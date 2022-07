Les médecins disent leurs inquiétudes concernant les courriels racistes et la demande de visite papale rejetée par les services de santé de l’Alberta

Deux médecins autochtones affirment que les services de santé de l’Alberta ont rejeté leurs inquiétudes au sujet d’un gestionnaire qui a envoyé des courriels racistes et inappropriés aux médecins, notamment au sujet de la prochaine visite en Alberta du pape François.

Les courriels obtenus par CBC News montrent qu’en mars, un médecin suppléant a postulé au programme de bien-être autochtone de l’autorité sanitaire pour remplacer le Dr James Makokis dans une clinique de la nation crie de Kehewin, à 240 kilomètres au nord-est d’Edmonton.

La Dre Ellen Toth, l’administratrice de l’AHS chargée de s’assurer que les communautés autochtones ont une couverture médicale, a partagé le formulaire de demande avec ses collègues avec ce commentaire :

“CV assez impressionnant. Diplômé de l’université de l’université… prolly brown…”

Toth a ajouté à propos du médecin, qui est un homme : “Je lui parlerai, essentiellement pour savoir s’il y a un mauvais accent (j’en doute si elle est passée par l’U of A)…”

Makokis, qui est le seul médecin de famille de la nation crie de Kehewin, a déclaré que les paroles de Toth étaient incluses dans une réponse au médecin demandeur.

Makokis a déclaré qu’il était “choqué, embarrassé et en colère” lorsqu’il a vu l’e-mail. Il s’est excusé auprès du médecin suppléant et a répondu à Toth et aux autres destinataires que le message était raciste.

En réponse, Toth a écrit à un groupe de personnes qui avaient reçu l’e-mail : “J’assume l’entière responsabilité de mon racisme inné… ce qui ne devrait pas être une surprise compte tenu de mes yeux bleus et de mes origines…”

Elle a également déclaré qu’elle considérait qu’un médecin était “brun” comme un attribut positif et que tout accent prononcé pouvait poser problème aux patients.

Au cours des deux mois suivants, Makokis a tenté de faire part de ses préoccupations aux hauts dirigeants d’AHS. Il a dit que cela avait érodé sa confiance dans la capacité de l’organisation à répondre de manière appropriée aux incidents racistes lorsque Toth est resté dans un rôle de leadership pour un programme qui fournit des soins de santé aux peuples autochtones.

Dans un e-mail du 24 juin adressé à Makokis et à plusieurs autres, le Dr Mark Joffe, vice-président de l’AHS, a qualifié le message de Toth de “très inapproprié et raciste”, mais a déclaré que “des mesures appropriées ont été prises”.

Vendredi, la porte-parole d’AHS, Kerry Williamson, a déclaré à CBC News que l’organisation avait mené une enquête interne et déclaré à Toth que son message était inacceptable. Il n’a pas dit si Toth faisait face à une discipline quelconque, affirmant qu’il s’agissait d’une affaire privée de ressources humaines.

Toth n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

CBC a montré les courriels à la psychologue Helen Ofosu, présidente d’I/O Advisory Services, une entreprise basée à Ottawa qui se spécialise dans l’aide aux organisations pour améliorer l’équité, la diversité et l’inclusion.

La psychologue Helen Ofosu est présidente de I/O Advisory Services. L’expert basé à Ottawa travaille avec des organisations pour lutter contre le racisme et améliorer leur équité, leur diversité et leur inclusion. (Soumis par Helen Ofosu)

Ofosu a déclaré que de tels messages intolérants blessaient non seulement le sujet des commentaires racistes, mais aussi tous les collègues qui craignent également d’être victimes de discrimination.

C’est un problème, car les travailleurs anxieux et préoccupés par le sentiment qu’ils doivent se protéger au travail auront plus de difficulté avec la productivité et la réalisation des objectifs, a-t-elle déclaré.

Demande de volontaires ‘déclenchement’

Makokis a déclaré que ses inquiétudes persistaient lorsque Toth a envoyé un autre e-mail le 24 juin – une demande « urgente » pour que les médecins se portent volontaires lors de la visite du pape François en Alberta, du 24 au 27 juillet.

Le courriel a été envoyé à environ 60 médecins qui travaillent dans les services de santé autochtones de la province.

On s’attend à ce que des dizaines de milliers de personnes affluent vers une messe au Commonwealth Stadium, un pèlerinage au Lac Ste. Anne, et à un rassemblement sur le site d’un ancien pensionnat à Maskwacis, à 100 km au sud d’Edmonton.

La visite du pape a été motivée par la pression publique exercée sur l’Église catholique pour qu’elle répare son rôle dans l’héritage des pensionnats à travers le Canada.

AHS veut être préparé pour les participants débordés par la foule, la chaleur, potentiellement avec le COVID-19, les urgences médicales et dont le traumatisme est exacerbé par les événements.

“Donc, la demande d’aujourd’hui”, a écrit Toth aux médecins. “Si vous n’êtes pas déjà engagé, que pouvez-vous commettre (sic) ?”

Makokis a déclaré qu’il s’agissait d’une demande troublante et inappropriée à envoyer à ce groupe de médecins, dont certains sont autochtones, alors que l’église a une histoire violente à leur égard.

