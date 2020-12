Après que sept agents de santé de première ligne seulement aient reçu le nouveau vaccin contre le coronavirus, les médecins et les infirmières du Stanford Medical Center en Californie ont organisé une manifestation accusant l’université d’avoir bâclé le déploiement de la vaccination.

Les manifestants portaient des pancartes disant «Les travailleurs de première ligne ont besoin de protection» et « Héros de la santé, en arrière de la ligne, » a rapporté le San Francisco Chronicle, alors qu’ils protestaient pour la première fois à l’intérieur du centre médical de Palo Alto, puis se rassemblaient sur la place extérieure.

.@Stanford #médecins et #soins de santé les travailleurs protestent contre la décision de Stanford de vacciner les orthopédistes, les dermatologues avant les résidents de première ligne, les boursiers et les infirmières. pic.twitter.com/S3BxzWLTLi – Nanette Asimov (@NanetteAsimov) 18 décembre 2020

La direction de Stanford Medical a répondu par une lettre, reconnaissant qu’il y avait «Préoccupations importantes» mais que leur plan pour assurer «Éthique et équitable» la distribution du vaccin avait «Lacunes importantes» ils travailleront pour réparer. La lettre a également exhorté à la patience et a ajouté une autre expédition du vaccin arrivera la semaine prochaine.

«Nous allons le corriger. Nous savons que c’est faux » Le président-directeur général de Stanford Health, David Entwistle, a déclaré aux manifestants.

Courriel de l’administration de Stanford cet après-midi: pic.twitter.com/hJTyjgSTIN – Caroline Chen (@CarolineYLChen) 18 décembre 2020

Selon une lettre que les manifestants ont envoyée à Entwistle et à d’autres cadres supérieurs, seuls sept résidents et boursiers sur plus de 1300 – y compris ceux qui travaillent directement avec les patients Covid-19 – faisaient partie des 5000 premiers bénéficiaires du vaccin.

La Chronique a cité certains des manifestants affirmant que parmi les personnes figurant sur la liste se trouvaient des chirurgiens orthopédistes, des infirmières en ambulatoire et un dermatologue, ainsi que des professeurs chevronnés travaillant à domicile depuis le début de la pandémie «Aucune responsabilité du patient en personne.»

«Il est important pour nous de vous expliquer qu’en ce moment, les résidents sont blessés, déçus, frustrés, en colère et ressentent un profond sentiment de méfiance envers l’administration de l’hôpital étant donné les sacrifices que nous avons faits et les promesses qui ont été faites. nous, » dit la lettre des manifestants.

«Je suis ici parce qu’on nous a promis, à plusieurs reprises, que nous serions vaccinés lors de la première vague», a déclaré le Dr Daniel Hernandez, un résident des urgences qui a manifesté. Il a ajouté que l’école les obligeait à faire du bénévolat dans le quartier de Covid sans salaire supplémentaire.

Le CDC américain va recommander que les «travailleurs essentiels» soient vaccinés avant les plus de 65 ans, malgré leur * propre modélisation * montrant que cela entraînera davantage de décès. Pourquoi? Ils disent qu’il est contraire à l’éthique d’accorder la priorité aux personnes âgées parce qu’elles ne sont pas assez diversifiées sur le plan racial. FIL. – David Algonquin (@surplustakes) 17 décembre 2020

Choisir lequel des 330 millions d’Américains se fait vacciner en premier a déjà déclenché un débat houleux sur l’éthique médicale. Alors que les personnes de 65 ans et plus sont les plus à risque de mourir du coronavirus, il semble que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aient insisté pour que «Travailleurs essentiels» avoir la priorité, en invoquant les disparités raciales.

Pendant ce temps, les dirigeants politiques américains se sont alignés pour recevoir leurs vaccins vendredi, avec le vice-président Mike Pence, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-Californie) et le chef de la majorité au Sénat Mitch McConnell (R-Kentucky) posant tous pour des photos avec le personnel médical et faisant l’éloge. le vaccin.

Dans le cadre du programme Operation Warp Speed ​​dirigé par le président Donald Trump, les États-Unis ont développé deux vaccins qui prétendent être efficaces à plus de 90% contre le virus, l’un fabriqué par Pfizer et l’autre par Moderna.

