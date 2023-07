Les médecins des Phillies recommandent une opération du coude au meilleur espoir Andrew Painter

Le personnel médical des Phillies de Philadelphie a recommandé au lanceur droitier Andrew Painter de se faire opérer du coude droit.

L’équipe a déclaré mercredi qu’une reconstruction de l’UCL sur le coude de Painter était conseillée ainsi qu’une chirurgie de transposition du nerf ulnaire. Le joueur de 20 ans s’est foulé le ligament collatéral ulnaire lors de l’entraînement de printemps en mars.

Les Phillies ont déclaré que Painter avait continué à ressentir des symptômes après les séances d’enclos des releveurs et que les tests ont montré une « guérison par intervalles » dans son coude.

Painter doit consulter le médecin-chef de l’équipe des Dodgers de Los Angeles, le Dr Neal ElAttrache, le 24 juillet à Los Angeles.

Painter avait émergé lors de l’entraînement de printemps en tant que candidat pour faire partie de la liste de la journée d’ouverture des Phillies et avait atteint près de 100 mph face à Carlos Correa lors de l’entraînement de printemps.

Le peintre de 6 pieds 7 pouces a été le 13e choix au total lors du repêchage amateur de 2021 et a signé pour un bonus de 3,9 millions de dollars.

Reportage de l’Associated Press.

