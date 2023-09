Les médecins disent que des milliers de personnes meurent en attendant un lit d’hôpital

Une femme de Toronto qui a attendu 48 heures dans une unité d’urgence urbaine peut témoigner de la crise que les médecins et les infirmières disent paralyser les salles d’urgence.

« Tant que vous n’y êtes pas, vous ne comprenez pas vraiment à quel point c’est désespéré et critique. Pourquoi tout le monde ne s’élève pas… c’est tout simplement stupéfiant. C’est incroyable », a déclaré Siobhan Mitchell.

Elle dit qu’elle s’est rendue aux urgences à la mi-août et qu’elle a été admise pour une opération urgente de la vésicule biliaire, mais qu’il n’y avait pas de lits.

Mitchell a attendu deux jours dans un lit dans le couloir. À un moment donné, elle a pris une photo des autres lits bordant le couloir et a déclaré avoir été secouée par ce dont elle a été témoin.

« Il y a tellement de personnes qui recherchent des soins, des soins immédiats, des soins intensifs, des soins d’urgence », a déclaré Mitchell, qui a décrit les événements sur ses réseaux sociaux. « Il n’y a tout simplement pas assez de lits, il n’y a pas assez de place et les temps d’attente en raison du nombre de patients nécessitant des soins intensifs sont hors du commun. »

Elle a félicité les infirmières et les préposés aux services de soutien à la personne d’être restés calmes dans le chaos.

Mitchell a finalement subi une opération chirurgicale réussie, mais affirme que les gens doivent comprendre que ce que disent les équipes des urgences à propos du surpeuplement est réel.

« Nous devons soutenir nos médecins et nos infirmières… et veiller à sonner l’alarme sur ce qui se passe dans nos communautés, dans nos institutions communautaires », a déclaré Mitchell.

«Nous avons normalisé ce dysfonctionnement au sein de nos hôpitaux», a déclaré le Dr James Worrall, spécialiste des urgences à L’Hôpital d’Ottawa et professeur à l’Université d’Ottawa.

« Nous avons normalisé l’idée selon laquelle il est acceptable pour les patients admis d’attendre aux urgences pendant des heures, voire des jours, avant d’être transférés dans la zone de soins hospitaliers appropriée. Nous devons dire que ce n’est pas acceptable », a-t-il ajouté.

Une photo de Siobhan Mitchell montre des patients dans le couloir d’un hôpital de Toronto.

Une nouvelle étude basée sur des données de la Colombie-Britannique montre que les urgences ont vu « une augmentation soutenue » des visites aux urgences trois ans après le début de la pandémie, alors que les chercheurs suivent certains des impacts à plus long terme de la pandémie.

Les données montrent que les visites aux urgences, qui ont fortement chuté au début de 2020 en raison des restrictions liées à la pandémie, sont revenues à des niveaux largement traditionnels en un an, mais ont depuis augmenté.

L’étude a également révélé que l’utilisation des services d’urgence a augmenté à des taux supérieurs à la croissance de la population du pays, tandis qu’un nombre plus élevé de patients ont été admis à l’hôpital pour des maladies plus graves.

« Cet article a confirmé ce que beaucoup d’entre nous ont vu en première ligne au cours des deux dernières années », a déclaré la Dre Catherine Varner, médecin urgentiste et rédactrice en chef adjointe du Journal de l’Association médicale canadienne, qui a examiné l’étude et rédigé un éditorial qui l’accompagne.

« Partout au Canada, nous avons constaté une affluence sans précédent au cours de l’été. Nous avons l’impression d’être dans un état constant de capacité de pointe et de gestion de crise.

Les données de la Colombie-Britannique montrent également que les vagues de patients recherchant des soins aux urgences, historiquement observées autour de la saison de la grippe – qui duraient traditionnellement de quelques jours à quelques semaines – durent désormais des semaines, voire des mois, a déclaré Varner.

« Cela signifie donc que les services d’urgence doivent fonctionner dans cet état de capacité de pointe pendant des périodes beaucoup plus longues, ce qui est épuisant pour le personnel », a-t-elle ajouté.

Les unités d’urgence sont également devenues ce que Tania Sullivan, médecin urgentiste de la Nouvelle-Écosse, appelle « le seul espace de soins par défaut pour toutes choses ».

