Les médecins en chef du Royaume-Uni ont mis en garde contre un « risque important que le NHS soit submergé » dans les 21 prochains jours, alors que la souche mutante Covid fait des ravages dans tout le pays.

Certaines parties du service de santé sont soumises à une « pression immense », ont déclaré lundi les médecins en chef de l’Angleterre, de l’Écosse, du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord – et le directeur médical national du NHS England, le professeur Stephen Powis, dans un communiqué conjoint.

Leur déclaration intervient alors que Boris Johnson a plongé l’Angleterre dans un verrouillage national encore plus brutal qu’en mars dernier dans une tentative désespérée de garder la nouvelle mutation à distance pendant le déploiement des vaccins.

Juste un jour après avoir exhorté les parents à renvoyer leurs enfants, le Premier ministre a déclaré que les écoles seraient fermées de demain jusqu’à au moins la mi-février, seuls les vulnérables et les descendants des principaux travailleurs étant autorisés à y entrer.

Il a averti que les hôpitaux britanniques étaient «soumis à plus de pression de Covid qu’à tout moment depuis le début de la pandémie».

Le Centre conjoint de biosécurité a recommandé aujourd’hui de réduire le niveau d’alerte Covid-19

Les médecins transportent un patient d’une ambulance au Royal London Hospital alors que la maladie à coronavirus se propage à Londres la semaine dernière

Le nouveau verrouillage en Angleterre en un coup d’œil L’Angleterre sera placée dans un verrouillage national complet qui durera jusqu’au semestre de février. Toutes les écoles primaires et secondaires fermeront avec effet immédiat Les classes resteront réservées aux élèves vulnérables et aux enfants des principaux travailleurs. Le plan est pour eux de rouvrir après la pause de février. Il est peu probable que les examens A-Level et GCSE se déroulent comme prévu cet été. Les universités resteront également fermées aux étudiants jusqu’à la mi-février. Les crèches resteront entièrement ouvertes. Le public devrait rester à la maison à moins qu’il ne doive partir pour l’une des cinq raisons suivantes: s’il ne peut pas travailler à domicile, faire les courses pour les produits de première nécessité, faire de l’exercice, donner des soins et recevoir des soins médicaux ou des urgences. Tous les détaillants non essentiels, l’hôtellerie et les «soins personnels» comme les coiffeurs doivent fermer. Les restaurants et autres restaurants peuvent continuer à fonctionner pour les plats à emporter et les livraisons. Mais les pubs ne seront plus autorisés à proposer des ventes d’alcool à emporter. Les aires de jeux pour enfants resteront ouvertes. Tous les sites sportifs intérieurs et extérieurs, y compris les terrains de golf, les gymnases, les piscines et les courts de tennis doivent fermer, et les sports d’équipe ne peuvent pas avoir lieu, même à l’extérieur. Les sports d’élite comme la Premier League peuvent continuer selon leurs propres plans.

Dans le cadre du nouveau verrouillage, tous les magasins non essentiels, les coiffeurs et les établissements de soins personnels doivent fermer. Le niveau d’alerte Covid a également été élevé au niveau le plus élevé de cinq, ce qui signifie qu’il existe un « risque important de submerger le NHS ».

Dans son discours annonçant les nouvelles règles, M. Johnson a déclaré: « Alors que je vous parle ce soir, nos hôpitaux subissent plus de pression de Covid qu’à tout moment depuis le début de la pandémie.

«Rien qu’en Angleterre, le nombre de patients atteints de Covid dans les hôpitaux a augmenté de près d’un tiers la semaine dernière, pour atteindre près de 27 000. Ce nombre est de 40% supérieur au premier pic d’avril.

L’ampleur du problème a été soulignée lorsque le dernier décompte quotidien a été publié, avec 58 784 nouveaux cas – une augmentation de 42% lundi dernier.

Cela signifie que le Royaume-Uni a franchi le cap des 50000 infections par jour pendant une semaine, ce qui suggère que l’assouplissement des restrictions à Noël a contribué à alimenter l’épidémie.

Les chefs du ministère de la Santé ont également signalé 407 décès supplémentaires, en hausse de seulement 14% par rapport au chiffre enregistré la semaine dernière.

Mais cela peut prendre plusieurs semaines aux patients infectés pour tomber gravement malades et succomber à la maladie, ce qui signifie que les décès n’ont pas encore atteint leur apogée et continueront d’augmenter.

