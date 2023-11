Les médecins disent qu’il est maintenant temps de se protéger contre les virus de chute potentiellement mortels – NBC 5 Dallas-Fort Worth

À seulement deux semaines de Thanksgiving, les experts de la santé affirment que c’est le meilleur moment pour se protéger contre les virus automnaux potentiellement dangereux.

Un médecin de Dallas partage son histoire de perte déchirante – et constitue un avertissement pour les autres.

Dr Caesar Termulo, directeur médical associé à Santé des Parcsa perdu sa fille de 16 ans, Teresa – également surnommée « Reese » – en janvier 2020. Il a déclaré qu’elle était une adolescente active et en bonne santé, mais qu’elle n’était pas à l’abri du danger imprévisible de la grippe.

“Avec la grippe, vous pouvez devenir apnéique de manière catastrophique et arrêter de respirer sans avoir de fréquence cardiaque”, a-t-il déclaré. “Le cas est d’environ 1,5 sur un million. Mais cela arrive et c’est arrivé à ma fille.”

COMMENCÉ AVEC UNE FIÈVRE

Le Dr Termulo a déclaré que le matin du 9 janvier 2020, Reese avait de la fièvre.

Les cas de grippe explosaient à l’époque dans le nord du Texas.

« Je voyais et diagnostiquais probablement environ cinq cas de grippe chaque jour », se souvient-il. “Alors j’ai tout de suite pensé qu’elle pouvait avoir la grippe.”

Après une visite à la clinique, il a été confirmé qu’il s’agissait d’une grippe. Reese a immédiatement commencé à prendre des médicaments et à se reposer au lit. Elle a également été forcée de sauter l’entraînement de son équipe de forage, pour lequel elle était ravie d’auditionner en tant qu’officier.

Le Dr Termulo a déclaré qu’il la surveillait constamment tout au long de la journée et le lendemain matin. Ses poumons étaient clairs et son cœur allait bien.

« Elle prenait ses médicaments, elle faisait encore ses devoirs, elle faisait les choses que font habituellement les adolescentes. Elle envoyait toujours des SMS à ses amis, consultait son Snapchat et faisait tout ça », a-t-il déclaré. « J’ai vérifié toutes les choses que je vérifierais normalement avec une patiente et elle allait globalement bien. J’ai vérifié ses poumons pour des problèmes respiratoires et ses poumons étaient clairs. Son cœur allait bien et je lui ai dit que tu allais aller mieux. Ce sont les derniers mots que je lui ai dit.

Cette nuit-là, elle a pris un bain mais a eu du mal. Elle a continué à essayer de faire ses devoirs au lit.

« Ma femme est allée à la cuisine pour lui préparer de la soupe. Et puis, lorsque ma femme est revenue, il était probablement vers 11 heures – elle a constaté qu’elle ne respirait plus. Elle n’avait pas de fréquence cardiaque », a déclaré le Dr Termulo. « L’ambulance est arrivée et ils ont essayé de la réanimer. Ils ont fait un travail extraordinaire en essayant de faire tout ce qu’ils pouvaient pour la réanimer. »

Mais son cœur ne voulait pas redémarrer. Elle a été déclarée morte à l’hôpital, moins de deux jours après avoir reçu un premier diagnostic de grippe.

Le médecin légiste a déterminé qu’elle souffrait d’une combinaison rare et mortelle de grippe et de pneumonie bactérienne.

“Ce que je peux vous dire, c’est que, pour une raison quelconque, vous attrapez la grippe et cela vous rend vulnérable à la pneumonie”, a déclaré le Dr Termulo. “Et elle a eu une très grave pneumonie qui s’est propagée. C’est une bactérie qui se propage partout. sur son corps. Et c’est en fait un peu comme ça que ça s’est passé. Mais fondamentalement, ça commence avec la grippe.

