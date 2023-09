Les médecins et les infirmières seront contraints de travailler pendant les grèves dans le cadre de nouveaux plans visant à garantir des niveaux de service minimum

LES MÉDECINS et les infirmières sont contraints de travailler pendant les grèves dans le cadre des plans gouvernementaux visant à garantir des niveaux de service minimum.

Les soins d’urgence et les soins urgents pourraient être couverts par de nouveaux pouvoirs juridiques afin de maintenir un « filet de sécurité » pour les patients ayant besoin d’un traitement en période de grève.

Cette semaine, les jeunes médecins et consultants coordonnent des débrayages, entraînant l’annulation de milliers de rendez-vous et d’opérations.

Une consultation a été lancée plus tôt cette année sur l’introduction d’un service minimum dans les services d’ambulance.

Plusieurs secteurs de l’économie britannique, notamment les services d’incendie et de secours, l’éducation, les transports et la sécurité des frontières, font partie de ceux couverts par les lois sur les grèves en vigueur.

Le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, a déclaré : « L’action de cette semaine va créer des perturbations et de la misère pour les patients et les collègues du NHS.

« Ces réglementations garantiraient au public que les services de santé vitaux seront disponibles lorsqu’il en aura besoin.

«Les médecins qui ont commencé leur formation hospitalière cette année recevront une augmentation de salaire de 10,3%, le jeune médecin moyen recevant 8,8% et les consultants recevront une augmentation de salaire de 6% parallèlement à de généreuses réformes de leurs retraites, ce qui était la demande numéro un de la BMA.

« Face aux grèves en cours et qui s’intensifient, nous continuerons à prendre des mesures pour protéger la sécurité des patients et garantir que les services de santé disposent du personnel dont ils ont besoin pour fonctionner de manière sûre et efficace. »