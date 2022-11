Les médecins d’Hyderabad sauvent la vie d’un homme de 53 ans et enlèvent une tumeur rénale de la taille d’un ballon de football

Les médecins de l’Institut asiatique de néphrologie et d’urologie (AINU), à Hyderabad, ont récemment sauvé la vie d’un homme de 53 ans en effectuant une intervention chirurgicale critique et en enlevant une tumeur rénale de 10 kg de la taille d’un ballon de football. La procédure difficile a été réalisée par une équipe d’urologues dirigée par le Dr Mallikarjuna C, urologue consultant renommé, directeur général, le Dr Taif Bendigeri et le Dr Rajesh K Reddy. Jeudi, l’hôpital a déclaré qu’il s’agissait de la toute première réalisation de ce type dans les États de Telugu et de la deuxième dans le pays.

Le quinquagénaire a été référé à AINU avec un gonflement abdominal, et c’est après un examen complet, les médecins ont trouvé une grande lésion de masse abdominale, qui en imaginant a révélé que la grosse tumeur provenait du rein gauche. De plus, il occupait les deux tiers de la cavité abdominale et déplaçait les intestins dans le quadrant inférieur droit.

Tout en commentant la complexité du cas, le Dr Mallikarjuna C a déclaré : “Compte tenu de la taille de la tumeur, nous avons exclu la procédure robotique et opté à la place pour la chirurgie ouverte.” Il a également mentionné qu’avec beaucoup d’efforts, ils ont réussi à enlever la tumeur. “Après l’opération, nous avons découvert que la tumeur était extrêmement grosse, de la taille d’un ballon de football. L’examen microscopique a confirmé que la tumeur était une croissance cancéreuse (carcinome à cellules rénales) », a-t-il ajouté.

Le Dr Rajesh K. Reddy et le Dr Taif Bendigeri ont en outre déclaré que l’abdomen du patient était enflé mais qu’il ne l’avait pas remarqué ou l’avait ignoré malgré la douleur. « Notre équipe a retiré le rein gauche atteint de cancer. Les marges chirurgicales microscopiques étaient claires impliquant l’ablation complète de la tumeur. Heureusement, il a été constaté que le patient n’avait pas besoin de traitement supplémentaire car la tumeur ne s’était propagée à aucun autre organe. En conclusion, ils ont mentionné qu’ils l’avaient mis en garde contre le fait d’ignorer le suivi, car cela contribuerait à un suivi régulier.

Le Dr Purnachandra Reddy, directeur exécutif et urologue consultant en chef à l’AINU, affirme que les cancers urologiques sont en augmentation partout dans le monde et que cela doit être pris au sérieux.

Dans un incident similaire, un homme de 72 ans du Bihar aurait une tumeur de la taille d’une noix de coco dans sa glande thyroïde. Même si les médecins de l’hôpital Sri Gangaram de Delhi ont dû faire face à plusieurs défis lors de l’opération, ils ont réussi à l’enlever.