La perte a été bouleversante pour la famille. Reese faisait partie des 10 pour cent des meilleurs de sa classe de 11e année à l’école secondaire Bishop Lynch et avait un brillant avenir devant elle. Elle était aussi la 10ème personne est décédée de la grippe dans le comté de Dallas au cours de la saison grippale 2019-2020, selon les services de santé et sociaux du comté de Dallas.

IMPORTANT DES VACCINS CONTRE LA GRIPPE

Le Dr Termulo affirme qu’environ 50 pour cent des patients grippés qui décèdent ont des problèmes médicaux préexistants comme l’asthme ou des problèmes cardiaques. Mais les autres, comme Reese, étaient en bonne santé.

Selon la familleReese a reçu son vaccin annuel contre la grippe pendant les vacances de Noël de l’école fin décembre 2019. Cependant, le sous-type de grippe B qui a infecté Reese n’était pas inclus dans le vaccin de cette année-là.

Le Dr Termulo a déclaré que les vaccins contre la grippe sont mis à jour chaque année pour refléter les souches de grippe les plus susceptibles de se propager, mais que le vaccin ne correspond pas toujours aux souches qui rendent les gens malades car le virus évolue rapidement.

« En ce qui concerne la population pédiatrique, plus de 100 enfants sont morts l’année dernière de la grippe dans tout le pays et 90 % d’entre eux, soit n’ont pas été vaccinés contre la grippe, soit n’ont pas reçu les bonnes doses, ni n’ont pas corrigé le nombre de vaccins contre la grippe qu’ils ont reçus. étaient censés le faire », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que même si les vaccins contre la grippe ne sont pas parfaits, ils peuvent être comparés aux ceintures de sécurité dans les voitures. Même si des personnes peuvent encore mourir dans un accident de voiture lorsqu’elles portent une ceinture de sécurité, celle-ci reste la meilleure protection disponible. Bien que les vaccins contre la grippe ne soient pas toujours parfaitement adaptés, ils sauvent des vies et réduisent les hospitalisations liées à la grippe.

CAS DE GRIPPE MAINTENANT

À l’heure actuelle, Parkland Health constate une légère augmentation des cas de grippe. Les cliniques du système hospitalier ont commencé à recevoir des cas en septembre et à proposer des vaccins contre la grippe pour préparer la saison.

Il a déclaré que l’Australie – qui vient de terminer sa saison d’hiver et d’automne dans l’hémisphère sud – a déjà connu une mauvaise saison de grippe cette année, ce qui peut être révélateur du type de saison que pourrait connaître l’Amérique du Nord.

« Nous ne constatons pas vraiment de véritable recrudescence de la grippe avant décembre ou janvier – c’est à ce moment-là que nous constatons le plus fort de la grippe. Mais nous nous attendons à ce qu’avec ce qui se passe, avec les gens qui ne portent plus de masque et moins de personnes se font vacciner contre la grippe, nous pensons que la saison grippale cette année sera importante », a déclaré le Dr Termulo.

Les Centers for Disease Control and Prevention suivent chaque année les cas de grippe. D’après cette carte mise à jour chaque semaine en ligneles cas de grippe ont tendance à augmenter dans le sud-est des États-Unis.

Le Dr Termulo veut que les gens prennent au sérieux la fièvre. Dès que vous en souffrez, faites un test et commencez à prendre les médicaments – il a dit que c’est plus efficace dans les deux premiers jours d’apparition des symptômes. L’essoufflement ou tout changement dans la respiration doivent être immédiatement traités par un médecin.

Le Dr Termulo a déclaré qu’il faut quelques semaines pour développer ces anticorps après un vaccin contre la grippe – un élément à garder à l’esprit avant les vacances.

Les patients de tous âges peuvent se rendre dans les centres de soins primaires communautaires de Parkland pour se faire vacciner contre la grippe, gratuitement et sans rendez-vous. Pour éviter l’attente, les mercredis sont recommandés. Les mercredis sans rendez-vous, une équipe dédiée uniquement au vaccin contre la grippe est disponible de 9h à midi et de 13h à 16h.

