Les médecins disent que la solitude et l’isolement social devraient être abordés lors des visites de santé

Les médecins demandent aux médecins de premier recours d’interroger leurs patients sur la solitude et l’isolement social lors des contrôles de santé de routine et lors de la gestion des maladies chroniques, car de nouvelles recherches suggèrent que cela pourrait être tout aussi important que de vérifier la tension artérielle, la santé cardiaque et les facteurs liés au mode de vie pour les résultats de santé.

Publié dans le Annales de médecine familialeles nouvelles orientations mettent en évidence plusieurs domaines pour mieux lutter contre l’isolement social et la solitude dans le système de santé grâce au dépistage, à la gestion des maladies chroniques, aux politiques et aux partenariats avec les ressources communautaires dans le but de reconnaître cela comme un problème médical.

L’année dernière, le chirurgien général des États-Unis, le Dr Vivek Murthy, a déclaré que la solitude et l’isolement étaient une épidémie et que leurs effets sur la santé ont été comparés au fait de fumer jusqu’à 15 cigarettes par jour.

Selon des recherches, la solitude et l’isolement social peuvent entraîner un certain nombre de problèmes de santé mentale et physique négatifs, et les médecins affirment qu’il est important de discuter de ce sujet lors des visites de santé de routine et lors de la gestion des maladies chroniques.

« Je pense que la solitude devrait être intégrée aux soins de santé et aux soins primaires, en raison de son impact sur la santé », a déclaré le Dr Sebastian Tong, médecin de famille à l’Université de Washington et auteur correspondant des nouvelles directives, à ABC News. « Nous constatons que la prévalence est bien plus élevée que celle de nombreuses maladies chroniques. »

Des études montrent que la solitude est courante chez les jeunes et les adultes et les estimations montrent qu’environ la moitié de tous les adultes américains souffrent de solitude, un pourcentage plus élevé que le pourcentage d’adultes américains souffrant de problèmes de santé chroniques comme le diabète de type 2 ou l’obésité, selon le chirurgien général des États-Unis.

«Les patients doivent savoir qu’il s’agit d’une expérience vécue courante et qu’elle peut contribuer à leur santé émotionnelle et physique ainsi qu’à leurs résultats en matière de santé», Dre Mylynda Massart, médecin de famille, fondatrice et directrice du UPMC Primary Care Precision Medicine Center et présidente de la médecine familiale à L’hôpital pour femmes UPMC Magee a déclaré à ABC News.

La solitude a été associée à des taux plus élevés de dépression, d’anxiété et de suicide, selon le CDC. « Si nous pouvons prévenir ou intervenir tôt dans la solitude, nous pourrions constater un effet en aval très intéressant en termes de santé mentale globale des personnes », a déclaré la Dre Jen Brull, présidente élue de l’Académie américaine des médecins de famille, à ABC News.

PHOTO DE STOCK/Getty Images

L’isolement social a été associé à un risque accru de décès prématuré quelle qu’en soit la cause, un risque accru de 50 % de démence, un risque accru de 29 % de maladie cardiaque et un risque accru de 32 % d’accident vasculaire cérébral chez les personnes âgées, selon le CDC.

« D’après mon expérience clinique, les gens arrivent, par exemple, avec un diabète incontrôlé, et quand j’en arrive à la racine du problème, ils vivent seuls, ils passent la plupart de leur temps seuls et ils ne peuvent pas pour motiver les gens à faire de l’exercice ou à manger sainement », a déclaré Tong.

Les médecins disent que les gens peuvent faire leur propre auto-évaluation en posant des questions telles que « à quelle fréquence parlez-vous à quelqu’un en dehors de la maison, ces conversations sont-elles significatives, vous sentez-vous épanoui par vos interactions sociales ou pensez-vous qu’il y a un écart dans votre vie ? vos interactions sociales et ces interactions ont-elles un impact sur votre satisfaction face à votre situation de vie actuelle », a déclaré Massart.

Mais la reconnaissance n’est qu’un début, car les médecins affirment que trouver des solutions qui répondent aux besoins individuels est nécessaire mais difficile.

« Reconnaître, comprendre et diagnostiquer [social isolation and loneliness] n’est que la moitié de l’équation ; nous avons besoin de traitements à l’échelle du système pour trouver la bonne solution pour chaque patient en fonction de ses besoins individuels, de son environnement et de ses préférences », a déclaré Massart.

Les ressources communautaires qui impliquent des activités de groupe, une thérapie ou une aide au transport peuvent déjà être en place dans de nombreuses régions et peuvent atténuer l’isolement social et la solitude, mais ces outils peuvent manquer de certaines ressources dans les zones plus rurales et les médecins disent que c’est là que les cliniques de santé locales peuvent aider. le plus.

« Dans les petites zones rurales, les médecins de soins primaires se sont associés et connaissent les organisations religieuses, les organisations communautaires et les endroits qui se trouvent dans des poches plus petites », a déclaré Brull.

Massart a déclaré qu’en fin de compte, lutter contre l’isolement social et la solitude prend tout un village. « Il s’agit toujours de prendre soin les uns des autres et de se soutenir mutuellement grâce à un réseau de plus d’une personne. »

Si vous ou un de vos proches êtes en crise, une aide gratuite et confidentielle est disponible 24h/24 et 7j/7 en envoyant un SMS ou en appelant The Lifeline au 9-8-8.

Le Dr Jade A Cobern, MD, MPH, un conseil de médecins agréés et en exercice certifié en pédiatrie et en médecine préventive, est membre de l’unité médicale ABC News.