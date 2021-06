Les médecins demandent un report du prochain assouplissement du verrouillage en Angleterre

Le Royaume-Uni a enregistré près de 128 000 décès liés au coronavirus, plus que tout autre pays d’Europe. Après une vague d’infections hivernale dévastatrice, les décès ont fortement chuté récemment à la suite d’un verrouillage strict de plusieurs mois et du déploiement rapide des vaccins. Le déploiement, qui a été principalement basé sur l’âge, a été étendu plus tôt cette semaine aux 25-29 ans. Le gouvernement a déclaré qu’il souhaitait que chaque adulte ait reçu au moins une dose de vaccin d’ici la fin juillet.