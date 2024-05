Les médecins doivent cesser de « rejeter » les femmes souffrant de nausées matinales sévères et de dire que c’est « normal » alors que cela peut mettre leur vie en danger, déclare un professeur de génétique de renommée mondiale.

Par Xantha Leatham, rédactrice scientifique adjointe du Daily Mail









Les médecins « écartent » les femmes enceintes qui luttent contre de graves nausées matinales et leur disent que leurs symptômes sont « normaux et inoffensifs » – alors qu’ils peuvent mettre leur vie en danger, a prévenu un expert de haut niveau.

Jusqu’à trois pour cent des femmes souffrent d’hyperemesis gravidarum (HG), une forme de maladie débilitante pendant la grossesse.

La princesse de Galles en a souffert et cette maladie potentiellement mortelle peut provoquer des maladies des dizaines de fois par jour, certaines femmes finissant par être hospitalisées pour une grave déshydratation.

La généticienne Marlena Fejzo, de l’Université de Californie du Sud, a souffert d’HG lorsqu’elle était enceinte et veut maintenant dissiper les mythes sur les nausées matinales.

Elle a déclaré que les femmes enceintes atteintes de cette maladie sont essentiellement « affamées », du fait qu’elles sont incapables de manger ou de conserver leur nourriture.

La princesse de Galles, photographiée avec son premier enfant, Prince George, a été hospitalisée en raison d’une hyperemesis gravidarum pendant ses grossesses.

La comédienne Amy Schumer, 42 ans, a révélé son combat contre de graves nausées matinales après avoir été hospitalisée alors qu’elle était enceinte en 2018.

Helen Flanagan, 33 ans, de Coronation Street, a souffert d’hyperémèse gravidique alors qu’elle était enceinte de ses filles Delilah, Matilda et son fils Charlie

Un nombre croissant d’études montrent que cela peut avoir de graves conséquences à long et à court terme, tant pour la mère que pour l’enfant.

Un quart des femmes atteintes d’HG ont des pensées suicidaires en raison de symptômes débilitants, tandis que 18 pour cent répondent à tous les critères du trouble de stress post-traumatique.

Mais ils sont souvent licenciés par leurs équipes médicales et leurs familles.

Dans un article d’opinion publié dans la revue Cell Press, elle écrit : « Les nausées et les vomissements touchent la plupart des femmes enceintes.

«À l’extrémité la plus grave du spectre clinique, l’HG peut mettre la vie en danger. Cette maladie est semée d’idées fausses qui ont ralenti les progrès et laissé les femmes sans traitement.

« Il est surprenant que l’accent mis sur une nutrition appropriée pendant la grossesse pour la santé globale de la mère et du bébé ait été historiquement négligé dans le cas de l’HG.

« Les patients sortent souvent de l’hôpital avec un poids inférieur à celui de leur admission. Cette pathologie est associée à une dénutrition importante et les patientes ne peuvent généralement pas tolérer les suppléments prénatals.

Elle a ajouté que de récentes études de grande envergure révèlent que l’exposition à l’HG a été associée à un risque plus élevé de croissance cérébrale anormale, de retard de développement neurologique, de troubles du spectre autistique, de cancer infantile et de troubles respiratoires.

« Beaucoup de gens sont repoussés et disent : « Oh, c’est normal, ça va », a-t-elle déclaré.

« L’HG peut mettre la vie en danger et est associée à des effets indésirables qui doivent être pris au sérieux. »

Une étude récente, réalisée par le Dr Fejzo et ses collègues, a révélé que l’hormone responsable de ces graves nausées matinales est une hormone appelée GDF15, dissipant ainsi un autre mythe selon lequel une hormone différente était à blâmer.

Les personnes qui souffrent d’HG peuvent avoir des variantes génétiques qui leur font avoir des niveaux plus faibles de GDF15 avant la grossesse, ce qui les rend très sensibles lorsqu’elles tombent enceintes et sont soudainement exposées à des niveaux élevés.

Cette découverte est importante car des recherches préliminaires suggèrent qu’il pourrait être sans danger de manipuler cette hormone pendant ou même avant la grossesse, a déclaré le Dr Fejzo.

« Si nous pouvons augmenter les niveaux de GDF15 avant qu’une personne ne tombe enceinte, cela pourrait la désensibiliser, de la même manière que nous essayons de désensibiliser les personnes aux allergènes souffrant d’allergies graves », a-t-elle déclaré.

« Et pendant la grossesse, nous pourrons peut-être minimiser ou éliminer les symptômes en bloquant le GDF15 ou ses récepteurs dans le tronc cérébral. »

Le dernier mythe qu’elle vise à dissiper est que seuls les humains souffrent de nausées matinales, car ces symptômes ont été observés dans tout le règne animal – depuis les singes, les chiens et les chats jusqu’aux poulets, vipères et poulpes.

« Je pense toujours qu’il est intéressant que la recommandation pour les chats soit que s’ils sont incapables de manger pendant une journée, vous devriez contacter votre vétérinaire, mais nous n’avons pas cette recommandation pour les femmes atteintes d’HG », a-t-elle déclaré.

« Si vous appelez le cabinet de votre médecin et lui dites que vous n’avez pas mangé depuis un jour, il vous dira « c’est normal » et ne fera rien. Il y a plus de soins proactifs pour les chats que pour les humains.

Elle pense que les nausées induites par la grossesse ont probablement évolué pour empêcher de dangereux voyages de recherche de nourriture.

« Cette condition a probablement évolué parce qu’il était probablement bénéfique d’éviter de sortir chercher de la nourriture pendant la grossesse », a-t-elle ajouté.

« Cela est peut-être encore vrai pour les animaux, mais les gens n’en ont plus besoin, alors mettons fin à la souffrance une fois pour toutes si nous le pouvons. »