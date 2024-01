Les médecins décrivent de fortes fièvres et une déshydratation

La saison grippale actuelle s’annonce grave pour les enfants.

Jusqu’à présent cette saison, 47 enfants et adolescents sont morts de la grippe, ont rapporté vendredi les Centers for Disease Control and Prevention – un bilan inquiétant qui, selon les experts, met les États-Unis sur la bonne voie avec ce qui a été observé lors de la dernière saison grippale, particulièrement mauvaise pour les enfants. qui s’est terminé par 183 décès pédiatriques signalés.

“Nous allons probablement au moins atteindre ou dépasser ce chiffre”, a déclaré le Dr Andi Shane, responsable des maladies infectieuses pédiatriques au Children’s Healthcare d’Atlanta. “Nous assistons à une saison assez marquante en termes de décès.”

L’augmentation des décès pédiatriques survient dans un contexte de ralentissement apparent de l’activité grippale.

Vendredi, le CDC a rapporté que pour la deuxième semaine consécutive, le nombre de personnes hospitalisées pour la grippe a légèrement diminué.

Pourtant, le virus continue de circuler à des niveaux « élevés » dans la majeure partie du pays, et l’agence a averti qu’il était trop tôt pour dire que la saison avait atteint son apogée, car elle continue de surveiller une éventuelle augmentation de la propagation.

Jusqu’à présent, environ 180 000 personnes ont été hospitalisées cette saison et 11 000 personnes sont décédées.

La grippe A, en particulier la grippe H1N1, représente la majorité des cas, bien que la grippe B, souvent plus grave chez les enfants, soit également signalée.

Symptômes de grippe que les médecins voient chez les enfants cette saison

Le Dr Kali Broussard, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à l’hôpital pour femmes et enfants Notre-Dame de Lourdes à Lafayette, en Louisiane, a déclaré que la majorité des enfants qu’elle voit avec la grippe ont une forte fièvre, de 103 ou 104 degrés Fahrenheit, pendant jusqu’à un semaine.

“Cette année, ce sont vraiment les fièvres prolongées, la déshydratation et le manque d’appétit qui semblent avoir raison des enfants”, a déclaré Broussard.

Les enfants peuvent également ressentir des maux de gorge, un écoulement nasal, des frissons et des courbatures extrêmes, a déclaré Samia Kadri, infirmière praticienne familiale principale au Banner Urgent Care à Phoenix, en Arizona.

“Certains arrivent avec un ou deux de ces symptômes. Certains arrivent avec tous ces symptômes”, a déclaré Kadri.

Les patients grippés ont généralement une chose en commun : “C’est la rapidité avec laquelle le virus vous frappe. S’il vous frappe fort et rapidement, c’est probablement la grippe”, a-t-elle déclaré.

Parfois, les enfants développent une forme grave et douloureuse d’inflammation musculaire appelée myosite. Ils peuvent avoir l’impression qu’ils ne peuvent pas marcher et veulent parfois seulement être portés, a expliqué Broussard.

“C’est un effet secondaire relativement rare de la grippe”, a déclaré Broussard. ajoutant qu’il a tendance à être plus fréquent chez les hommes et chez les patients atteints de grippe B. Elle estime que cela peut toucher jusqu’à 20 % des enfants pendant les saisons où la grippe B se propage largement. Il est généralement se résout en quelques jours.

Mais c’est la déshydratation qui peut envoyer un enfant à l’hôpital avec la grippe. Broussard a déclaré que les signes de déshydratation suivants méritent l’attention d’un médecin :

Des yeux enfoncés.

Des pleurs qui ne produisent pas de larmes.

Les bébés et les jeunes enfants qui arrêtent de baver autant qu’ils le font habituellement.

Salive qui devient épaisse.

Le vaccin annuel contre la grippe est recommandé aux femmes enceintes et aux enfants à partir de 6 mois. Il est encore temps de se faire vacciner cette année, disent les médecins. Bien que rien ne garantisse que le vaccin protégera contre l’infection, il peut contribuer à réduire la gravité de la maladie.

Les enfants non vaccinés sont souvent plus malades, a déclaré Kadri de Banner Urgent Care à Phoenix. “Je les trouve bien plus malades que mes enfants qui ont été vaccinés.”

CORRECTION (19 janvier 2024, 17 h 08 HE) : Une version précédente de cet article indiquait de manière erronée le sexe le plus touché par la myosite. Il est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes.