Les médecins du Nord-Ouest de l’Ontario demandent l’annulation des réductions de personnel alors qu’ils plaident pour empêcher la fermeture des urgences

Un médecin de famille d’Atikokan fait partie de ceux qui exhortent la province à rétablir les postes de médecins récemment supprimés dans les communautés du nord de l’Ontario.

La Dre Mélanie Rodrigues répondait à une déclaration du Collège des médecins de famille de l’Ontario (OCFP) et de la Section de médecine générale et familiale de l’Association médicale de l’Ontario qui appelaient la province à agir immédiatement pour empêcher la fermeture des salles d’urgence dans la région.

L’OMA s’est récemment associée à la province dans le cadre d’un examen bilatéral des effectifs médicaux dans les 38 communautés ontariennes couvertes par des ententes de groupe sur les services médicaux des régions rurales et du Nord — un modèle de financement en vertu duquel les médecins conviennent de fournir collectivement les services nécessaires à une petite communauté.

Cet examen a entraîné des suppressions de postes de médecins dans au moins deux communautés du nord-ouest de l’Ontario : Atikokan et Red Lake.

« C’est un sentiment un peu brut », a déclaré Rodrigues à propos de la contradiction perçue entre les paroles et les actions de l’OMA.

« Je veux dire, un certain plaidoyer vaut mieux que rien, mais cela ne semble pas vraiment authentique étant donné la situation dans laquelle nous nous trouvons. »

Le communiqué de l’OCFP et de la section des associations médicales indique que plusieurs hôpitaux du Nord de l’Ontario risquent de fermer leurs salles d’urgence (SU), et les médecins de famille travaillent actuellement 24 heures sur 24 pour les maintenir ouvertes.

Les réductions d’effectifs sont « offensives »

Atikokan compte actuellement sept médecins équivalents temps plein.

Mais l’examen des effectifs prévoit que ce nombre soit réduit à cinq par attrition.

La Dre Sara Van Der Loo, chef du personnel de l’Hôpital général d’Atikokan, s’est dite insultée par cette décision.

« Essentiellement, ce qu’ils me disent, c’est que nous n’avons pas travaillé assez dur, ce qui me choque, et aussi que nous devrions travailler plus dur pour moins d’argent », a-t-elle déclaré.

« Vous ne pouvez pas gérer un bureau avec moins de personnel, simplement parce qu’il y a cinq postes au lieu de sept. Et comme mes frais généraux proviennent de mon salaire, cela signifie que je gagnerai moins d’argent pour faire 30 pour cent de travail en plus, ce que je trouve. » très offensant. »

Van Der Loo a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de quitter la communauté qu’elle aime, mais la réduction des effectifs l’a amenée à envisager momentanément du recrutement dans d’autres villes.

Rodrigues a déclaré qu’elle pensait qu’Atikokan avait résisté à la pandémie aussi bien qu’elle l’avait fait, car elle dispose actuellement d’un effectif complet de sept médecins qui ont travaillé dur pour maintenir les services ouverts.

« Je considère Atikokan comme un exemple de ce à quoi ressemble une communauté bien entretenue », a-t-elle déclaré.

« Donc, en fait, je pense que nous devrions être utilisés comme modèle pour la manière de recruter du personnel dans d’autres communautés. »

La Dre Sara Van Der Loo dit qu’elle n’a pas l’intention de quitter Atikokan, mais qu’elle a été tellement insultée par la récente réduction des effectifs de la communauté qu’elle a momentanément envisagé du matériel de recrutement provenant d’autres villes. (Soumis par le Dr Sara Van Der Loo)

La suppression de postes de médecins rend beaucoup plus difficile pour les médecins de prendre des vacances ou de concilier travail et vie privée, a-t-elle déclaré.

Un porte-parole du ministre provincial de la Santé a récemment déclaré à CBC que l’examen des effectifs visait « à redimensionner et à fournir des services dans les communautés où ils sont le plus nécessaires ».

Le porte-parole a déclaré que l’examen avait entraîné une augmentation globale des effectifs de médecins dans les communautés rurales et du Nord.

Ni la province ni l’OMA n’ont fourni à CBC les résultats de l’examen.

Lorsqu’on lui a demandé de répondre au conflit perçu entre son appel en faveur d’un plus grand soutien aux salles d’urgence du Nord et son rôle dans la réduction du personnel médical dans certaines communautés, l’OMA a fourni à CBC une déclaration qui dit :

« L’OMA croit que chaque patient de l’Ontario mérite d’avoir un médecin de famille. Nous insistons vigoureusement auprès du gouvernement pour trouver des moyens d’y parvenir le plus rapidement possible, en particulier dans le Nord de l’Ontario, où les communautés recrutent activement 350 médecins.

Dans leur déclaration commune, le collège et l’OMA ont demandé à la province de financer des programmes de recrutement, d’améliorer les conditions de travail des médecins dans le Nord et d’accroître le soutien aux suppléants pour amener les médecins là où ils sont nécessaires.

Ray Racette, président et directeur général de l’hôpital du district du Lac des Bois à Kenora, en Ontario, dit qu’il aimerait pouvoir accéder à davantage de suppléants pour alléger la pression sur les médecins locaux. (Logan Turner/CBC)

Depuis le début de la pandémie, la province a fourni un financement supplémentaire pour aider à attirer des remplaçants dans les communautés rurales et du Nord, mais ce financement devrait prendre fin le 30 septembre.

Le directeur général de l’hôpital du district du Lac des Bois à Kenora a déclaré que le changement aurait un impact disproportionné sur les communautés comme la sienne, car l’hôpital de Kenora compte sur des remplaçants pour maintenir son service d’urgence ouvert et toute fermeture risquerait de paralyser le service d’ambulance.

« Je pense que dans le sud de l’Ontario, où vous avez des communautés plus rapprochées et plusieurs hôpitaux dotés de services d’urgence, vous avez un meilleur potentiel de collaboration », a déclaré Ray Racette.

« Notre émergence la plus proche [ER] serait Dryden, qui est à une heure et demie. Thunder Bay, vous savez, est à environ six heures de route, ce qui, dans le sud, équivaudrait à conduire de Toronto à Montréal. »

Kenora n’a pas encore dû fermer sa salle d’urgence, mais elle a fermé son unité de soins intensifs à plusieurs reprises en raison d’un manque de personnel.

Racette a déclaré qu’il souhaiterait pouvoir accéder à davantage de suppléants afin d’alléger la pression sur les médecins locaux.

« Ils sont au-delà de leurs limites », a-t-il déclaré.

Dans une déclaration écrite du ministère de la Santé de l’Ontario, la porte-parole Hannah Jensen a déclaré à CBC qu’elle surveillait le succès du programme de suppléance et travaillait avec ses partenaires sur la manière de soutenir les salles d’urgence au-delà de septembre.