

Et le nombre de ces stagiaires étrangers augmente.

En 2019, l’année précédant l’arrivée de la COVID, 87 stagiaires étrangers ont commencé la première année d’un poste de résidence au Canada, selon données du Registre canadien des études post-MD (CAPER), l’organisme qui suit les données des DHCEU.

En 2022, 148 personnes ont fait de même, soit une augmentation de 70 % en seulement trois ans.

Il y avait 727 stagiaires étrangers en résidence en médecine au Canada l’année dernière, selon CAPER.

Pendant ce temps, le nombre de médecins canadiens formés à l’étranger et admis en résidence ici est resté stable au cours de la même période.

En 2019, 326 DHCEU ont obtenu un poste de résidence au Canada, selon CaRMS.

En 2022, 331 DHCEU ont été jumelés à l’un de ces emplois de premier échelon très convoités, soit une augmentation de 1,5 pour cent.

En règle générale, les stagiaires étrangers sont tenus contractuellement de rentrer chez eux une fois leur résidence terminée. Le gouvernement saoudien et la compagnie pétrolière publique Saudi Aramco – deux des entités qui financent certains visas de stagiaires – exigent qu’ils quittent le Canada une fois leur résidence terminée.

Cela signifie que de précieuses places de résidence au Canada sont gaspillées, soutiennent les critiques.

Ces résidents étrangers ne sont pas déployés en permanence dans des régions rurales et éloignées où les médecins manquent, ni ne traînent leur zona dans une province comme la Nouvelle-Écosse, où 142 000 personnes, soit environ 14 pour cent de la population, sont sur une liste d’attente pour un médecin de famille.

En comparaison, les DIM sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents qui souhaitent généralement vivre et travailler dans le pays où ils habitent.

La Société canadienne qui étudie la médecine à l’étranger (SOCASMA), un groupe de défense des droits des DHCEU, veut démanteler le régime.

« Nous connaissons une grave pénurie de médecins et il y a littéralement des milliers de Canadiens qui sont non seulement préparés, mais aussi désireux, qualifiés et désespérés de faire le travail pour lequel ils ont été formés. Mais ils sont mis à l’écart par leur propre gouvernement au profit des gens. qui viennent de ces pays riches en pétrole », a déclaré Rosemary Pawliuk, présidente du groupe, à CBC News.

« Des milliers de Canadiens meurent chaque année à cause d’un accès retardé aux soins de santé », a-t-elle ajouté, citant une étude Deloitte. « Et nous formons des étrangers, ce qui enlève des places aux Canadiens qui veulent devenir médecins. »

Rosemary Pawliuk, présidente de la Société canadienne qui étudie la médecine à l’étranger, estime qu’il est injuste que les places limitées de résidence au Canada soient attribuées à des ressortissants étrangers qui ne pratiqueront pas ici à long terme. (Martin Diotte/CBC News)

En 2010, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a mis en œuvre une politique, Bulletin 230qui exemptait les facultés de médecine canadiennes de mener des évaluations d’impact sur le marché du travail (EIMT).

En vertu de la loi fédérale, les emplois et les possibilités de formation sont censés être attribués aux citoyens canadiens ou aux résidents permanents. Un employeur n’est autorisé à faire venir un ressortissant étranger que s’il ne trouve pas de Canadien pour faire le travail.

En supprimant l’exigence d’EIMT, le gouvernement fédéral a libéré les facultés de médecine de l’obligation de prouver qu’aucun Canadien n’est disponible pour occuper un poste de résidence – même si plus de 1 000 médecins canadiens sont exclus du système de résidence chaque année.

Des médecins saoudiens travaillent dans un hôpital de Riyad. Selon les données sur les soins de santé, 727 stagiaires étrangers étaient en résidence en médecine au Canada l’année dernière. (Sultan Al Fahed/Reuters)

Ces ressortissants étrangers ont des bienfaiteurs qui paient beaucoup plus pour les résidences en médecine que les sommes offertes par les gouvernements provinciaux aux résidents canadiens.

Cela explique pourquoi le système actuel perdure, a déclaré Pawliuk : les stagiaires étrangers sont une vache à lait pour les facultés de médecine qui administrent le programme de résidence.

Non seulement les intérêts saoudiens paient davantage, mais ils couvrent également les salaires d’une partie du personnel enseignant, a-t-elle expliqué.

« Les Canadiens formés à l’étranger ont des options très limitées et très pauvres et ils sont soumis à un quota. Ces ressortissants étrangers peuvent simplement acheter leur entrée », a-t-elle déclaré. « Tout est question d’argent. L’argent parle.

« Nous devons abroger le Bulletin 230 afin que les étrangers ne puissent venir que s’il n’y a pas de Canadien ou de résident permanent pour occuper ces postes. D’ici là, des milliers de médecins canadiens exercent sans permis. »

L’Association des établissements médicaux du Canada n’a pas répondu à la demande de commentaires de CBC.

Ivy Lynn Bourgeault est une experte en ressources humaines en soins de santé et professeure à l’Université d’Ottawa.

Elle a étudié la question des visas pour les stagiaires et a découvert que les contribuables canadiens paient en réalité une partie de la facture des résidents étrangers.

Environ 70 pour cent du financement provient de l’étranger tandis que le reste provient de fonds publics, selon Les données de Bourgeault.

« Nous sommes définitivement confrontés à une crise du personnel de santé. Nous devons examiner la manière dont les stagiaires titulaires d’un visa occupent des places ici au Canada et cela doit être considéré dans le cadre d’un examen systémique », a-t-elle déclaré.

Ivy Lynn Bourgeault, professeure à l’Université d’Ottawa, a déclaré que le Canada doit procéder à un examen systémique du personnel de santé. (Marc Robichaud/CBC News)

Le système devrait être conçu pour donner la priorité aux besoins de santé de notre propre population, a-t-elle déclaré – et cela nécessite d’examiner attentivement le programme de formation existant.

Mais Bourgeault a prévenu qu’un changement brusque pourrait être perturbateur.

Les résidents étrangers remplissent certaines fonctions essentielles pendant leur séjour ici.

« Nous devons le mettre en œuvre selon une approche progressive afin qu’il ne provoque pas plus d’instabilité que ce que nous avons déjà », a-t-elle déclaré.

Un porte-parole d’IRCC a déclaré que les résidents en médecine étrangers « acquièrent une expérience pratique spécialisée dans les hôpitaux et cliniques canadiens » et qu’ils profitent au Canada en « contribuant de leur temps et de leur expertise aux systèmes de santé du Canada et au traitement des Canadiens ».

Le ministère fédéral a laissé entendre qu’il n’y avait aucun plan pour démanteler le régime.

« IRCC surveille régulièrement ses programmes et partagera publiquement toute information si des changements aux politiques actuelles sont apportés », a déclaré le porte-parole.

Pawliuk a déclaré que cette réponse était trompeuse.

« Comment IRCC peut-il prétendre que le déplacement de Canadiens par des étrangers est un avantage ? Si des Canadiens occupaient ces postes, ils resteraient pour servir les Canadiens », a-t-elle déclaré. « Entre-temps, les Canadiens meurent faute d’accès. »