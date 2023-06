Les médecins des hôpitaux afghans font face à une crise de financement et à une augmentation du nombre de patients

Des femmes et des filles attendent dans un couloir de l’hôpital de district de Shindand, dans la province afghane de Herat, le 30 mai. (Elise Blanchard pour The Washington Post)

SHINDAND, Afghanistan – Dans l’hôpital de district de Shindand, construit par les États-Unis, dans l’ouest de l’Afghanistan, l’augmentation du nombre de patients a pris les médecins par surprise. Alors que leurs services se remplissaient ces derniers mois, ils ont réaffecté l’espace du personnel pour faire de la place à plus de patients et ont eu recours à la prescription de doses uniques de médicaments qui devraient être prises en trois doses. Certains patients atteints de maladies graves ont été refusés en raison du manque de lits disponibles.

Près de deux ans après l’arrivée au pouvoir des talibans, le secteur de la santé rurale en Afghanistan se détériore rapidement alors que l’impact d’une crise économique prolongée commence à le frapper de plein fouet. Les médecins, les infirmières et les responsables locaux ont déclaré faire face à une augmentation du nombre de patients qui, jusqu’à récemment, auraient préféré consulter des médecins privés pour une somme modique, mais n’ont plus d’économies.

Une visite du Washington Post dans quatre hôpitaux et centres médicaux de l’ouest et du centre de l’Afghanistan a révélé des signes alarmants indiquant que le système de santé lui-même souffre désormais d’un manque de liquidités en tant que donateurs étrangers, distraits par d’autres crises et las d’être perçus comme soutenant le nouveau gouvernement afghan. autorités, semblent de plus en plus réticents à dépenser davantage.

Les responsables des Nations Unies affirment que l’Afghanistan est confronté à la plus grande crise humanitaire du monde. Mais le gouvernement dirigé par les talibans, désireux de présenter son système médical comme une réussite, maintient que ses cliniques fonctionnent très bien, même s’il appelle la communauté internationale à fournir davantage de financements et à abandonner les sanctions. Dans une interview le mois dernier, le porte-parole du ministère de la Santé, Sharafat Zaman, a déclaré que « heureusement », le système n’est pas « dans une situation d’urgence ».

Mais le nombre de patients sollicitant certains services a augmenté d’environ 15 à 20 % dans les milliers d’établissements de santé financés par l’UNICEF et a presque doublé dans certains établissements, même si le financement disponible reste à peu près le même qu’auparavant. Les Nations Unies n’avaient enregistré qu’environ 10% du financement nécessaire pour répondre à leur plan de réponse en Afghanistan au début du mois lorsqu’elles ont décidé de réduire massivement leur budget. Le Programme alimentaire mondial a déjà retiré 8 millions d’Afghans de ses programmes d’intervention d’urgence ces derniers mois.

À l’hôpital de Shindand, le personnel prédit que ces facteurs, combinés à une sécheresse régionale prolongée, pourraient doubler le nombre de patients au cours des prochains mois.

« C’est le pire que j’ai vu », a déclaré Habibullah Mirzai, 59 ans, administrateur de longue date de l’hôpital de Shindand.

Peu de médecins espèrent que le gouvernement taliban à court d’argent viendra à leur secours. Et avec l’effort de réponse humanitaire de l’ONU en Afghanistan, l’un des plus mal financés, de nombreux professionnels de la santé expriment une déception envers l’Occident qui semble de plus en plus être aussi profonde que leur frustration envers le gouvernement dirigé par les talibans.

À quelques kilomètres seulement de ce qui était autrefois la deuxième plus grande base aérienne du pays abritant des soldats américains et étrangers, cette étendue de champs de blé et de maisons en briques crues a subi le plus gros de la guerre. Pendant les pires combats, le directeur de l’hôpital s’est caché dans un coin du service de malnutrition alors que des obus de mortier explosaient devant les portes, se souvient-il.

Peu de gens ici pouvaient voir un sens aux frappes aériennes, aux coups de feu et aux explosions d’engins piégés qui envoyaient les patients dans les salles la plupart du temps. Mais la présence étrangère avait assuré un apport constant d’argent. La construction de l’hôpital Shindand de 5 millions de dollars a été supervisée par le US Army Corps of Engineers.

Après la prise de contrôle des talibans en août 2021, les médecins partageaient de nombreuses craintes mais au moins un espoir : la paix, pensaient-ils, attirerait enfin des organisations de secours privées qui considéraient auparavant Shindand comme trop dangereuse.

Il est maintenant clair que c’est le contraire qui se produit. Les projets de développement qui auraient pu apporter un soulagement économique sont en sommeil. Après que les talibans ont interdit aux femmes afghanes de travailler dans des organisations non gouvernementales et des agences des Nations Unies, certaines organisations se sont retirées du pays, tandis que d’autres ont réduit leur présence.

Des talibans à court d’argent vendent des billets pour les ruines des bouddhas qu’ils ont fait exploser

En restreignant les droits des femmes, « les talibans ont abandonné la moitié de notre population », a déclaré un haut responsable de l’hôpital de Shindand, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles. « Et maintenant, à cause de cela, le monde nous a tous abandonnés », a-t-il déclaré.

Le retrait militaire occidental et la baisse subséquente du financement ont été personnels pour de nombreux membres du personnel médical de Shindand. Alors que les talibans progressaient rapidement et que l’Occident se préparait à quitter le pays à l’été 2021, les membres du personnel de l’hôpital, comme de nombreux agents de santé afghans, sont restés impayés pendant des mois. Leurs familles ont lutté pour survivre, vendant leurs meubles, tapis et motos.

