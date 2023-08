Les médecins du 19e siècle ont prescrit une douche dangereuse : le mercure liquide

Les «remèdes» au mercure contre la mélancolie, la constipation, la grippe et les parasites ont provoqué une maladie connue sous le nom d’éréthisme mercuriel. Souvent appelée maladie du chapelier fou d’après les merceries du 19e siècle qui l’ont attrapée par exposition lors du processus de feutrage, l’éréthisme mercuriel est un trouble neurologique caractérisé par des tremblements, de l’anxiété, une timidité pathologique et des soupirs fréquents.

Les poudres de dentition contenant du calomel, également connu sous le nom de chlorure mercureux, ont été vendues jusqu’en 1948; il a causé une maladie appelée maladie rose chez les bébés : mains et pieds glacés, enflés, rouges et qui démangent intensément.

« Le mercure est devenu un médicament fourre-tout pour purger de toutes ces différentes manières », explique Kang. Pour la syphilis, « ils avaient l’impression que cela faisait quelque chose plutôt que rien ».

Les patients qui ont inhalé ou consommé du mercure ont subi les effets les plus toxiques, dit Kang ; une douche signifiait une exposition plus petite et de plus courte durée. Mais une utilisation répétée ou très concentrée peut être fatale.

Le salvarsan, un agent antimicrobien développé par un professeur japonais au début des années 1900, et la pénicilline, introduite comme traitement de la syphilis au début des années 1940, ont changé la donne. Mais le traitement au mercure a persisté pendant si longtemps, non seulement en raison de l’absence de remèdes plus efficaces, explique Kang. C’était aussi le résultat d’un état d’esprit obstiné.

« Il y avait des gens qui disaient assez logiquement : « Je pense que le médicament me rend plus malade que la syphilis », mais leurs voix se sont étouffées. Le statu quo est très difficile à changer en l’absence d’informations susceptibles de convaincre toute une population et toute une génération de travailleurs médicaux de changer d’avis.