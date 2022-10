Les médecins disent que la “dépendance aux combustibles fossiles” tue et affame des millions de personnes

Les conditions météorologiques extrêmes dues au changement climatique ont déclenché la faim chez près de 100 millions de personnes et augmenté les décès dus à la chaleur de 68% dans les populations vulnérables du monde entier, car la «dépendance aux combustibles fossiles» dans le monde dégrade la santé publique chaque année, ont rapporté des médecins dans une nouvelle étude.

Dans le monde, la combustion du charbon, du pétrole, du gaz naturel et de la biomasse forme une pollution de l’air qui tue 1,2 million de personnes par an, dont 11 800 aux États-Unis, selon un rapport publié mardi dans la prestigieuse revue médicale Lancet.

“Notre santé est à la merci des combustibles fossiles”, a déclaré Marina Romanello, chercheuse en santé et climat à l’University College de Londres, directrice exécutive du Lancet Countdown. “Nous constatons une dépendance persistante aux combustibles fossiles qui non seulement amplifie les effets du changement climatique sur la santé, mais qui s’aggrave également à ce stade avec d’autres crises simultanées auxquelles nous sommes confrontés à l’échelle mondiale, y compris la pandémie de COVID-19 en cours. , la crise du coût de la vie, la crise énergétique et la crise alimentaire déclenchées après la guerre en Ukraine.

Dans le compte à rebours annuel du Lancet, qui examine le changement climatique et la santé, près de 100 chercheurs du monde entier ont mis en évidence 43 indicateurs où le changement climatique rend les gens plus malades ou plus faibles, avec un nouveau regard sur la faim ajouté cette année.

“Et les impacts du changement climatique sur la santé augmentent rapidement”, a déclaré Romanello.

En faisant l’éloge du rapport, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, l’a dit encore plus crûment que les médecins : “La crise climatique nous tue”.

Une nouvelle analyse du rapport a imputé 98 millions de cas supplémentaires de faim autodéclarée dans le monde en 2020, par rapport à 1981-2010, aux «jours de chaleur extrême dont la fréquence et l’intensité augmentent en raison du changement climatique».

Les chercheurs ont examiné 103 pays et ont découvert que 26,4 % de la population souffraient de ce que les scientifiques appellent “l’insécurité alimentaire” et dans un monde simulé sans les effets du changement climatique, cela n’aurait été que de 22,7 %, a déclaré Romanello.

« Puis-je dire que chaque élément de l’insécurité alimentaire est dû au changement climatique ? Bien sûr que non. Mais nous pensons que dans ce réseau complexe de causes, c’est un contributeur très important et cela ne fera qu’empirer », a déclaré le pédiatre Dr Anthony Costello, coprésident du Lancet Countdown et directeur du Global Health Institute de l’University College of London.

Les modèles d’épidémiologie informatisés montrent également une augmentation des décès annuels liés à la chaleur de 187 000 par an de 2000 à 2004 à une moyenne annuelle de 312 000 par an au cours des cinq dernières années, a déclaré Romanello.

Lorsqu’il y a une vague de chaleur, comme celle qui a battu tous les records en 2020 dans le nord-ouest du Pacifique ou la vague de chaleur anglaise de cet été, les médecins des urgences savent quand ils vont à l’hôpital “nous allons vivre un changement difficile”, a déclaré le co-auteur de l’étude. Dr Renee Salas, médecin urgentiste de Boston et professeur à la Harvard School of Public Health.

La pollution de l’air due à la combustion du charbon, du pétrole et du gaz pollue également l’air, causant environ 1,2 million de décès par an dans le monde à cause de petites particules dans l’air, selon les scientifiques et le rapport. Le chiffre de 1,2 million est basé sur “d’immenses preuves scientifiques”, a déclaré Salas de Harvard.

“Il a été démontré que la combustion de gaz dans les voitures ou de charbon dans les centrales électriques provoque de l’asthme chez les enfants et des problèmes cardiaques”, a déclaré Salas.

“Prescrire un inhalateur ne résoudra pas la cause d’une crise d’asthme chez un jeune garçon vivant à côté d’une autoroute où les voitures produisent des polluants dangereux et où le changement climatique entraîne une augmentation de la fumée des feux de forêt, du pollen et de la pollution par l’ozone”, a déclaré Salas.

La pollution de l’air et les décès par la chaleur sont des problèmes plus importants pour les personnes âgées et les très jeunes et en particulier les pauvres, a déclaré Natasha DeJarnett, professeur de santé environnementale à l’Université de Louisville, co-auteur de l’étude.

Sacoby Wilson, professeur de santé environnementale à l’Université du Maryland qui ne faisait pas partie du rapport, a déclaré que l’étude du Lancet était logique et encadrait les effets du changement climatique sur la santé de manière puissante.

«Les gens meurent maintenant au moment où nous parlons. Sécheresses, désertification, manque de nourriture, inondations, tsunamis », a déclaré Wilson. « Nous voyons ce qui s’est passé au Pakistan. Ce que vous voyez se produire au Nigeria. ”

Wilson et l’urgentologue et professeur de médecine à l’Université de Calgary, le Dr Courtney Howard, qui ne faisait pas partie de l’étude, ont déclaré que les auteurs du rapport ont raison d’appeler le problème une dépendance aux combustibles fossiles, semblable à une dépendance aux substances nocives. drogues.

Le rapport du Lancet montre l’augmentation des décès dus à la pollution de l’air et à la chaleur, mais les gens “continuent à avoir un comportement habituel malgré les méfaits connus”, ce qui est la définition de la dépendance, a déclaré Howard. “Jusqu’à présent, notre traitement de notre dépendance aux combustibles fossiles a été inefficace.”

“Ce n’est pas un cancer rare pour lequel nous n’avons pas de traitement”, a déclaré Salas. « Nous connaissons le traitement dont nous avons besoin. Nous avons juste besoin de la volonté de chacun d’entre nous et de nos dirigeants pour y arriver.

___

Suivez la couverture climatique et environnementale d’AP sur https://apnews.com/hub/climate-and-environment

___

Suivez Seth Borenstein sur Twitter à @borenbears

___

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Seth Borenstein, Associated Press