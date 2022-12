Les médecins des urgences diagnostiquent mal les patients présentant des symptômes inhabituels

“Comme pour toutes les spécialités médicales, il y a place à l’amélioration de la précision du diagnostic des soins d’urgence”, a ajouté le Dr Kang. “Nous tous qui pratiquons la médecine d’urgence sommes déterminés à améliorer les soins et à réduire les erreurs de diagnostic.”

Les médecins disent qu’il est difficile de traiter les erreurs de diagnostic. Alors que l’Académie nationale de médecine a identifié les erreurs médicales comme un problème critique il y a plus de 20 ans, la plupart des efforts visant à améliorer la sécurité des patients se sont concentrés sur des erreurs plus faciles à identifier, comme lorsqu’un patient reçoit le mauvais médicament ou développe une infection alors qu’il à l’hôpital, a déclaré le Dr Robert Wachter, président de la médecine à l’Université de Californie à San Francisco, qui n’avait pas vu le rapport complet. “Les erreurs de diagnostic sont une grande partie du problème”, a-t-il déclaré.

Les décès qui, selon le rapport, se produisent chaque année « sont un nombre très préoccupant », a déclaré le Dr Wachter. Les résultats de l’étude sont plus élevés que les estimations précédentes, a-t-il noté.

Les chercheurs se sont largement appuyés sur des études menées en dehors des États-Unis, dans des pays comme le Canada, l’Espagne et la Suisse, pour arriver à leur estimation globale des taux d’erreur et de préjudice. Mais le Dr Kang a fait valoir que le recours à ces études pouvait avoir faussé les résultats et conduit les chercheurs à surestimer le nombre d’erreurs. “Alors que la plupart des spécialités médicales ont une formation similaire dans les pays occidentaux, la médecine d’urgence n’en a pas”, a-t-il déclaré.

Les auteurs de l’étude ont reconnu la nécessité de faire plus de recherches portant spécifiquement sur les salles d’urgence aux États-Unis. “Nous avons besoin d’études réalisées aux États-Unis”, a déclaré le Dr Susan M. Peterson, un médecin urgentiste de Johns Hopkins qui est également l’un des auteurs de l’étude. “C’est un énorme vide dans la littérature.”

Mais elle a également souligné l’avantage d’accorder plus d’attention lorsque les médecins ont tendance à manquer un diagnostic crucial. Ces dernières années, a-t-elle déclaré, les médecins sont devenus bien meilleurs pour détecter les crises cardiaques grâce à un effort concerté impliquant des campagnes de santé publique, de meilleurs tests de diagnostic et une collaboration entre les cardiologues et les médecins urgentistes pour résoudre le problème.

Les experts ont également souligné que si l’étude s’est concentrée sur les erreurs commises dans les salles d’urgence, où un médecin harcelé, confronté à la surpopulation, doit prendre une décision rapide sur ce qui ne va pas avec un patient, la question du diagnostic erroné est un problème courant chez tous les médecins.