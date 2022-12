Les médecins décrivent le chaos dans les hôpitaux alors que COVID balaie la Chine | Nouvelles du monde

Des médecins en Chine ont décrit le chaos qui se déroule dans les hôpitaux alors que les infections au COVID-19 balayent le pays.

Trois professionnels de la santé ont parlé anonymement à Sky News, brossant un tableau des services d’urgence “rempli” de patients, “des ventilateurs et des machines à oxygène partout” et “pas assez de lits IV”.

Stricte les restrictions zéro-COVID ont été levées il y a à peine trois semaines en Chine et le virus s’est propagé rapidement.

Mais évaluer l’ampleur de l’impact est difficile car des chiffres précis sur les cas et les décès ne sont pas publiés et s’exprimer comporte un risque énorme.

Malgré cela, certains médecins ont parlé exclusivement à Sky News et ont décrit à quel point le système est sous pression.

Un médecin de la ville de Shenyang, dans le nord du pays, a expliqué comment “notre salle d’urgence (ER) est remplie de patients, des dizaines de fois plus occupée que d’habitude”.

“Ce n’est pas facile pour les personnes âgées d’être admises”, ont-ils déclaré.

“Il n’y a pas assez d’ambulances. Les ventilateurs et les appareils à oxygène sont partout aux urgences.

“Il n’y a pas assez de lits d’intraveineuse. Avant, nous avions un ratio médecin-patient de 1:4 ou 1:5, maintenant c’est plutôt 1:10.”

Ils ont également décrit le taux de mortalité élevé observé, contrairement aux chiffres officiels qui indiquent qu’une infime poignée de personnes sont mortes du virus au cours des derniers mois.

Un décès de COVID en Chine est si étroitement défini que lors d’une journée typique, les autorités n’annoncent qu’un, deux, trois ou même aucun décès.

Ceci malgré le fait qu’environ 250 millions de personnes (18% de la population) ont été infectées par le COVID rien qu’en décembre, selon des informations divulguées par des sources proches du gouvernement.

Ce que le médecin décrit contredit clairement les chiffres officiels.

“Cette vague de COVID est mortelle pour les personnes âgées, en particulier avec des maladies et des dysfonctionnements sous-jacents tels que l’hypertension artérielle, le diabète et les problèmes cardiaques”, a déclaré le médecin.

“Pour 10 patients âgés souffrant de maladies graves admis aux urgences, environ 50% meurent.”

Image:

Les médecins ont déclaré à Sky News qu’il n’y avait pas assez d’ambulances ou de lits d’hôpitaux disponibles



“Une personne doit rester en service pendant des jours”

Un autre médecin de Pékin a parlé des énormes pressions exercées sur le personnel hospitalier avec tant de patients arrivant et de nombreux médecins et infirmières tombant également malades.

“Il n’y a pas assez de personnel dans le service car toutes les infirmières ont été testées positives au COVID-19. Maintenant, une personne doit rester en service pendant plusieurs jours”, a déclaré le médecin.

“La majorité, sinon la totalité, des patients pour les visites de suivi et les consultations ont le COVID ou se sont rétablis du COVID.”

Lire la suite:

La Chine délivrera des passeports touristiques pour s’éloigner des règles COVID

Un troisième médecin a parlé d’attentes extrêmement longues pour que les patients soient vus.

La Chine a annoncé le 7 décembre qu’elle allait “optimiser” sa réponse COVID et a depuis démantelé presque toutes les règles et infrastructures qui la soutenaient, y compris suppression des règles de quarantaine et de test pour les arrivées internationales.

Mais cela a laissé les 1,4 milliard d’habitants exposés car l’immunité collective est limitée et une grande partie des personnes âgées ne sont pas complètement vaccinées.

De plus, le système de santé manque de ressources avec pas assez de lits de soins intensifs.

Alors que la propagation à Pékin devrait avoir atteint un sommet, on s’attend à ce que le pic à l’échelle nationale ne se produise pas avant environ un mois et on s’inquiète de la façon dont les petites villes régionales s’en sortiront.