“C’est très motivant que vous demandiez à des médecins indigènes – et je parlerai pour moi (peut-être que d’autres trouvent cela problématique) de venir et de se porter ‘bénévoles’ pour la visite du pape”, a répondu Makokis à Toth.

La médecin de famille, la Dre Lana Potts, qui travaille au Siksika Health Centre dans la réserve de la nation Siksika, à 95 km à l’est de Calgary, s’est dite consternée et secouée par la demande.

Potts a fréquenté un pensionnat en Saskatchewan et les membres de sa famille sont également des survivants.

“Je suis encore blessé par ces politiques à ce jour”, a déclaré Potts. “Je ne rentre pas chez moi le soir et j’oublie ça. Je le vis.”

Pire encore, a déclaré Potts, la réaction de Joffe après que plusieurs médecins ont déclaré que la demande était inappropriée.

La Dre Lana Potts, qui travaille au centre de santé Siksika dans le sud de l’Alberta, s’est dite consternée et secouée par la demande de bénévolat. (Soumis par le Dr Lana Potts)

Dans un courriel du 25 juin, Joffe a déclaré que AHS devait se préparer à tous les grands rassemblements – y compris les concerts de Garth Brooks et le Calgary Stampede. Il a dit que les médecins peuvent choisir de participer ou non.

“Mais il s’agit en fin de compte d’être préparé et de soutenir les participants, pas de votre point de vue personnel sur tout cela”, a écrit Joffe.

Potts et Makokis ont déclaré qu’ils estimaient que les dirigeants ne savaient pas pourquoi la demande était nuisible.

Joffe n’a pas répondu à une demande d’entretien par e-mail. La déclaration de Williamson d’AHS a déclaré que l’organisation s’excuse auprès des médecins qui ont trouvé la demande déclenchante.

Jusqu’à présent, six médecins se sont portés volontaires pour assister aux événements et seront payés pour leur travail, a déclaré Williamson.

“Nous sommes très conscients du traumatisme que cet événement émotionnel peut causer, et nous pensons que le fait d’avoir des professionnels de la santé autochtones fournissant de l’aide et du soutien aux peuples autochtones à ce qui pourrait être une période difficile peut aider”, indique le communiqué.

Ofosu a déclaré que la réponse “insensible” d’AHS aux préoccupations des médecins montre qu’ils ne comprennent pas suffisamment l’histoire et les effets traumatisants des pensionnats.

“Si la direction ne croit pas à l’équité, ne croit pas à [being] informé des traumatismes, ne croit pas qu’il faut être sensible aux traumatismes, peut-être qu’ils ne sont pas les bonnes personnes pour diriger cette organisation », a-t-elle déclaré.

Zakeana Reid, chef de l’exploitation de CCDI Consulting, basée à Calgary, a déclaré que ce genre de faux pas est courant.

Reid a déclaré qu’il était important que les dirigeants prennent en charge leurs erreurs et donnent aux employés autant d’informations que possible sur ce qui s’est passé et sur la manière dont l’organisation prend des mesures pour éviter que cela ne se reproduise.

“Chaque fois qu’une organisation passe quelque chose sous le tapis, il est possible que vous ayez un impact sur la confiance que votre personnel a en vous”, a déclaré Reid, qui a également vu les e-mails.

Un signe encourageant est que certains médecins se sont sentis suffisamment en sécurité pour porter les préoccupations à l’attention des gestionnaires, a-t-elle déclaré.

Les deux consultants ont déclaré que les dirigeants de l’AHS auraient dû demander aux peuples autochtones comment demander l’aide des médecins pour un événement aussi sensible.

AHS adopte une position antiraciste après d’autres incidents

En 2020, CBC News a révélé qu’un chirurgien de Grande Prairie avait en 2016 scotché un nœud coulant à la porte d’un bloc opératoire qui, selon lui, était destiné à envoyer un message à un assistant chirurgical noir.

L’année dernière, une infirmière autochtone, qui a fait l’objet d’abus racistes de la part de collègues du centre de détention provisoire d’Edmonton, a obtenu une audience devant un tribunal des droits de la personne après qu’AHS l’ait affectée à un travail différent au lieu de s’occuper du problème.

En 2017, AHS a licencié deux employés après qu’un travailleur a envoyé un message texte qualifiant un directeur d’école autochtone d’insulte raciste.

L’été dernier, AHS, qui est le plus gros employeur de la province, a publié un prise de position contre le racisme. Elle reconnaît que le racisme et la discrimination existent au sein du système de santé et engage l’organisation à les combattre.

Un conseil consultatif contre le racisme a également donné à AHS une liste de 36 recommandations pour améliorer l’équité et l’inclusion, de la modification des pratiques d’embauche à la formation des dirigeants en passant par la sécurisation du dépôt de plainte.

AHS a accepté toutes les recommandations mais n’a pas de calendrier pour les mettre toutes en place.

Les employés peuvent également signaler des incidents ou des comportements racistes via un portail en ligne ou une “ligne téléphonique de divulgation sécurisée”, a déclaré Williamson.