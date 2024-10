Les médecins du roi Charles s’inquiètent de sa santé après sa tournée

Le roi Charles vient de terminer sa tournée en Australie et aux Samoa – et s’est montré très ému lors de ses dernières remarques – mais alors qu’il revient à Londres, son équipe médicale s’inquiète pour sa santé après avoir laissé tomber ses traitements contre le cancer en cours alors qu’il était loin. Avant que lui et la reine Camilla ne commencent leur tournée royale, le palais avait annoncé que Charles suspendrait son traitement et qu’il avait la bénédiction de son équipe médicale.

Même si Charles a voyagé avec deux médecins, un nouveau rapport suggère qu’il existe actuellement de grandes inquiétudes concernant sa santé, d’autant plus que personne ne peut être sûr des effets sur son corps du fait de manquer ses traitements programmés.

« [T]L’équipe médicale du roi s’inquiète après un briefing anonyme au palais selon lequel il reprendrait un programme complet de tournées à l’étranger en 2025 », a déclaré le Courrier quotidien commun. « Après avoir abandonné son traitement contre le cancer pour effectuer la dernière tournée – et sans que personne ne sache comment son corps s’en est sorti – il était prévu qu’il prenne un congé à son retour, lui permettant de récupérer et aux médecins de procéder à une évaluation complète. de son bien-être. »

Plusieurs médias rapportent que Charles va faire une pause maintenant qu’il est de retour chez lui et que son équipe médicale évaluera tout avant qu’il ne reprenne ses fonctions auprès du public.

Un haut fonctionnaire a partagé avec le Exprimer que Charles « a vraiment aimé » la tournée et « a prospéré » pendant son emploi du temps chargé. Ils ont également déclaré que le voyage lui avait remonté « le moral, son humeur et son rétablissement » et que « la tournée, malgré ses exigences, a été le tonique parfait ».

Ils ont également expliqué que Charles souhaitait que 2025 soit beaucoup plus « normale » pour la famille royale après une année 2024 effrayante.

« Nous travaillons maintenant sur un programme de tournées à l’étranger qui semble assez normal pour l’année prochaine, ce qui est un sommet pour nous de terminer, de savoir que nous pouvons penser en ces termes – sous réserve de l’approbation des médecins », a-t-il déclaré. source ajoutée. « Il est difficile d’exagérer la joie qu’il tire du devoir et du service, du fait d’être en public et de voir ces foules interagir avec les communautés de tous les horizons. Cela remonte vraiment le moral. Vous pouvez le voir. »