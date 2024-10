Les médecins des pays développés surveillent le scorbut

Les avis et les recommandations sont impartiaux et les produits sont sélectionnés de manière indépendante. Postmedia peut gagner une commission d’affiliation sur les achats effectués via les liens sur cette page.

Contenu de l’article Les médecins des pays développés du monde entier sont de plus en plus attentifs au scorbut, une carence nutritionnelle rare – en particulier due à un manque de vitamine C – qui survient plus souvent parmi les personnes souffrant de malnutrition dans les pays en développement et qui est depuis longtemps associée aux marins et aux pirates. Les responsables médicaux australiens ont été les derniers à tirer la sonnette d’alarme, affirmant que la maladie semble être en train de rebondir en raison de l’augmentation du coût de la vie et des interventions chirurgicales visant à aider les gens à perdre du poids, selon le Poste de New York. « Le scorbut est encore considéré comme une maladie du passé, notamment dans les pays développés », écrivent des médecins australiens dans Rapports de cas du BMJ. « Cependant, des cas sporadiques de scorbut surviennent, notamment chez les personnes âgées, les patients alcooliques et les enfants souffrant de problèmes psychiatriques ou de développement. »

Contenu de l’article Le dernier cas signalé a été observé chez un ex-fumeur d’une cinquantaine d’années qui s’est rendu à l’hôpital après s’être plaint d’une éruption cutanée douloureuse aux jambes qui « apparemment sorti de nulle part », le Poste dit. Il avait également du sang dans les urines, souffrait d’anémie et avait un faible nombre de globules rouges, selon des médecins d’Australie occidentale. Les médecins ont découvert que l’homme, dont les conditions de vie étaient apparemment « mauvaises », avait des taux de vitamine C indétectables et « d’autres carences nutritionnelles ». Poste signalé. « Ses repas étaient principalement composés d’aliments transformés, dépourvus de légumes ou de fruits », indique le rapport. «Parfois, il sautait des repas, ce qui était plus fréquent ces dernières semaines. « Il avait également arrêté de prendre les suppléments de vitamines et de minéraux prescrits à la suite d’un pontage gastrique, car il n’en avait pas les moyens. »

Contenu de l’article Ce cas fait suite à des rapports plus tôt ce mois-ci faisant état d’une femme torontoise de 65 ans ayant reçu un diagnostic de maladie l’année dernière. UN Journal de l’Association médicale canadienne un rapport du 7 octobre citait le cas d’un femme qui a été soignée dans un service d’urgence local après avoir éprouvé « une faiblesse progressive des jambes et une mauvaise mobilité ». Elle présentait également des lésions cutanées, de l’anémie et d’autres symptômes, selon l’étude. On lui a ensuite diagnostiqué le scorbut. Vidéo recommandée Nous nous excusons, mais cette vidéo n’a pas pu se charger. Lire la vidéo Les personnes ayant un statut socio-économique faible ou qui n’ont pas suffisamment de nourriture de qualité à manger sont plus à risque de développer la maladie. Mais le scorbut peut être difficile à diagnostiquer rapidement avec des symptômes précoces tels que fatigue, faiblesse et irritabilité. À mesure que la maladie progresse, les signes courants comprennent des poils en forme de « tire-bouchon », des ecchymoses, la formation d’hématomes, des maladies des gencives et l’anémie. Aux États-Unis, le Poste ont rapporté que l’incidence du scorbut chez les enfants avait plus que triplé entre 2016 et 2020, passant de 8,2 cas pour 100 000 à 26,7 pour 100 000. En général, les patients avaient tendance à être plus jeunes, de sexe masculin, obèses et issus de familles à faible revenu, avec environ 65 % d’entre eux ayant reçu un diagnostic de autisme. Pour plus d’informations sur la santé et du contenu sur les maladies, les affections, le bien-être, les modes de vie sains, les médicaments, les traitements et bien plus encore, rendez-vous sur Santé.ca – membre du réseau Postmedia.

