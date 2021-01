Les médecins et les infirmières travaillant dans les hôpitaux britanniques exigent des EPI de qualité supérieure pour se protéger de la variante à propagation plus rapide du coronavirus.

Dans une lettre ouverte aux politiciens, 800 médecins ont averti que le personnel des services généraux était deux fois plus susceptible d’attraper le Covid-19 que ceux des soins intensifs, de sorte qu’ils devraient recevoir le même équipement de protection de qualité.

Ils ont dit que tous les médecins devraient obtenir le masque FFP3 – qui a un filtre à air et peut coûter jusqu’à 10 £ chacun – plutôt que des masques chirurgicaux standard.

Le Collège royal des sciences infirmières (RCN) a soutenu l’appel, appelant à une révision des directives et de la ventilation existantes de l’EPI dans les hôpitaux «sans délai».

Selon les directives de l’Organisation mondiale de la santé, le virus se propage principalement par les gouttelettes du nez ou de la bouche causées par la toux, les éternuements et la parole.

Les personnes hospitalisées atteintes du virus peuvent être plus susceptibles de le transmettre que les autres, car elles ont généralement des infections plus graves, ce qui peut signifier qu’elles sont porteuses d’une plus grande quantité de virus dans leur corps et de plus de symptômes, de sorte qu’elles sont plus susceptibles de tousser.

La lettre a réveillé les problèmes de la première vague de l’épidémie lorsque, au printemps 2020, les travailleurs de la santé et des soins étaient furieux contre le gouvernement de ne pas leur fournir suffisamment d’EPI pour faire leur travail en toute sécurité. Certains membres du personnel ont eu recours à des sacs poubelles car ils ne pouvaient pas se procurer le bon équipement.

Les médecins ont appelé les politiciens à fournir de meilleurs EPI au NHS. Sur la photo ci-dessus, une infirmière administrant le vaccin Oxford / AstraZeneca à l’hôpital Churchill d’Oxford, hier

La photo ci-dessus est le masque FFP3, que Fresh Air NHS dit que tous les médecins et infirmières devraient avoir

Le groupe d’action Fresh Air NHS, qui affirme représenter les travailleurs de la santé de première ligne qui «reconnaissent l’importance du SRAS-CoV-2 aéroporté», a envoyé la lettre.

Il a demandé à tout le personnel travaillant avec des patients confirmés ou suspects de Covid-19 d’avoir accès à un masque FFP3 plus avancé, qui contient un filtre à air.

Il a ajouté que les directives sur l’EPI doivent être revues et que les hôpitaux devraient maximiser leur ventilation naturelle grâce à des actions telles que l’ouverture des fenêtres.

La lettre déclare: «Nous implorons que ces recommandations soient mises en œuvre dans tout le Royaume-Uni dès que possible. La vaccination de masse et ses effets sur les taux de transmission mettront du temps à entrer en vigueur.

«Il est donc impératif de maximiser les mesures de prévention fondées sur la science contre la transmission par aérosol / air en plus des précautions standard contre les gouttelettes dans les établissements de santé maintenant.

Ils ajoutent: «Il est désormais essentiel que les agents de santé aient leur EPI mis à niveau pour se protéger contre la transmission aérienne.

«L’inhalation d’aérosols viraux, que la personne sensible se trouve près de la source ou à des endroits plus éloignés, est plus efficacement interrompue par un dispositif de protection respiratoire, tel qu’un respirateur à masque filtrant N95.

« Une proportion importante de la main-d’œuvre du NHS n’est pas disponible pour aider à cette période de pointe en raison de la maladie et du besoin de s’auto-isoler à cause du SRAS-CoV-2.

«Cela ajoute à la situation déjà périlleuse du personnel restant fatigué, surchargé de travail et enclin à faire des erreurs.

«Non seulement le personnel contracte le SRAS-CoV-2 dans les établissements de santé, mais aussi les patients admis pour des raisons autres que Covid-19 l’acquièrent à l’hôpital.

«Au cours de la première quinzaine de novembre, environ 20% des cas hospitaliers de SRAS-CoV-2 avaient été contractés dans les hôpitaux.

La MRC a soutenu leur appel et a également appelé à l’amélioration de l’EPI.

Dame Donna Kinnair, sa directrice générale, a déclaré: « Le personnel infirmier et tous les professionnels de la santé ont besoin de l’assurance urgente des ministres du gouvernement et des scientifiques qu’ils sont suffisamment protégés de la nouvelle variante à la fois par des EPI et des procédures de sécurité sur leur lieu de travail.

« Sans tarder, ils doivent indiquer si les orientations existantes sur les EPI sont adéquates pour la nouvelle variante. »

Elle a appelé le personnel travaillant avec des cas suspects ou confirmés de Covid-19 à recevoir un EPI de niveau supérieur et a appelé à un examen «de l’efficacité de la ventilation dans les bâtiments de santé et de soins».