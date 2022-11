Les médecins disent que la Colombie-Britannique dresse des obstacles déraisonnables à la couverture des médicaments vitaux contre le diabète

Cette histoire fait partie Situation critiqueune série de reportages de CBC British Columbia sur les obstacles auxquels sont confrontés les habitants de cette province pour accéder à des soins de santé appropriés et en temps opportun.

Les médecins de la Colombie-Britannique qui traitent le diabète disent qu’ils ont été obligés de franchir des étapes pour obtenir une couverture pour des médicaments potentiellement vitaux, notamment en obligeant les patients à essayer d’abord des alternatives moins chères mais plus dangereuses.

Le Dr Ali Zentner, spécialiste de Vancouver en médecine interne et en obésité, a déclaré que de nouveaux médicaments et dispositifs révolutionnaires pour les patients diabétiques sont apparus ces dernières années.

Cela inclut des produits pharmaceutiques comme Ozempic pour les personnes atteintes de diabète de type 2, qui aide également à perdre du poids et réduit le risque de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral et la surveillance continue de la glycémie, qui surveille les niveaux de glucose toutes les quelques minutes.

Mais ces options sont coûteuses et Zentner a déclaré qu’on lui avait demandé de faire des efforts de plus en plus déraisonnables pour prouver que ses patients devraient être couverts par PharmaCare, le programme public qui couvre le coût de certains médicaments.

“Je pourrais avoir un patient chez qui il existe un médicament qui, selon les lignes directrices canadiennes sur le diabète, les lignes directrices américaines sur le diabète, les lignes directrices européennes sur le diabète, serait un traitement idéal de première ou de deuxième intention pour ce patient”, a déclaré Zentner.

“Mais selon PharmaCare, ils doivent avoir échoué à deux autres agents avant que je puisse même tenter d’obtenir une couverture pour ce patient.”

Le problème est que des options comme Ozempic et la surveillance continue du glucose ne sont disponibles que sous ce qu’on appelle autorité spéciale .

La désignation est donnée à certains médicaments qui ne sont généralement pas couverts par PharmaCare. La couverture n’est fournie aux patients que dans certaines circonstances lorsqu’une demande est faite par leur médecin, et dans des cas comme celui-ci, elle n’est accordée que lorsque des médicaments moins chers ont échoué.

“Cela devrait vous énerver et vous effrayer que mes décisions cliniques ne soient pas prises sur ce qui est le mieux pour vous et sur ce qui est le plus sain et le plus sûr pour vos soins de longue durée, mais en fait sur ce qui est le moins cher pour ce gouvernement”, a déclaré Zentner.

Les alternatives plus anciennes ont de graves effets secondaires

Le Dr Tom Elliott, directeur médical de BC Diabetes, a déclaré qu’il était aux prises avec le même problème. Une autorité spéciale signifie généralement qu’il doit prouver que ses patients ont d’abord essayé une classe de médicaments appelés sulfonylurées.

“Je ne prescris jamais ces médicaments parce qu’ils sont dangereux”, a-t-il déclaré, expliquant qu’ils peuvent faire chuter la glycémie d’une personne si bas qu’elle s’évanouit, fait une crise ou même meurt.

Elliott est tellement préoccupé par les effets secondaires potentiels qu’il dit qu’il demande à ses patients de remplir une ordonnance, il y a donc une trace écrite dans la base de données provinciale, mais leur dit ensuite de ne pas prendre les médicaments.

Cette pratique a donné lieu à une plainte contre lui auprès du Collège des médecins et chirurgiens, a-t-il déclaré.

Même alors, Elliott dit que certains de ses patients se sont vu refuser une couverture «en série», avec des demandes constantes d’informations supplémentaires auprès de PharmaCare ou une couverture carrément refusée.

Le Dr Ali Zentner s’entretient avec la patiente diabétique January Zamora dans sa clinique de Vancouver le 17 novembre 2022. (Belle Puri/CBC)

C’est une situation familière pour January Zamora, l’une des patientes de Zentner. Il lui a fallu un an pour obtenir l’approbation d’une autorité spéciale pour couvrir Ozempic.

“Elle a dû me défendre et sauter à travers des cerceaux”, a déclaré Zamora à propos de Zentner.

Zamora a déclaré avoir constaté une “énorme différence” par rapport à l’insuline qu’elle utilisait auparavant.

“J’ai pris du poids. J’avais une glycémie élevée – je n’étais définitivement pas active, donc j’étais très fatiguée”, a-t-elle déclaré. “Avec Ozempic… ça m’a permis de perdre du poids. Ça m’a donné un peu plus d’énergie.”

Elliott a déclaré qu’il avait parlé directement avec le ministre de la Santé Adrian Dix de ses inquiétudes – Dix souffre de diabète de type 1 et se trouve être l’un de ses patients.

CBC a demandé une entrevue avec un représentant du ministère de la Santé, mais a plutôt reçu une déclaration écrite qui ne répondait pas aux préoccupations des médecins concernant le processus d’autorisation spéciale pour les traitements du diabète.

Entre-temps, Elliott a également écrit au ministère pour demander un changement, et il semble que ce ne soit pas hors de question.

Dans un courriel vendredi, le sous-ministre adjoint de la Santé, Mitch Moneo, a reconnu les préoccupations d’Elliott et a déclaré qu’il appréciait l’offre d’aider à réviser les directives des autorités spéciales.

“Lorsque nous sommes en mesure de réexaminer notre SA [special authority] critères pour les médicaments contre le diabète de type 2, nous espérons que dans un proche avenir, nous serons en contact avec vous pour discuter plus en détail de vos recommandations », a écrit Moneo.

Cependant, aucun calendrier n’a été fourni pour ce processus.