« Vous n’avez pas de prestataire de soins primaires ? « Allez aux urgences. » Vous ne pouvez pas voir votre spécialiste pendant un mois ? « Allez aux urgences. » Il n’est donc absolument pas étonnant que nous semblions être en crise », a déclaré Sullivan, qui dirige le service des urgences de l’hôpital régional St. Martha à Antigonish.

Cela renforce l’image rapportée par les médecins urgentistes selon laquelle les unités d’urgence sont débordantes, nécessitant plus de lits d’hôpital qu’il n’y en a de disponibles. Alors ils attendaient aux urgences.

« Nous commençons souvent la journée avec plus de 30 patients admis aux urgences (en attente de chambre)…, ce qui nous paralyse », a déclaré Worrall, ajoutant que cela ne laisse aux équipes d’urgence qu’une poignée de lits d’urgence pour les nouvelles urgences.

De nouvelles données de l’ICIS montrent que les patients admis aux urgences attendent plus longtemps avant d’accéder à un lit de soins actifs. Au cours de la période 2021-2022, 90 % des patients d’urgence en attente d’un lit d’hôpital en ont obtenu un dans les 40 heures. Les données de 2022-2023 montrent que le temps d’attente a augmenté de neuf heures pour atteindre 49 heures.

Les méfaits cachés de la surpopulation des urgences

Les unités d’urgence sont conçues pour fonctionner comme un tube dans lequel les patients entrent et sont rapidement évalués, traités ou transférés vers une cure de désintoxication, un lit d’hôpital ou à domicile. Ils ne sont pas conçus pour que les gens y restent pendant de longues périodes.

À mesure que de nouveaux cas d’urgence arrivent, il n’y a nulle part où les soigner.

Les médecins ont rapporté à CTV News qu’ils avaient traité des patients dans des chaises de salle d’attente et dans des toilettes. Un médecin a même déclaré qu’il avait réanimé un patient dans le fourgon EMS parce qu’il n’y avait pas de place pour le réanimer aux urgences.

« Nous… devons voir les patients dans ces espaces non conventionnels, comme les allées, comme les placards, auxquels les patients ne s’attendent pas et qu’ils méritent certainement mieux », a déclaré Varner.

Un panneau avertit les patients hospitalisés de la fermeture des toilettes publiques.

Les infirmières signalent également un stress supplémentaire lorsqu’elles doivent s’occuper de patients supplémentaires dans les urgences.

«C’est généralement comme une infirmière pour quatre patients, à condition qu’il ne s’agisse pas d’un traumatisme ou d’un patient ventilé. Mais quand il y a du surpeuplement, il peut parfois y avoir une infirmière pour huit patients aux urgences, et c’est là que ça devient effrayant, où les gens ne se sentent pas à l’aise. Être capable de gérer cela », a déclaré Dawn Peta, infirmière autorisée à Lethbridge, en Alberta, et coprésidente de la National Emergency Nurses Association.

Plus tôt cette année, des médecins urgentistes de l’Alberta et de la Colombie-Britannique ont envoyé des lettres avertissant les patients de ne pas se présenter aux urgences, affirmant que la surpopulation causée par le manque de lits et de personnel pourrait augmenter le risque d’erreurs médicales.

Plusieurs familles ont signalé en 2023 que leurs proches avaient été blessés ou étaient décédés, probablement à cause du surpeuplement des urgences.

Allison Holthoff en faisait partie. La mère de 37 ans a attendu sept heures pour obtenir des soins aux urgences du centre régional de soins de santé de Cumberland, à Amherst, en Nouvelle-Écosse, le 31 décembre.

« Elle a dit : « Je pense que je suis en train de mourir. Ne me laissez pas mourir ici », a déclaré son mari, Gunter.

Worrall soupçonne qu’il pourrait y avoir de nombreux autres cas comme celui-ci qui ne sont pas rendus publics.

« Les décès supplémentaires causés par l’encombrement des services d’urgence sont si rarement pris en compte car il est difficile d’identifier la surpopulation comme cause immédiate du décès. Mais lorsque vous examinez les populations et les données au niveau de la population, vous voyez clairement un excès de décès dans les hôpitaux lorsque l’encombrement des services d’urgence c’est pire », a-t-il déclaré.