Le Royaume-Uni a enregistré près de 1 000 morts deux fois la semaine dernière, un bilan effroyable jamais vu depuis les jours les plus sombres du printemps.

La lettre – écrite par les quatre directeurs marketing du Royaume-Uni avant le discours de M. Johnson – déclarait: « Suite aux conseils du Joint Biosecurity Center et à la lumière des données les plus récentes, les quatre médecins en chef du Royaume-Uni et le directeur médical du NHS England recommandent au Royaume-Uni. le niveau d’alerte doit passer du niveau 4 au niveau 5.

«De nombreux éléments des systèmes de santé dans les quatre pays sont déjà soumis à une énorme pression. Les taux de transmission communautaire sont actuellement très élevés, avec un nombre important de patients Covid dans les hôpitaux et en soins intensifs.

«Les cas augmentent presque partout, dans une grande partie du pays, poussés par la nouvelle variante plus transmissible. Nous ne sommes pas convaincus que le NHS puisse gérer une nouvelle augmentation soutenue des cas et sans autre action, il existe un risque important que le NHS dans plusieurs domaines soit submergé au cours des 21 prochains jours.

«Bien que le NHS soit soumis à une pression immense, des changements importants ont été apportés afin que les gens puissent toujours recevoir un traitement vital.

«Il est absolument essentiel que les gens se manifestent encore pour des soins d’urgence. Si vous avez besoin de soins médicaux non urgents, veuillez contacter votre médecin généraliste ou appeler le NHS 111. »

Downing Street a publié une série de diapositives montrant le problème auquel le pays est confronté en raison de la nouvelle variante du virus

Après le discours précédent de M. Johnson, le professeur Whitty a tweeté: « Les cas de Covid augmentent rapidement à travers le Royaume-Uni en grande partie en raison de la nouvelle variante.

«Le NHS traite beaucoup plus de patients COVID et vaccine les citoyens vulnérables. Le personnel du NHS mérite nos sincères remerciements. Mais nous devons agir maintenant, sinon le NHS subira une pression encore plus grande.

Hier, il a été révélé que des fiducies à Londres et dans le sud-est au centre de l’épidémie du Royaume-Uni se préparent à transférer des patients vers des hôpitaux du sud-ouest tandis que les patients de l’est de l’Angleterre seront transférés dans les Midlands.

L’immense hôpital Nightingale du London Excel Centre, qui a été créé en un temps record au début de la pandémie pour être rapidement mis en veille, devrait également rouvrir dans quinze jours, rapporte le Times.

Des accords de jumelage nationaux ont été mis en place au milieu des avertissements des médecins selon lesquels les hôpitaux du Sud ont subi une « immense pression » en raison d’une augmentation des cas de Covid « mutant », les hôpitaux du Royaume-Uni étant informés de se préparer à faire face aux mêmes pressions Covid comme le NHS dans la capitale.

Chris Hopson, directeur général de NHS Providers, a déclaré qu’un petit nombre de patients de Londres seraient transférés vers le sud-ouest et les Midlands lorsque l’espace dans les hôpitaux voisins serait épuisé.

Il a déclaré: « Les hôpitaux font un excellent travail en créant une capacité de pointe supplémentaire à Londres et dans le sud-est pour traiter les personnes gravement malades. Si cela devient plus difficile, nous trouverons d’autres moyens de traiter les gens dans la région, mais nous savons que certains patients peuvent être déplacés là où la pression est légèrement moindre, par exemple dans le sud-ouest et les Midlands.

Le personnel de l’ambulance de Londres a transféré samedi un patient de l’ambulance au Royal London Hospital dans l’est de Londres

Le Dr Alison Pittard, la doyenne de la Faculté de médecine de soins intensifs, a laissé entendre aujourd’hui que le NHS pourrait s’effondrer parce que « le personnel très, très fatigué » pourrait ne pas avoir l’énergie pour gérer le déluge de cas de virus « mutants ».

S’exprimant lors de l’émission Andrew Marr de la BBC, elle a également affirmé qu’elle avait entendu parler de cas de personnes âgées d’à peine 30 ans souffrant de coronavirus dans les services de soins intensifs et a affirmé que « les plus jeunes mourront de Covid ».

