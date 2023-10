La perte de poids est un parcours courant pour de nombreuses personnes recherchant un mode de vie plus sain, et les choix alimentaires jouent un rôle important dans cet effort. Les œufs, réputés pour leur valeur nutritionnelle et leur polyvalence en cuisine, sont souvent intégrés aux régimes amaigrissants en raison de leur teneur élevée en protéines. Cependant, il est crucial d’être conscient du ingrédients ajoutés aux œufscar certaines combinaisons peuvent entraver par inadvertance les efforts de perte de poids.

Nous avons parlé avec Dr Naheed Ali pour en savoir plus sur les deux ingrédients courants des œufs qui peuvent rendre plus difficile la perte de poids. Ali a révélé que, malheureusement, crème épaisse et morceaux de bacon sont les deux éléments à surveiller lors de la préparation de votre assiette du matin œufs allégés. Continuez à lire pour en savoir plus.

Crème épaisse

La crème épaisse, un produit laitier riche et gourmand, est un ingrédient clé de nombreux plats délicieux, notamment les œufs brouillés et les œufs en omelette. Bien que la crème épaisse puisse certainement rehausser la saveur et la texture des œufs, il est important de noter que sa teneur élevée en matières grasses peut poser des défis à ceux qui s’efforcent de perdre du poids.

Ali déclare : “Bien que la crème épaisse puisse rendre vos œufs brouillés luxueusement riches, elle introduit également une quantité importante de calories et de graisses saturées. Ceci, surtout lorsqu’elle est consommée fréquemment, peut entraîner une prise de poids indésirable.”

Bien que la crème épaisse puisse changer la donne en ce qui concerne les œufs, les calories supplémentaires et les graisses saturées peuvent rendre vos plats aux œufs plus denses en calories, ce qui pourrait nuire efforts de perte de poids.

Lardons

Les morceaux de bacon, ces délices croquants et fumés, peuvent ajouter une explosion de saveur irrésistible aux plats à base d’œufs. Cependant, même s’ils sont indéniablement délicieux, leur teneur élevée en matières grasses et en sel peut constituer un défi pour les personnes qui s’efforcent de perdre du poids. Combiner des morceaux de bacon avec des œufs peut conduire à des plats riches en calories et moins légers.

“Les morceaux de bacon, en revanche, bien que délicieux et croquants, sont transformés et contiennent du sodium et des conservateurs ajoutés. Eux aussi peuvent contribuer à la prise de poids, surtout lorsqu’ils sont saupoudrés un peu trop généreusement”, explique Ali. Les calories et les graisses saturées ajoutées peuvent rendre plus difficile l’atteinte des objectifs de perte de poids.

L’essentiel

Heureusement, la polyvalence des œufs permet une large gamme d’ajouts sains, outre la crème épaisse et les morceaux de bacon, qui peuvent en faire un choix plus soucieux de leur poids.

Ali nous recommande de remplacer ces deux aliments riches en calories et en matières grasses par des alternatives plus saines telles que le yaourt grec et des légumes comme les poivrons pour le croquant.

“Les œufs sont une source fantastique de protéines et de nutriments, mais lorsque vous cherchez à garder les choses plus saines, envisagez des alternatives. Pour l’onctuosité, une cuillerée de yaourt grec fonctionne comme un régal. Quant à ce croquant salé, essayez-en quelques hachés. des légumes comme les poivrons ou encore certaines graines comme le lin ou le chia”, suggère-t-il.

Pour maintenir une approche plus soucieuse de votre santé, il est conseillé d’utiliser les morceaux de bacon et de crème épaisse avec parcimonie ou d’envisager de les remplacer par des alternatives plus maigres et moins caloriques pour un repas plus soucieux de votre poids.