Lui et son collègue le Dr Paul Atkinson du département de médecine d’urgence de l’Université Dalhousie à Halifax ont tenté de chiffrer ce qu’ils appellent une « pandémie cachée » de dommages.

Ils ont utilisé une formule conçue par le Royal College of Emergency Medicine du Royaume-Uni et The Economist pour évaluer les retards accrus dans le transfert des patients des urgences vers les lits d’hôpitaux dans ce pays.

Les données britanniques suggèrent qu’entre 260 et 500 patients par semaine pourraient mourir en plus de ce à quoi on pourrait s’attendre lorsque les urgences sont bondées.

« Si vous effectuez une simple multiplication en fonction de notre population, vous constaterez que sur une année, entre 8 000 et 15 000 patients meurent au Canada à cause de l’encombrement des services d’urgence », a déclaré Worrall.

Il s’agit peut-être d’un exercice spéculatif, mais il est conçu pour attirer l’attention des régulateurs de la santé et du public.

« À mon avis, cette responsabilité fait défaut. Nous blâmons simplement le manque d’argent, le manque d’infirmières. Personne n’est réellement responsable de résoudre ce problème en temps réel et de garantir que la capacité est préservée », a déclaré Worrall. .

SOLUTIONS

Toutes les personnes à qui CTV News s’est entretenu ont convenu que même si la COVID-19 a aggravé la situation dans les hôpitaux, ce n’est pas la seule raison derrière les urgences surpeuplées.

L’augmentation de la demande est liée à une population croissante et vieillissante, ainsi qu’à des pénuries de personnel provoquées par un exode du personnel infirmier et médical pendant la pandémie.

Plus de lits d’hôpital sont clairement une solution, a déclaré Varner, qui souligne les données de l’OCDE montrant que le Canada a l’un des ratios lits d’hôpitaux/population les plus bas de certains pays développés.

<a href= »https://data.oecd.org/chart/7aMC » target= »_blank »>Graphique de l’OCDE : Lits d’hôpitaux, total, pour 1 000 habitants, annuel, 2022< /a> <a href= »https://data.oecd.org/chart/7aMC » target= »_blank »>Graphique de l’OCDE : Lits d’hôpitaux, total, pour 1 000 habitants, annuel, 2022< /a>

« Pourquoi n’y a-t-il pas plus de lits d’hôpitaux de soins aigus et de personnel pour soigner les patients qui ont besoin d’être hospitalisés et pourquoi n’essayons-nous pas de retenir notre personnel hospitalier expérimenté, qui a malheureusement été épuisé au cours de la pandémie et des années qui ont suivi. « Ce sont des questions que je pose souvent et auxquelles je ne reçois pas beaucoup de réponses », a déclaré Varner.

Worrall convient qu’il existe également des systèmes hospitaliers inefficaces qui doivent être repensés.

« L’argent est le bienvenu dans tout le système, mais je ne crois pas qu’il aura un impact significatif sur l’encombrement des services d’urgence. Parce que nous allons continuer à faire les choses de la même manière que nous l’avons toujours fait, nous n’allons pas changer le système. façon dont nous choisissons de déplacer les patients dans le système », a-t-il déclaré.

Plus tôt cette année, le gouvernement fédéral a accordé aux provinces et aux territoires un Transfert canadien en matière de santé immédiat et inconditionnel de 2 milliards de dollars, en plus du montant record de 198,6 milliards de dollars, pour répondre aux pressions immédiates exercées sur le système de santé. Mais aucune condition n’était fixée quant à la manière dont il serait utilisé.

« En tant qu’équipe de soins de santé, nous sommes découragés, découragés et avons perdu tout espoir que nos dirigeants comprennent ne serait-ce que l’ampleur des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Que Dieu nous aide tous », a déclaré le médecin urgentiste Alan Drummond, ancien président de l’association. Association canadienne des médecins d’urgence. Son groupe appelle à un forum national pour élaborer un plan national visant à résoudre rapidement le problème.

« Cela ne permettrait pas à chaque gouvernement provincial de poursuivre l’approche actuelle sans aucune chance de succès », a-t-il déclaré.