L’aide internationale est finalement revenue, notamment par l’intermédiaire de l’UNICEF, mais les salaires perdus n’ont jamais été payés. L’Organisation pour la promotion et la gestion de la santé, le groupe local qui distribue les fonds à l’hôpital, a déclaré avoir récemment embauché de nouveaux membres du personnel pour remédier aux pénuries. Mais les dons étrangers, selon l’organisation, sont insuffisants pour agrandir les installations surpeuplées.

Le manque de financement laisse l’Afghanistan de moins en moins préparé à une épidémie ou à une catastrophe naturelle majeure, selon les travailleurs humanitaires. On s’inquiète de plus en plus de l’augmentation du nombre de cas de diarrhée aqueuse aiguë ces dernières semaines, a déclaré Fouzia Shafique, responsable de la santé de l’UNICEF en Afghanistan.

« Cela pourrait potentiellement être un désastre », a-t-elle déclaré, mais « nous ne sommes pas en mesure d’acheter toutes les fournitures ou de déployer autant d’équipes que nous le souhaitons ».

Irandukht Noorzad, 30 ans, directrice d’un centre de santé dans la vallée centrale de Kalo, a déclaré que son petit établissement ne serait pas en mesure d’absorber des réductions substantielles de financement. Les résidents urbains sans emploi retournent dans cette zone rurale et mettent plus de pression sur la clinique, et elle craint que son personnel ne démissionne au lieu de supporter des salaires plus bas et plus de travail, a déclaré Noorzad.

Le ministère afghan de la Santé n’a pas répondu aux questions concernant ces préoccupations. Dans une précédente interview avec le Washington Post, le porte-parole du ministère Zaman a reproché au précédent gouvernement soutenu par les États-Unis d’avoir négligé l’accès aux soins de santé pendant des décennies. Le nouveau gouvernement, a-t-il dit, a allégé la pression en lançant la construction de 200 nouveaux établissements de santé depuis son arrivée au pouvoir.

Les talibans déplacent des hauts fonctionnaires à Kandahar. Cela signifiera-t-il une ligne plus dure?

Les groupes d’aide rétorquent que le gouvernement dirigé par les talibans ne mérite pas beaucoup de crédit. Le système de santé afghan n’a pu survivre, disent-ils, que grâce au soutien international. L’UNICEF affirme qu’il paie toujours les salaires de dizaines de milliers d’agents de santé en Afghanistan.

Cette aide fait l’objet d’une attention internationale croissante, car certains critiques considèrent la poursuite de la coopération avec le gouvernement comme une acceptation de l’interdiction par les talibans d’employer des femmes afghanes pour les ONG et l’ONU.

Les travailleuses de la santé sont toujours exemptées de l’interdiction talibane, et les médecins des zones rurales ont déclaré avoir rencontré peu de nouveaux défis en raison des restrictions que les talibans ont imposées aux femmes. Alors que les talibans empêchent dans de nombreux cas les femmes de voyager sans mari ou parent masculin, des pratiques similaires étaient habituelles dans de nombreuses zones rurales avant même la prise de contrôle des talibans, ont déclaré des médecins.

Mais certaines interactions récentes avec les talibans ont déstabilisé les médecins. Un vaccinateur dans une clinique de l’ouest de l’Afghanistan a décrit comment des responsables du département local du vice et de la vertu, chargés de façonner la vie afghane selon l’idéologie des talibans, ont failli faire dérailler une récente campagne de vaccination contre le coronavirus lorsqu’ils se sont opposés à ce que des vaccinatrices soient formées par un collègue masculin.

Les responsables talibans ont proposé d’installer un rideau entre le formateur masculin et les stagiaires, mais ils ont finalement cédé après que le vaccinateur leur ait posé des questions sur les implications pratiques : « Comment expliquez-vous derrière un rideau comment injecter correctement un vaccin ? » il se souvient leur avoir demandé.

Le ministère de la Promotion de la vertu et de la prévention du vice n’a pas répondu à une demande de commentaire.

À long terme, les restrictions imposées aux femmes par le gouvernement taliban auront probablement un impact plus prononcé qu’il n’y paraît aujourd’hui. Les hôpitaux ont déjà du mal à trouver des femmes médecins alors que le gouvernement cherche à séparer davantage les sections féminines et masculines, et l’interdiction faite en décembre aux femmes d’étudier dans les universités risque d’aggraver ces pénuries de personnel.

La réticence des donateurs étrangers à financer des projets afghans pourrait également avoir des effets d’entraînement, a déclaré Omar Joya, économiste afghan à la Bordeaux School of Economics en France.

Le gouvernement dirigé par les talibans a récemment applaudi un rapport de la Banque mondiale qui a révélé une baisse de l’inflation globale, mais Joya a déclaré que les taux de pauvreté élevés et les fortes pertes de revenus sont des signes plus révélateurs d’une tendance qui n’est « pas très encourageante ». Si l’aide humanitaire diminue, la monnaie se dépréciera inévitablement, a-t-il dit, augmentant les prix du gaz et de la nourriture.

Des villages comme Katasang, dans le centre de l’Afghanistan, pourraient en souffrir le plus. Il y a quinze ans, Uzra Hussaini a accepté une offre pour servir ici comme agent de santé du village, prescrivant des médicaments et référant les patients. Même avant le retour des talibans, elle n’était payée que 3,50 dollars par mois. Aujourd’hui, elle en touche la moitié.

« J’ai consacré ma vie à cela », a déclaré Hussaini, 30 ans, dont le rêve de devenir médecin a été déraillé à l’adolescence par la maladie de sa mère et la mort de son père. Elle s’est dite « confuse, déçue et perdue » car elle craint que le monde ne tourne le dos à l’Afghanistan.