Bien que la capacité des soins intensifs ait été augmentée, trois unités de soins intensifs étaient pleines chaque jour la semaine dernière: le Walton Center dans le nord-ouest de l’Angleterre, et les hôpitaux universitaires de Maidstone et Tunbridge Wells et de Portsmouth dans le sud-est.

Quatorze unités de soins intensifs étaient pleines à au moins 95% pendant la semaine de Noël, dont cinq à Londres, selon le Times.

Des médecins qui ont parlé sous couvert d’anonymat ont expliqué au journal comment les consultants choisissaient qui admettre aux soins intensifs en évaluant quel patient « a les meilleures chances de survivre ».

Un médecin généraliste travaillant dans un hôpital de l’ouest de Londres a déclaré: « Nous pourrions être comme la Lombardie [northern Italy] d’ici la semaine prochaine. Il y a de fortes chances que nous assistions à une catastrophe.

Le Dr Megan Smith, anesthésiste consultant chez Guy’s and St Thomas ‘NHS Foundation Trust, a déclaré que les médecins étaient confrontés à des décisions « horribles’ ‘avec des patients « en compétition’ ‘pour des ventilateurs.

Elle a déclaré à ITN: « Ce n’est pas une position dans laquelle aucun d’entre nous ne veut être, et nous sommes habitués à prendre des décisions difficiles en tant que médecins, mais décider du résultat d’un concours pour un ventilateur, ce n’est tout simplement pas ce que quiconque s’est inscrit. pour.

« En termes de traumatisme émotionnel pour ces personnes, c’est horrible. Nous ne devrions pas avoir à le faire, mais nous le sommes.

Interrogé sur la crise des hôpitaux à Londres et dans les environs, le Dr Pittard a déclaré que les fiducies étaient « sous une pression immense ».

« C’est vraiment difficile pour le personnel parce que, évidemment, nous voulons nous assurer que tout le monde est pris en charge, mais nous devons également nous occuper du personnel », a-t-elle déclaré. «C’est donc vraiment difficile pour tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux du NHS en ce moment, en particulier dans mon domaine des soins intensifs.

Elle a également admis que le NHS devrait reporter « certaines des choses les plus non urgentes », ajoutant: « De toute évidence, c’est l’une des façons dont le NHS a géré dans la première vague, était de réduire l’activité normale afin que nous puissions nous concentrer sur les patients Covid.

Cela survient alors qu’une infirmière a décrit la situation désespérée dans les hôpitaux, avec des patients à court d’oxygène et laissés dans des ambulances et des couloirs. Sur la photo: le Royal London Hospital

«L’une des choses que nous avons faites maintenant au cours de la deuxième vague est de poursuivre une activité normale parallèlement à d’autres activités liées à Covid. Et nous voulons continuer cela à tout prix … mais bien sûr, certaines des choses les plus non urgentes devront être reportées ».

Le Dr Pittard a également révélé que les hôpitaux du NHS voyaient un plus grand nombre de jeunes admis pour traitement que lors de la première vague de l’épidémie au printemps dernier.

« Le groupe d’âge est beaucoup plus bas qu’il ne l’était lors de la première vague, et je pense que c’est probablement parce que plus de gens contractent Covid et que cela affecte les jeunes, peut-être que les plus jeunes réalisent à quel point c’est grave et qu’ils doivent solliciter leur avis. eh bien ‘, a-t-elle déclaré au Andrew Marr Show.

« Cela affecte les jeunes, donc ce n’est pas parce que vous n’êtes pas dans la tranche d’âge plus âgée que vous êtes immunisé. »

Elle a poursuivi: « L’un des inconvénients est que parce que nous avons vécu tout cela avant que le personnel ne soit très, très fatigué et c’est ce qui me préoccupe.

«Nous ne pouvons pas simplement créer du personnel du jour au lendemain. Nous pouvons obtenir plus de médicaments. Nous pouvons avoir plus de lits et d’équipements, mais nous ne pouvons pas simplement avoir plus de personnel, c’est donc la vraie préoccupation cette fois-ci.

Ayant fait face à la première vague du virus, le personnel est maintenant mieux préparé en termes de gestion des patients lorsqu’ils arrivent à l’hôpital et de leur traitement en soins intensifs, a-t-elle déclaré.

« C’est presque comme si nous savions ce qui nous attend, donc nous savons comment y faire face. »